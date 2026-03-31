विटामिन B12 हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल्स (RBC) के निर्माण के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। इसकी कमी से न केवल थकान और कमजोरी महसूस होती है, बल्कि लंबे समय तक स्तर कम रहने पर यह नसों को स्थायी नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार हर उम्र के व्यक्ति के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता अलग-अलग होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ब्लड में विटामिन B12 का स्तर उम्र के साथ बदलता रहता है और इसकी कमी से एनीमिया (Anemia) जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।



नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक युवा के शरीर में विटामिन बी12 का स्तर 300 pg/mL से ऊपर रहे तो उसे नॉर्मल माना जाता है। अगर विटामिन बी 12 का स्तर 200-300 pg/mL तक हो तो इसे बॉर्डर लाइन माना जाता है और अगर ये 200 pg/mL से नीचे है तो इस स्तर को कम माना जाता है। WHO और दूसरे हेल्थ संस्थानों के अनुसार Vitamin B12 की दैनिक जरूरत उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। आइए जानते हैं कि उम्र के मुताबिक बी 12 का स्तर कितना होना चाहिए, बी 12 की हमारी बॉडी में क्या अहमियत है और इसकी कमी की कैसे भरपाई की जा सकती है।

इसे समझें

ब्लड लेवल (pg/mL) → शरीर में मौजूद B12 की मात्रा बताता है

mcg (माइक्रोग्राम) → रोज़ खाने से कितनी मात्रा लेनी चाहिए



WHO और अन्य हेल्थ संस्थानों के अनुसार Vitamin B12 की दैनिक जरूरत

उम्र Vitamin B12 (mcg/दिन) 0–6 महीने 0.4 mcg 7–12 महीने 0.5 mcg 1–3 साल 0.9 mcg 4–8 साल 1.2 mcg 9–13 साल 1.8 mcg 14+ साल 2.4 mcg गर्भवती महिलाएं 2.6 mcg स्तनपान कराने वाली महिलाएं 2.8 mcg

Vitamin B12 का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए?

200–900 pg/mL → सामान्य (Normal Range) 200 pg/mL से कम → कमी (Deficiency) 300 pg/mL के आसपास → बॉर्डरलाइन (Borderline)

बी 12 की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है?

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झांजेर ने बताया विटामिन B12 पानी में घुलनशील एक विटामिन है,जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, नर्व्स को स्वस्थ रखने और DNA सिंथेसिस में अहम भूमिका निभाता है।अगर समय रहते Vitamin B12 की कमी को नहीं पहचाना जाए तो यह गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और यहां तक कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज तक का कारण बन सकती है।

किन लोगों को बी 12 की कमी का है ज्यादा खतरा?

बॉडी में इस विटामिन की कमी का खतरा ज्यादातर शाकाहारी लोगों,बुजुर्गों,कमजोर पाचन वाले को होता है।

बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी को कैसे पूरा करें?

विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है। दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली और मीट जैसे फूड्स B12 के अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी लोग फोर्टिफाइड सीरियल्स और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से B12 इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। साथ ही पाचन तंत्र को हेल्दी रखना जरूरी है, क्योंकि B12 का अवशोषण आंतों में ही होता है। नियमित जांच और संतुलित आहार से इसकी कमी आसानी से कंट्रोल किया जा सकती है।

निष्कर्ष

Vitamin B12 का ब्लड लेवल उम्र के हिसाब से अलग तय नहीं होता, लेकिन इसकी रोजाना जरूरत (RDA) उम्र के साथ बदलती है। सही लेवल बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

डिस्क्लेमर

यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। इसमें बताए गए उपाय विटामिन B12 की कमी के उपचार का विकल्प नहीं हैं। किसी भी सप्लीमेंट, दवा या इंजेक्शन का उपयोग करने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। खासतौर पर यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या पहले से दवा ले रहे हैं, तो बिना परामर्श के कोई भी बदलाव न करें।