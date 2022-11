Hyperuricemia Symptoms, Treatment: आपने अक्सर आस-पास के बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि उनके घुटनों में काफी दर्द है, जिसके कारण उठने-बैठने के लेकर चलने फिरने में तकलीफ होती है। इसके अलावा भी आपने अपने घरों में देखा होगा कि माता-पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग को शरीर में जोड़ों के दर्द की शिकायत है? या फिर पैर की उंगलियों, एड़ी और घुटनों में दर्द के साथ सूजन की समस्या है? यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो यह बढ़े हुए यूरिक एसिड का लक्षण हो सकता है। यदि यूरिक एसिड का स्तर 7mg/dl से अधिक है, तो इसे High Uric Acid माना जाता है। आइए जानते हैं इसका कारण और कम करने के कुछ घरेलू उपाय-

10 mg/dL पार कर जाए तो यूरिक एसिड कैसे कम करें?

यूरिक एसिड की अधिक मात्रा शरीर में कई बीमारियों का कारण बनती है। यूरिक एसिड के स्तर (How can I reduce my uric acid levels?) को नियंत्रित करने के लिए आहार के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए। चूंकि गाउट को खतरनाक गठिया के सबसे दर्दनाक प्रकारों में से एक माना जाता है। गाउट या गठिया की समस्या तब होती है जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने खाने की आदतों में बदलाव करें। दवा लेने के साथ जीवनशैली में बदलाव करके भी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है।

यूरिक एसिड बनने के कारण

हम अपने रोजाना के दिनों में जिस भी प्रकार का आहार लेते हैं उनमें से कई खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में प्यूरीन मौजूद होता है। साथ ही कुछ मामलों में यह अनुवांशिक होता है। यानी अगर परिवार के किसी सदस्य को यह बीमारी है तो आपको भी हो सकती है। मोटापा या पेट के आसपास की चर्बी भी इस समस्या का कारण (What is the reason for uric acid increase?) बन सकती है। इसके अलावा यदि आप बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, तो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड का निर्माण हो सकता है।

इन बीमारियों के कारण भी बढ़ जाता है यूरिक एसिड

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक यदि किस व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी है तो उसका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा मधुमेह भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है और हाइपोथायरायडिज्म भी उच्च यूरिक एसिड का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ प्रकार के कैंसर या कीमोथेरेपी भी यूरिक एसिड में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। वहीं सोरायसिस, जो एक त्वचा रोग है जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है।

यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक पर पब्लिश एक लेख के अनुसार अक्सर उच्च यूरिक एसिड के कोई लक्षण (What are the first symptoms of uric acid?) नहीं होते हैं। हालांकि, कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। खान-पान के साथ-साथ लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा बदलाव करने पर भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। यदि आपके रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बहुत अधिक है और आप ल्यूकेमिया या लिम्फोमा के लिए कीमोथेरेपी प्राप्त कर रहे हैं, तो उच्च रक्त यूरिक एसिड का स्तर गुर्दे की समस्या या गाउट के लक्षण पैदा कर सकता है।

यदि आप किसी भी प्रकार के कैंसर से पीड़ित हैं, तो आपको बुखार, ठंड लगना, थकान का अनुभव हो सकता है और आपका यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। यदि आपके जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा (What happen if uric acid is high?) हो गए हैं, तो आपको जोड़ों में सूजन का अनुभव हो सकता है जिसे ‘गाउट’ कहा जाता है। (नोट – सामान्य यूरिक एसिड के स्तर के साथ भी गाउट हो सकता है) वहीं इसके अलावा आपको गुर्दे की समस्या, या मूत्र संबंधी समस्या हो सकती है। जोड़ों के दर्द के साथ बैठने में कठिनाई और हाथों और उंगलियों में सूजन के साथ दर्द हो सकता है।

नॉनवेज का सेवन बंद करें

कई मांस, मछली और पशु उत्पादों में भी प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है। जो यूरिक एसिड में बदल जाता है। जब बहुत अधिक यूरिक एसिड जोड़ों में जमा हो जाता है, तो यह गाउट हो जाता है।