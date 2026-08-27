भारतीय थाली दाल के बिना अधूरी लगती है। जब बात शाकाहारी डाइट में प्रोटीन के सबसे बेहतरीन स्रोत की आती है, तो दालें हमेशा पहली पसंद होती हैं। मूंग, मसूर, उड़द, अरहर (तूर), चना, राजमा और लोबिया ये 7 दालें हमारे दैनिक भोजन का अहम हिस्सा हैं। goodmonk में प्रकाशित खबर के मुताबिक इन सभी दालों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट समेत कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी दालों में से किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और किसका पाचन (Digestion) हमारे शरीर के लिए सबसे आसान होता है?

न्यूट्रिशन विशेषज्ञों और ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) के न्यूट्रिशनल डेटा के अनुसार, हर दाल की अपनी खासियत और एमिनो एसिड प्रोफाइल होती है। कुछ दालें मसल्स बनाने और वजन घटाने में तेजी से मदद करती हैं, तो कुछ पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती हैं। आइए जानते हैं इन 7 प्रमुख दालों की सटीक न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रति 100 ग्राम प्रोटीन की मात्रा और अपनी सेहत के हिसाब से सही दाल चुनने का डॉक्टरी तरीका क्या है।

प्रोटीन के लिए रोज कितनी दाल खानी चाहिए?

हर व्यक्ति के लिए दाल की एक निश्चित मात्रा तय नहीं की जा सकती। रोजाना 1 से 2 कप पकी हुई दाल आपकी दैनिक प्रोटीन जरूरत को पूरा करने में योगदान दे सकती है। हालांकि, दाल की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, शरीर के वजन, शारीरिक गतिविधि और पूरी डाइट पर निर्भर करती है। इसलिए प्रोटीन की जरूरत के अनुसार दाल की मात्रा तय करना बेहतर होता है। अधिकांश दालों को संपूर्ण प्रोटीन (Complete Protein) नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें कुछ आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। हालांकि, दाल को चावल, गेहूं या बाजरे जैसे अनाजों के साथ कॉम्बिनेशन में खाने से अमीनो एसिड का बेहतर संतुलन मिल सकता है। इसलिए दाल-चावल और दाल-रोटी जैसे पारंपरिक भोजन प्रोटीन के लिहाज से एक-दूसरे के पूरक माने जाते हैं।

कौन से दाल में कितना है प्रोटीन?

प्रति 100 ग्राम कच्ची दाल के आधार पर अलग-अलग दालों में लगभग इतनी मात्रा में प्रोटीन पाया जा सकता है

दाल प्रोटीन/100 ग्राम (कच्ची) उड़द दाल करीब 25 ग्राम मूंग दाल करीब 24 ग्राम मसूर दाल करीब 24 ग्राम कुल्थी दाल करीब 22–24 ग्राम राजमा करीब 22–24 ग्राम तूर/अरहर दाल करीब 22 ग्राम चना दाल करीब 21 ग्राम

मूंग दाल में कितना प्रोटीन होता है?

100 ग्राम कच्ची मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। पकने के बाद पानी सोखने के कारण प्रति 100 ग्राम प्रोटीन की मात्रा कम दिखाई देती है और यह करीब 7–9 ग्राम हो सकती है। मूंग दाल को आमतौर पर आसानी से पचने वाली दालों में गिना जाता है और इसका इस्तेमाल खिचड़ी, सूप और अंकुरित रूप में किया जाता है।

मसूर दाल में कितना प्रोटीन होता है?

100 ग्राम कच्ची मसूर दाल में करीब 24 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। पकने के बाद इसमें लगभग 8–9 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम रह सकता है। मसूर दाल जल्दी पक जाती है और आमतौर पर इसे लंबे समय तक भिगोने की जरूरत नहीं होती। इसे दाल, सूप और कई तरह की सब्जियों में शामिल किया जा सकता है।

उड़द दाल में कितना प्रोटीन होता है?

उड़द दाल में करीब 25 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम कच्ची दाल हो सकता है, इसलिए इसे अपेक्षाकृत ज्यादा प्रोटीन वाली दालों में शामिल किया जाता है। पकने के बाद इसमें करीब 8–9 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम हो सकता है। इसके अलावा उड़द दाल कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करती है।

क्या दाल भिगोने से प्रोटीन बढ़ जाता है?

दाल को भिगोने से उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ती। हालांकि, भिगोने से दाल के कुछ प्राकृतिक यौगिक कम हो सकते हैं और यह दाल को पकाने तथा पचाने में मदद कर सकत् है। साथ ही, भिगोने से पकाने का समय भी कम हो जाता है।

मसल्स बढ़ाने के लिए कौन सी दाल बेहतर है?

मसल्स बढ़ाने के लिए किसी एक दाल को सबसे बेहतर मानने के बजाय दिनभर की कुल प्रोटीन जरूरत पूरी करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूंग, मसूर, उड़द, चना और कुल्थी जैसी अलग-अलग दालों को डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ दूध-दही, सोया, नट्स और सीड्स जैसे अन्य प्रोटीन स्रोत भी लिए जा सकते हैं।

वजन घटाने के लिए कौन सी दाल बेहतर है?

दाल में प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं, जो भोजन को अधिक संतोषजनक बनाने में मदद कर सकते हैं। चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। हालांकि, वजन घटाने के लिए केवल किसी एक दाल पर निर्भर रहने के बजाय कुल कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर और पूरी डाइट पर ध्यान देना जरूरी है।

भारत में किस दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है?

उड़द दाल को अधिक प्रोटीन वाली दालों में से एक माना जाता है। इसके बाद कुलथी दाल, मूंग दाल और मसूर दाल में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हालांकि, दाल में प्रोटीन की मात्रा उसकी किस्म और कच्ची या पकी अवस्था के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। दाल में प्रोटीन की मात्रा उसकी किस्म, गुणवत्ता और पकाने के तरीके के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। अपनी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और दैनिक प्रोटीन जरूरत के अनुसार डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटीशियन की सलाह लें।