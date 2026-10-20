Sea Buckthorn: क्या आपने कभी ऐसे फल के बारे में सुना है जो बर्फीले पहाड़ों पर 10 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उगता है और जिसे औषधीय गुणों की वजह से बेहद खास माना जाता है? हम बात कर रहे हैं ‘सी बकथॉर्न’ (Sea Buckthorn) की, जो इन दिनों अपनी अनोखी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए चर्चा में है। सुपरफूड के रूप में पहचाने जाने वाले इस फल में विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इसे चमत्कारी औषधीय दर्जा प्राप्त है। आयुर्वेदिक डॉक्टर रूपाली जैन ने बताया सी बकथॉर्न एक खास तरह का कांटेदार पौधा है, जिस पर नारंगी-पीले रंग के छोटे फल लगते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम Hippophae rhamnoides है। इसे सी बेरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा यूरोप और एशिया के कई क्षेत्रों में पाया जाता है।

भारत में सी बकथॉर्न मुख्य रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कठिन मौसम और ठंडे वातावरण में भी जीवित रह सकता है। इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, जिससे इसे पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये एक ऐसा औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है जिसके फल, पत्तियां और बीजों से निकाले गए तेल का अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है।

इसमें विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड सहित कई जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इसका सेवन चीनी और तिब्बती चिकित्सा पद्धतियों में भी लंबे समय से किया जाता रहा है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि सी बकथॉर्न में कौन-कौन से पोषक तत्व हैं और इसका सेवन करने से सेहत को कौन कौन से फायदे होते हैं।

Sea Buckthorn में कौन-कौन से पोषक तत्व हैं?

सी बकथॉर्न में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन C, विटामिन A,विटामिन E,ओमेगा फैटी एसिड,एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मौजूद होता है। ये सभी गुण इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। इसके फल और बीज के तेल में अलग-अलग प्रकार के फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसमें ओमेगा-3, ओमेगा-6, ओमेगा-7 और ओमेगा-9 शामिल हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में मददगार साबित होता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन के लिए उपयोगी होता है।

Sea Buckthorn का सेवन कैसे फायदेमंद साबित होता है?

स्किन के लिए वरदान है ये फल

बकथॉर्न का सेवन करने से स्किन में नमी बनी रहती है और स्किन हाइड्रेट रहती है। सी बकथॉर्न में विटामिन C, विटामिन E, कैरोटीनॉयड्स और फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके तेल का इस्तेमाल स्किन पर करने से स्किन हाइड्रेट रहती है और मुहांसों से बचाव होता है। इसका इस्तेमाल करने से स्किन की ड्राईनेस कंट्रोल होती है, स्किन की सुरक्षा परत को सपोर्ट मिलती है। स्किन की लोच और बनावट बेहतर होती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। कुछ क्लीनिक शोधों में सी बकथॉर्न ऑयल से स्किन की स्थिति में सुधार देखा गया है।

बालों की सेहत को सपोर्ट कर सकता है इसका तेल

सी बकथॉर्न में मौजूद फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बालों तथा स्कैल्प की देखभाल में असरदार साबित हो सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों के लिए संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं।

दिल की सेहत दुरुस्त करने में है असरदार

सी बकथॉर्न के फल और तेल में असंतृप्त फैटी एसिड तथा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इन तत्वों के कारण वैज्ञानिकों ने इस दिल की सेहत के लिए असरदार बताया है।

इम्यूनिटी को करता है सपोर्ट

सी बकथॉर्न में विटामिन C और अन्य एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। 100 ग्राम सी बकथॉर्न में लगभग 400–800 मिलीग्राम विटामिन C हो सकता है जो बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है।

पाचन और आंतों की सेहत में भी है असरदार

सी बकथॉर्न फल में फाइबर होता है, जो पाचन को दुरुस्त करने और मल त्याग में मदद कर सकता है। इसके जूस, तेल और पूरे फल की पोषण संरचना अलग-अलग होती है। जूस में फाइबर कम हो सकता है, जबकि तेल फाइबर का स्रोत नहीं है। बकथॉर्न एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक अल्सर या कब्ज का इलाज करने में असरदार साबित होता है।

जोड़ों की सेहत और सूजन में भी है असरदार

सी बकथॉर्न में मौजूद कुछ एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड जोड़ों की सूजन को कंट्रोल करने में भी असरदार साबित होता है। गठिया, जोड़ों के दर्द, कार्टिलेज के घिसने या जोड़ों में चिकनाई की कमी का इलाज करने में सी बकथॉर्न असरदार साबित होता है।

Sea Buckthorn का सेवन कब, कैसे और कितनी मात्रा में करें?

सी बकथॉर्न का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। इसका सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप फल, सूखे फल, पाउडर, जूस या तेल में से किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसका सेवन सूखे फल के रूप में कर रहे हैं तो 1–2 चम्मच का सेवन असरदार साबित होता है। अगर आप इसका पाउडर खाना चाहते हैं तो आप आधा से 1 चम्मच का सेवन करें। अगर आप इसका जूस पी रहे हैं तो 1 चम्मच गूदे का मिश्रण, लगभग 50 मिलीलीटर पानी में मिलाकर उसका सेवन करें। आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आप भोजन से एक घंटा पहले या खाने के एक घंटा बाद इसका सेवन कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: सी बकथॉर्न को संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन इसे सभी बीमारियों का इलाज, इम्यूनिटी बढ़ाने की गारंटी या डॉक्टर की दवाओं का विकल्प नहीं मानना चाहिए।