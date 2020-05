Hydroxychloroquine से COVID-19 मरीज की मौत का खतरा? Lancet में रिपोर्ट के बाद WHO ने टाला ट्रायल

Coronavirus Medicine Trial: वैश्विक महामारी के रूप में उभरी कोरोना वायरस से दुनिया भर में 5.5 मिलियन लोग संक्रमित हैं। वहीं, भारत में भी 1 लाख 38 हजार से अधिक लोगों में इस घातक वायरस की पुष्टि की जा चुकी है। इस वायरस से इलाज के लिए विश्व के अलग-अलग हिस्सों में वैज्ञानिक वैक्सीन इजाद करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी पुख्ता इलाज सामने नहीं आया है। इस बीच खबर आई थी कि अर्थराइटिस के मरीजों को दी जाने वाली दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और मलेरिया के इलाज में काम आने वाली एंटी-मलेरियल क्लोरोक्वीन कोरोना वायरस के इलाज में कारगर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इन दवाइयों के इस्तेमाल पर सहमति जताई थी। हालांकि, द लैंसेट में छपी एक शोध के बाद WHO ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल पर रोक लगा दी है।

कोरोना के मरीजों के लिए घातक: द लैंसेट में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जान भी जा सकती है। इसके मुताबिक न केवल हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन बल्कि एंटी-मलेरियल क्लोरोक्वीन भी मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इन दोनों दवाइयों को यूज करने से मरीजों में दिल की बीमारी कई गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। द लैंसेट ने 100 अस्पतालों के करीब 96 हजार मरीजों पर ये शोध किया जिसमें ये दावा किया गया है कि इन दोनों दवाइयों के सेवन से किसी भी मरीज को फायदा नहीं हुआ।

WHO ने ट्रायल पर लगाया रोक: इस शोध के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा के ट्रायल को टाल दिया है। WHO के सॉलिडेरिटी ट्रायल के एक्सिक्युटिव ग्रुप की बैठक के बाद ये बाद निर्णय लिया गया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहनोम घेब्रियसस ने कहा कि शोध में आए निष्कर्षों के कारण एहतियात के तौर पर इस दवा के ट्रायल को टाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये दवा मलेरिया ऑटो-इम्यून बीमारियों के इलाज के लिए कारगर है पर कोरोना वायरस को लेकर इस दवा के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड अध्ययन करेगा।

ट्रंप ने किया था समर्थन: कोरोना वायरस के लिए रामबाण मानी जा रही इस दवा के इस्तेमाल का समर्थन डॉनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इसे गेमचेंजर भी कहा था। कई बार तो उन्होंने अपने देश के हेल्थ एक्सपर्ट्स को मरीजों पर इस दवा के इस्तेमाल को लेकर निर्देश भी दिए थें। बता दें कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन ही वो दवा है जिसकी आपूर्ति को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था। इसके अलावा, ब्राजीली राष्ट्रपति ने इस दवा को कोरोना वायरस से इलाज के लिए संजीवनी बूटी के समान बताया था।

