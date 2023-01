Cholesterol Chart: महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? देखिए चार्ट

What is the cholesterol level in women: 20 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 125 से 200 के बीच होता है।

Cholesterol Level: एक हेल्दी इंसान में कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से लेकर 129 mg/dL है तो ये ठीक है। photo-freepik

पढें हेल्थ (Healthhindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram