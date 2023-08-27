विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी विटामिन्स में से एक है। बॉडी में इसकी कमी व्यक्ति को बेहद कमजोर और बीमार बना सकती है। हालांकि, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों के बीच ये समस्या आम बनती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लगभग 47 फीसदी लोग शरीर के लिए बेहद जरूरी इस विटामिन की कमी से जूझ हैं, जबकि केवल 26 फीसदी आबादी में ही इसका स्तर ठीक पाया गया है। जाहिर है ये चौंका देने वाला डेटा भारतीय आबादी में विटामिन बी 12 की कमी को लेकर एक वॉर्निंग है। 

विटामिन बी12 हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाने, दिमागी कामकाज को बेहतर करने और डीएनए पर प्रभाव डालने में मदद करता है। ऐसे में शरीर में इस खास विटामिन की कमी इन सभी कामों को ठप्प कर आपको अंदर से खोखला बना सकती है। इसके चलते व्यक्ति को बेवजह थकान, कमजोरी, खून की कमी, दिल की असमान्य गति और कब्ज जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ऐसा होने पर आपका वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है।

वहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो आमतौर पर अनहेल्दी डाइट और मेडिकल कंडीशन के चलते किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो सकती है। ऐसे में डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल कर इसकी मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि, अधिकतर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एक हेल्दी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी12 का लेवल कितना होना चाहिए? ऐसे में अगर आपके मन में भी कुछ इसी तरह के सवाल हैं, तो इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं।

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नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अडल्ट व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी12 का स्तर 300 pg/mL से ऊपर हो तो उसे नॉर्मल माना जाता है, अगर विटामिन बी 12 का स्तर 200-300 pg/mL तक हो तो इसे बॉर्डर लाइन माना जाता है और अगर ये 200 pg/mL से नीचे है तो इस स्तर को कम माना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, कनाडा द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर विटामिन बी12 ग्रहण करने में कम सक्षम हो जाता है, यही वजह है कि बुजुर्गों में विटामिन बी12 की कमी सबसे ज्यादा देखी जाती है।

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आइए जानते हैं कि एक हेल्दी व्यक्ति की बॉडी में उम्र के हिसाब से विटामिन बी12 का लेवल कितना होना चाहिए-

उम्रमात्रा
0 से 12 महीने के शिशु में200-800 pg/mL
1 से 17 वर्ष के बच्चे में300-900 pg/mL
18 और उससे अधिक वर्ष के लोगों में200-900 pg/mL

कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण

  • बॉडी में विटामिन बी12 की कमी होने पर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी दिक्कतें जैसे दस्त, उल्टी, मतली, कब्ज, सूजन, गैस आदि का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्याएं वयस्कों और बच्चों दोनों को प्रभावित कर सकती हैं।
  • विटामिन बी 12 की कमी का एक और संकेत पीली त्वचा हो सकता है।
  • अगर आपको वेवजह थकान और सिरदर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी बॉडी में विटामिन बी12 की कमी का एक लक्षण है।
  • इन सब के अलावा शरीर में बी12 का स्तर कम होने से होमोसिस्टीन नामक सल्फर युक्त अमीनो एसिड का स्तर बढ़ सकता है। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव, डीएनए क्षति को बढ़ाकर डिप्रेशन का कारण बन सकता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए डॉक्टर से जरूर परामर्श करें।