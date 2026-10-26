अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले पारे (Mercury) के थर्मामीटर और बीपी मॉनिटर को लेकर WHO ने 22 अक्टूबर 2026 को भारत की तैयारियों पर रिपोर्ट जारी की है। सेहत पर पारा के गंभीर खतरों को देखते हुए WHO के दिशानिर्देशों के तहत 2030 तक इन्हें अस्पतालों से पूरी तरह हटाने की तैयारी है। WHO के मुताबिक पारा एक जहरीली धातु है, जिसका संपर्क नर्वस सिस्टम, किडनी और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत ने 2030 तक स्वास्थ्य सेवाओं को पारा (Mercury Free) मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 22 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पतालों में पारे वाले पुराने थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मापने की मशीनों की जगह डिजिटल और पारा-मुक्त उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे। जानिए क्या है पारे से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम और डिजिटल विकल्पों को लेकर सरकार की पूरी योजना…

WHO ने बताई भारत की तैयारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर अस्पतालों से पारे वाले मेडिकल उपकरणों को हटाने की दिशा में काम कर रहा है। WHO के मुताबिक पारा एक जहरीली धातु है, जो दिमाग, नसों और किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। WHO ने पारे को सेहत के लिए चिंता पैदा करने वाले 10 प्रमुख रसायनों में शामिल किया है।

भारत में पारे वाले मेडिकल उपकरणों को हटाने की शुरुआत साल 2007 में दिल्ली से हुई थी। इसके बाद 2010 में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पारा-मुक्त उपकरण अपनाने के नियमों को शामिल किया गया। अब अस्पतालों में पारे वाले पुराने थर्मामीटर और बीपी मापने की मशीनों की जगह डिजिटल थर्मामीटर और पारे के बिना काम करने वाली बीपी मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है।

दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. अनुपम प्रकाश के मुताबिक, डिजिटल मशीनों की समय-समय पर जांच और सही सेटिंग करने से बीपी और तापमान की भरोसेमंद रीडिंग मिल सकती है। WHO के मुताबिक, देश के ज्यादातर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में पारे वाले मेडिकल उपकरणों का इस्तेमाल बंद हो चुका है। अब बाकी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से भी इन्हें हटाने और पुराने उपकरणों में मौजूद पारे का सुरक्षित तरीके से निपटारा करने की तैयारी है। इसका मकसद मरीजों, अस्पताल के कर्मचारियों और पर्यावरण को पारे के नुकसान से बचाना है।

अब तक 14 राज्यों ने पारे वाले मेडिकल उपकरणों का आकलन पूरा कर लिया है, 12 राज्यों में इन्हें हटाने के आदेश जारी किए हैं, जबकि 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में इनका इस्तेमाल बंद हो चुका है। इस पहल का मकसद मरीजों, स्वास्थ्य कर्मियों और पर्यावरण को पारे के जहरीले प्रभाव से बचाना है। पुराने उपकरणों का सुरक्षित निपटान भी सुनिश्चित किया जाएगा। भारत पारे के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय ‘मिनामाटा कन्वेंशन’ (Minamata Convention on Mercury) का हिस्सा है और यह कदम उसी वैश्विक प्रतिबद्धता के तहत उठाया जा रहा है।

किन राज्यों में बंद हो चुका है पारे वाले उपकरणों का इस्तेमाल?

WHO की 22 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, पंजाब, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, हरियाणा, लद्दाख, चंडीगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पारे वाले मेडिकल उपकरणों का इस्तेमाल खत्म किया जा चुका है। अब दूसरे राज्यों में भी इस बदलाव को लागू करने पर काम हो रहा है।

क्यों हटाया जा रहा है पारा ?

पारा एक न्यूरोटॉक्सिन यानी तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है। थर्मामीटर या बीपी मशीन के टूटने पर जब यह हवा, पानी या जमीन में घुलता है, तो यह इंसानी शरीर के मस्तिष्क, किडनी और नर्वस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पारे से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए अपने सभी सदस्यों से 27 दिसंबर 2016 तक पारे वाले थर्मामीटर और बीपी मापने की मशीनों का इस्तेमाल बंद करने की अपील की थी।

IMA के मुताबिक, पारा एक जहरीली धातु है, जो दिमाग, नसों और शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके संपर्क में आने से सांस संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। IMA ने अस्पतालों और क्लीनिकों को सलाह दी थी कि वे पारे वाले उपकरणों की जगह डिजिटल थर्मामीटर और पारा-मुक्त बीपी मशीनों का इस्तेमाल करें। साथ ही, पुराने या टूटे हुए उपकरणों से निकले पारे को सामान्य कचरे में न फेंकें।

पुराने उपकरणों का क्या होगा?

IMA ने अस्पतालों और क्लीनिकों को सलाह दी है कि पारे वाले उपकरणों के टूटने पर इसे कूड़ा में नहीं फेंके बल्कि इसे सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करके अधिकृत एजेंसियों के जरिए नष्ट करवाएं, ताकि मरीजों, स्वास्थ्य कर्मियों और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्रों में अब पुराने पारे वाले थर्मामीटर और बीपी उपकरणों की नई खरीद पूरी तरह रोक दी जाएगी। केवल पारा-रहित डिजिटल थर्मामीटर और एनरॉइड (Aneroid) ब्लड प्रेशर मॉनिटर ही खरीदे जा रहे हैं।

पारे को खतरनाक कचरा (Hazardous Waste) माना जाता है, इसलिए इन उपकरणों को अस्पतालों से हटाकर एक सुरक्षित व व्यवस्थित वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत रीसायकल या स्टोर किया जाएगा ताकि यह पर्यावरण में न फैले। हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर आपके घर में भी पुराना पारे वाला थर्मामीटर है, तो उसके टूटने पर पारे को कभी भी हाथ से न छुएं और सुरक्षित रूप से हटाकर डिजिटल उपकरणों को ही प्राथमिकता दें।

क्या डिजिटल बीपी मशीन पारे वाली मशीन जितनी भरोसेमंद है?

पारे वाली बीपी मशीनों को लंबे समय तक ब्लड प्रेशर मापने का भरोसेमंद तरीका माना जाता रहा है। हालांकि, अब अच्छी गुणवत्ता वाली और चिकित्सकीय रूप से जांची गई डिजिटल बीपी मशीनें भी सटीक रीडिंग दे सकती हैं। सही नतीजों के लिए मशीन का प्रमाणित होना, कफ का सही आकार और बीपी मापने का सही तरीका जरूरी है। नियमित रूप से मशीन की सटीकता की जांच कराना भी उपयोगी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख WHO और IMA की रिपोर्ट व दिशानिर्देशों पर आधारित है। पारे वाले उपकरण टूटने पर पारे को खुद साफ करने की कोशिश न करें। सुरक्षित निपटान के लिए संबंधित विशेषज्ञ या अधिकृत एजेंसी की मदद लें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लें।