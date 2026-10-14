किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को कई बार लंबे समय तक डायलिसिस कराना पड़ता है। इस इलाज पर काफी खर्च होता है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ऐसे मरीजों की मदद के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP) चला रही है।

इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त या कम खर्च पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराना है। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, इसका लाभ कौन ले सकता है और इसके लिए कैसे संपर्क करें।

क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP) की शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसे केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत चलाया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को मुफ्त या कम खर्च पर डायलिसिस की सुविधा देना है।

हमारी किडनी खून को साफ करने और शरीर से गंदगी व अतिरिक्त पानी बाहर निकालने का काम करती है। जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती, तो शरीर में गंदगी और अतिरिक्त पानी जमा होने लगता है। ऐसी स्थिति में मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है।

डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मशीन या दूसरे तरीके की मदद से खून से गंदगी और अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता है। कई मरीजों को हफ्ते में कई बार डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसे में इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो सकता है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। पात्र गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले मरीजों को इन सेवाओं का लाभ मुफ्त दिया जाता है। अन्य मरीजों को भी कुछ सरकारी केंद्रों पर रियायती दरों पर सुविधा मिल सकती है। हालांकि, इसकी उपलब्धता और शर्तें संबंधित राज्य की व्यवस्था पर निर्भर करती हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत कितने केंद्र संचालित हैं?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 11 अगस्त 2026 को जारी जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। इस योजना के तहत 751 जिलों में कुल 1,856 हीमोडायलिसिस केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में 30 जून 2026 तक मिली जानकारी के अनुसार 13,535 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध थीं।

इन केंद्रों को सरकारी अस्पतालों में सीधे संचालित किया जा सकता है या सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी (PPP मॉडल) के तहत चलाया जा सकता है। कुछ जगहों पर दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर भी सेवाएं दी जाती हैं।

योजना के तहत कौन ले सकता है लाभ?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए मरीज की बीमारी और आर्थिक स्थिति दोनों महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के मरीज

इस योजना के तहत BPL कैटेगरी के पात्र मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए मरीज को अपनी पात्रता से जुड़े दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज

जिन मरीजों की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और डॉक्टर ने उन्हें डायलिसिस कराने की सलाह दी है, वे संबंधित केंद्र से सेवा की उपलब्धता और पात्रता की जानकारी ले सकते हैं। BPL श्रेणी में शामिल नहीं होने वाले मरीज

यदि मरीज BPL श्रेणी में नहीं आता है, तब भी वह योजना के तहत संचालित कुछ केंद्रों पर डायलिसिस करा सकता है। हालांकि, उसे मुफ्त सुविधा मिलेगी या रियायती दर पर इलाज होगा, यह संबंधित राज्य, अस्पताल और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

ध्यान रखें कि मुफ्त डायलिसिस का लाभ लेने के लिए सिर्फ किडनी की बीमारी होना काफी नहीं है। मरीज को योजना के नियमों के अनुसार अपनी पात्रता भी साबित करनी पड़ सकती है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का लाभ कैसे लें?

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य डायलिसिस कराता है, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं।

पहला चरण: नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें

अपने जिले के सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल या ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें, जहां डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो। अस्पताल में पूछें कि क्या वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत सेवाएं दी जा रही हैं।

दूसरा चरण: डॉक्टर से जांच कराएं

मरीज को अपनी बीमारी से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड दिखाने होंगे। डॉक्टर मरीज की स्थिति और डायलिसिस की जरूरत का आकलन करेंगे। यदि डायलिसिस पहले से चल रहा है, तो पुराने रिकॉर्ड और डॉक्टर की सलाह साथ रखें।

तीसरा चरण: पात्रता से जुड़े दस्तावेज जमा करें

अस्पताल के संबंधित विभाग में अपनी आर्थिक श्रेणी और पहचान से जुड़े दस्तावेज दिखाएं। वहां के कर्मचारी बताएंगे कि मुफ्त या रियायती सेवा के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं।

चौथा चरण: डायलिसिस के लिए पंजीकरण कराएं

पात्रता और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अस्पताल में पंजीकरण कराएं। इसके बाद उपलब्ध स्लॉट के अनुसार डायलिसिस का समय निर्धारित किया जा सकता है।

ध्यान दें कि दस्तावेजों की सूची और पंजीकरण की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों और अस्पतालों में भिन्न हो सकती है। इसलिए जाने से पहले संबंधित केंद्र से जानकारी लेना बेहतर है।

योजना का लाभ लेने के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?

योजना का लाभ लेने के लिए मरीज को आमतौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

आधार कार्ड या पहचान पत्र: मरीज की पहचान के लिए।

BPL कार्ड: गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने का प्रमाण देने के लिए।

आय प्रमाण पत्र: जरूरत पड़ने पर अस्पताल या संबंधित अधिकारी की ओर से मांगा जा सकता है।

मेडिकल रिपोर्ट: किडनी की बीमारी और डायलिसिस की जरूरत से जुड़े कागजात।

डॉक्टर की पर्ची: जिसमें डायलिसिस कराने की सलाह दी गई हो।

रेफरल पत्र: यदि अस्पताल में इसकी जरूरत हो, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की ओर से जारी रेफरल।

ABHA नंबर: डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया के लिए, जहां इसकी जरूरत हो।

ये दस्तावेज सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। सभी अस्पतालों में ये सभी दस्तावेज जरूरी हों, ऐसा नहीं है। इसलिए दस्तावेज जमा करने से पहले संबंधित अस्पताल से पूरी जानकारी जरूर लें।

क्या है ‘वन नेशन-वन डायलिसिस’ सुविधा?

सरकार ने डायलिसिस कराने वाले मरीजों की सुविधा के लिए ‘वन नेशन-वन डायलिसिस’ की व्यवस्था शुरू की है। इसका उद्देश्य मरीजों को देश के अलग-अलग हिस्सों में डायलिसिस की सुविधा लेने में मदद करना है।

इसके लिए 5 मई 2022 को राष्ट्रीय PMNDP पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल के जरिए डायलिसिस केंद्रों की जानकारी, मरीजों का रिकॉर्ड और इलाज के लिए उपलब्ध स्लॉट से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई मरीज अपने शहर से दूसरे शहर जाता है, तो वह वहां के डायलिसिस केंद्र में उपलब्ध सुविधा के बारे में पूछ सकता है। अगर केंद्र में जगह खाली है और मरीज जरूरी नियमों को पूरा करता है, तो उसे डायलिसिस की सुविधा मिल सकती है।

हालांकि, दूसरे शहर में मुफ्त डायलिसिस मिलने की गारंटी नहीं है। इसके लिए संबंधित केंद्र से पात्रता और उपलब्ध स्लॉट की जानकारी लेना जरूरी है।

ABHA नंबर क्या है और इसका क्या फायदा है?

ABHA का पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। यह 14 अंकों का डिजिटल स्वास्थ्य पहचान नंबर है, जिसका इस्तेमाल मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने और व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है।

डायलिसिस कार्यक्रम में ABHA नंबर के जरिए मरीज की पहचान और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने में मदद मिल सकती है। इससे अलग-अलग केंद्रों पर इलाज का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। हालांकि, स्वास्थ्य रिकॉर्ड शेयर करने के लिए मरीज की सहमति जरूरी है।

ABHA नंबर बनवाने के लिए ऑफिशियल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की वेबसाइट https://abha.abdm.gov.in/ पर जानकारी ली जा सकती है। ध्यान दें कि ABHA नंबर बनवाने से अपने आप मुफ्त डायलिसिस का लाभ नहीं मिलता। इसके लिए योजना की पात्रता पूरी करना जरूरी है।

डायलिसिस के कितने प्रकार हैं?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम में दो तरह की डायलिसिस सेवाओं का प्रावधान है।

हीमोडायलिसिस (Hemodialysis): इसमें एक मशीन और फिल्टर की मदद से शरीर से बाहर निकाले गए खून को साफ किया जाता है। इसके बाद खून को वापस शरीर में पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर डायलिसिस केंद्र में की जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस (Peritoneal Dialysis): इसमें पेट के अंदर मौजूद एक झिल्ली को नेचुरल फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक विशेष तरल पदार्थ की मदद से शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया मरीज की स्थिति और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार की जाती है।

किस मरीज के लिए कौन-सा तरीका सही है, इसका फैसला डॉक्टर मरीज की बीमारी, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरतों को ध्यान में रखकर करते हैं।

मुफ्त डायलिसिस केंद्र की जानकारी कहां से मिलेगी?

अपने जिले में योजना के तहत संचालित डायलिसिस केंद्र की जानकारी के लिए इन माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

अपने जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस विभाग से संपर्क करें।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर जानकारी देखें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) की वेबसाइट https://nhsrcindia.org/pradhan-mantri-national-dialysis-program पर उपलब्ध जानकारी देखें।

अस्पताल जाने से पहले यह जरूर पूछ लें कि वहां डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, पंजीकरण कैसे होगा, मुफ्त इलाज के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए और अगला स्लॉट कब मिल सकता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को इलाज की सुविधा देना और डायलिसिस पर होने वाले खर्च को कम करना है। जिन मरीजों को लंबे समय तक डायलिसिस कराना पड़ता है, उनके लिए यह योजना काफी मददगार हो सकती है। पात्र मरीज अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करके मुफ्त या सब्सिडी वाला डायलिसिस की सुविधा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इससे मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।