मुंबई के मानखुर्द में रहने वाले व्लॉगर उमेश चौहान को 18 अक्टूबर को जुहू के पुष्पा पार्क के बाहर वीडियो बनाते समय गोली मार दी गई थी। यह जगह अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के पास है। मंगलवार को KEM अस्पताल में सर्जरी कर उनके शरीर में फंसी 1.5 सेंटीमीटर की गोली निकाली गई। घटना के दो दिन बाद पीड़ित के शरीर से गोली निकाली जा सकी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी करने के बजाय गोली को निकालने के लिए दो दिनों का इंतजार क्यों किया?

KEM अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. उदय जाधव ने बताया कि गोली लगने के बाद डॉक्टरों की पहली प्राथमिकता मरीज की हालत स्थिर करना और शरीर के अंदर हुई चोटों की गंभीरता का पता लगाना होता है। इसके बाद ही यह तय किया जाता है कि मरीज को तुरंत सर्जरी की जरूरत है या नहीं।

डॉक्टरों ने गोली निकालने से पहले दो दिन तक उनकी स्थिति पर नजर रखा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं शरीर के अंदर खून तो नहीं बह रहा है या किसी महत्वपूर्ण अंग को नुकसान तो नहीं पहुंचा है। गोली छाती के हिस्से से होते हुए अंदर गई थी और इससे लिवर के आसपास के क्षेत्र में चोट आई थी। इसके बाद गोली शरीर के अंदर ही फंस गई। उमेश की हालत स्थिर थी और उन्हें लगातार हो रही ब्लीडिंग के कारण तत्काल सर्जरी की जरूरत नहीं थी। इसलिए डॉक्टरों ने कुछ समय तक निगरानी करने के बाद गोली निकालने का फैसला किया। सर्जरी में लगभग दो घंटे लगे।

गोली लगने के बाद मरीज के शरीर से तुरंत गोली कब निकाली जाती है?

गोली लगने के बाद सबसे बड़ा खतरा अक्सर गोली के शरीर में मौजूद रहने से ज्यादा उसके कारण हुए नुकसान से होता है। डॉक्टर सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि गोली ने शरीर में पहुंचकर बॉडी के किसी जरूरी अंग जैसे प्रमुख रक्त वाहिकाओं, दिल,फेफड़े, लिवर और आंतों जैसे जरूरी अंगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। अगर शरीर के अंदर अनियंत्रित रक्तस्राव हो रहा हो, महत्वपूर्ण अंगों या संरचनाओं को गंभीर चोट लगी हो या मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही हो, तो आपातकालीन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में गोली निकालने से पहले रक्तस्राव रोकना और घायल हिस्से की मरम्मत करना अधिक जरूरी होता है।

अगर मरीज की हालत स्थिर है और गोली से तत्काल कोई गंभीर खतरा नहीं है, तो डॉक्टर उसे निकालने का फैसला करने से पहले मरीज की निगरानी कर सकते हैं। यह निर्णय इस बात पर भी निर्भर करता है कि गोली शरीर के किस हिस्से में फंसी है और उसे निकालने से कहीं और नुकसान होने का खतरा तो नहीं है।

छोटी-सी गोली शरीर को कितना गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है?

गोली का आकार अकेले यह तय नहीं करता कि उससे लगी चोट कितनी गंभीर होगी। गोली की गति, उसके शरीर में जाने की दिशा, उसकी बनावट और रास्ते में आने वाले ऊतकों पर चोट लगने जैसे कई कारक नुकसान की गंभीरता को प्रभावित करते हैं। गोली अपने रास्ते में आने वाले ऊतकों को नुकसान पहुंचाने के साथ आसपास के ऊतकों में ऊर्जा भी स्थानांतरित करती है। इससे आसपास के ऊतक खिंच सकते हैं और उनमें दरार या फटने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस प्रक्रिया को ‘टेम्पररी कैविटेशन’ (Temporary Cavitation) कहा जाता है। इसके कारण नुकसान केवल गोली के सीधे रास्ते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के ऊतकों तक भी फैल सकता है। डॉक्टर के मुताबिक बॉडी की खास ब्लड वैसल्स को नुकसान पहुंचने पर जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है। फेफड़ों में चोट लगने से सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जबकि पेट के अंदर मौजूद अंगों को नुकसान पहुंचने पर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। उमेश के मामले में गोली की स्थिति ऐसी थी कि डॉक्टर एक छोटे चीरे के जरिए उसे निकाल सके। इससे बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी।

क्या शरीर के अंदर गोली को छोड़ना सुरक्षित है?

शरीर के अंदर गोली को छोड़ना हमेशा सुरक्षित नहीं है। शरीर के अंदर फंसी गोली कई तरह की जटिलताएं पैदा कर सकती है। इनमें संक्रमण और आसपास की संरचनाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा शामिल है। हालांकि, गोली निकालने की प्रक्रिया में भी जोखिम हो सकता है, खासकर तब जब गोली किसी महत्वपूर्ण अंग, नस या बड़ी रक्त वाहिका के पास फंसी हो। डॉक्टर गोली निकालने के फायदे और उससे जुड़े जोखिमों की तुलना करते हैं। स्थिति के अनुसार वे तुरंत सर्जरी करने, कुछ समय बाद गोली निकालने या मरीज की लगातार निगरानी करने की सलाह दे सकते हैं।

यह मानना भी गलत है कि गोली चलने के दौरान पैदा होने वाली गर्मी के कारण वो बॉडी में किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं फैला सकती। गोली चलने पर कारतूस, बंदूक, त्वचा या कपड़ों से दूषित पदार्थ घाव के अंदर पहुंच सकते हैं। इसलिए गोली लगने के बाद घाव की उचित देखभाल और संक्रमण के लक्षणों पर नजर रखना जरूरी होता है। उमेश के मामले में डॉक्टरों ने पहले यह सुनिश्चित किया कि उनकी हालत स्थिर है और लगातार रक्तस्राव के कारण उन्हें आपातकालीन सर्जरी की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने गोली निकालने का फैसला किया।