कोरोना वायरस को डब्लूएचओ (WHO) ने वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है।

Coronavirus In India, WHO Alert: चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में पैर पसार रहे कोरोना वायरस को डब्लूएचओ (WHO) ने वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। बीबीसी की एक खबर के अनुसार डब्लूएचओ के चीफ टेड्रॉस एडनॉम घेबायियस ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि लगभग 21 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी करार दिया गया है।

उन्होंने कहा कि चीन में वायरस से जूझ रहे लोग ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं, अमेरिका ने अपने वासियों से चीन न जाने की अपील की है। इस खबर के मुताबिक गूगल, टेस्ला, स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनियों ने चीन में अपनी सेवा बंद कर दी हैं।

कब-कब घोषित हुई है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी: कोरोना वायरस से पहले भी डब्लूएचओ ने कई बीमारियों को लेकर वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में अमेरिका में जीका वायरस के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए उस समय भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई थी।

इसके अलावा 2014 में इबोला वायरस से पश्चिमी अफ्रीका में 30 हजार लोग पीड़ित थे और 11 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, तब भी नाजुक स्थिति को देखते हुए डब्लूएचओ द्वारा हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी। 2009 में स्वाइन फ्लू के कहर के वक्त भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी 0थी।

भारत में भी मिला पहला पॉजिटिव केस- भारत में भी कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है. केरल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 4 लोगों में से एक व्यक्ति को कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। ये युवक चीन के वुहान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है।

युवक कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था। अधिकारियों के मुताबिक उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, साथ ही उसकी पूरी तरह से देखभाल की जा रही है। वहीं, वार्ड में भर्ती बाकी 3 लोगों के टेस्ट सैम्पल्स की जांच अभी तक नहीं हुई है।

इस तरह करें कोरोना वायरस से बचाव- वैज्ञानिक अभी तक इस वायरस का इलाज नहीं ढूंढ़ पाए हैं, पर सभी देशो के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने अपनी ओर से लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। वहीं, डब्लूएचओ ने भी इस वायरस से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है।

इसके मुताबिक, हाथों को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए और अगर मुमकिन हो तो अल्‍कोहल आधारित हैंड रब का इस्‍तेमाल करें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को ढककर रखें। कोल्‍ड और फ्लू से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने से बचें। अंडे और मांस को खाने से पहले ठीक से पका लें।

