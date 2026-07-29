बॉडी को हाइड्रेट और हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त पानी का सेवन बेहद जरुरी है। रोजाना 8-10 गिलास पानी पीने से हमारी किडनी अपना काम दुरुस्त तरीके से करती है और बॉडी के बाकी अंग भी अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। पर्याप्त पानी का सेवन बॉडी के तापमान को कंट्रोल करता है, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, पाचन को दुरुस्त करता है और बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। बॉडी में पानी की कमी होने से ब्लड प्रेशर के स्तर पर असर पड़ता है। Obesity Medicine Specialist और अमेरिकन बोर्ड ऑफ ओबेसिटी मेडिसिन (DABOM) से बोर्ड-प्रमाणित चिकित्सक डॉ. जैसिंटा अन्याओकू के मुताबिक शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा और ब्लड प्रेशर का गहरा संबंध है। हमारा खून ज्यादातर पानी से ही बना होता है। डॉ. जैसिंटा अन्याओकू के अनुसार जब शरीर में पानी की कमी होती है ब्लड वॉल्यूम यानी खून की मात्रा और ब्लड प्रेशर दोनों कम होने लगते हैं। हालांकि, यह कमी हमेशा शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होती।

शरीर में पानी की कमी होने पर ब्लड प्रेशर पर कैसा होता है असर

डॉ. अन्याओकू बताती हैं जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में शरीर इसकी भरपाई करने के लिए रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है और सोडियम को रोककर रखने लगता है, ताकि ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ सके। अगर लंबे समय तक या बार-बार डिहाइड्रेशन होता रहे, तो इससे हृदय और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और सामान्य ब्लड प्रेशर बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर अगर शरीर में पर्याप्त पानी रहता है, तो ब्लड वॉल्यूम सामान्य बना रहता है और रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे ब्लड प्रेशर हेल्दी स्तर पर रहने में मदद मिलती है। हालांकि, ज्यादा पानी पीने का असर इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति पहले से पर्याप्त हाइड्रेटेड है या नहीं, उसे डिहाइड्रेशन है, ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से कम-ज्यादा हुआ है या वह लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है।

पानी का ज्यादा सेवन कैसे बीपी कंट्रोल करने में मदद करता है?

डॉ. अन्याओकू बताती हैं अगर किसी इंसान की बॉडी में लम्बे समय तक पानी की कमी है तो ऐसे लोग ज्यादा पानी का सेवन करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिल सकती है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में खून में पानी कम और सोडियम अधिक हो जाता है। इससे शरीर वैसोप्रेसिन (Vasopressin) नामक हार्मोन छोड़ता है, जो किडनी को पानी रोककर रखने का संकेत देता है। यही हार्मोन रक्त वाहिकाओं को भी संकुचित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप पर्याप्त पानी पीते हैं, तो यह ब्लड प्रेशर में आई इस बढ़ोतरी को कम करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में वापस आने लगता है। डॉक्टर बताती है कि अगर आपका शरीर पहले से ही पर्याप्त हाइड्रेटेड है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तब भी पर्याप्त पानी पीना रक्त संचार और सामान्य ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है।

पर्याप्त पानी का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम कर सकता है

पर्याप्त पानी पीने से न केवल ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है, बल्कि भविष्य में हाई ब्लड प्रेशर होने का जोखिम भी कम हो सकता है। डॉ. अन्याओकू बताती हैं फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित नौ साल तक चले एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोजाना छह या उससे अधिक कप सादा पानी पीते थे, उनमें हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा उन लोगों की तुलना में कम था जो एक कप या उससे कम पानी पीते थे। हालांकि, इस संबंध को पूरी तरह समझने के लिए अभी और शोध की जरूरत है। फिर भी पर्याप्त पानी पीना दिल की सेहत के लिए एक आसान और फायदेमंद आदत मानी जाती है। आपको बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति तब मानी जाती है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 mm Hg या उससे अधिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm Hg या उससे अधिक हो।

हाई बीपी होने से कौन कौन से रोगों का बढ़ता है जोखिम

हाई ब्लड प्रेशर से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी परेशानी है जिसके लिए जेनेटिक कारण, खानपान, शारीरिक गतिविधि और लाइफस्टाइल जैसी कई बातें जिम्मेदार होती हैं। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग अक्सर कम हाइड्रेटेड होते हैं। यही वजह हो सकती है कि पर्याप्त पानी पीना हेल्दी ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है।

ज्यादा पानी पीने से बॉडी में इस तरह का हो सकता है साइड इफेक्ट भी

सेहतमंद रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है यह नियम ब्लड प्रेशर के मरीजों पर भी लागू होता है। ज्यादा पानी पीने से न सिर्फ किडनियों पर दबाव बढ़ता है, बल्कि बीपी की रीडिंग भी बदल सकती है। पर्याप्त पानी का सेवन शरीर को हाइड्रेट और हेल्दी रखने में मदद करता है। लेकिन ज्यादा पानी का सेवन कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर खड़े होते ही अचानक गिर जाता है, जिससे चक्कर या सिर हल्का लगने लगता है। यह समस्या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाती है। इस स्थिति में अगर व्यक्ति तेजी से 300–500 मिलीलीटर पानी पी ले, तो उसका ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से बढ़ सकता है और लक्षणों में राहत मिल सकती है।

डॉक्टर ने बताया पानी पीने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे रक्त वाहिकाओं के भीतर दबाव बढ़ सकता है। बहुत तेजी से पानी पीने पर शरीर का सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह वही प्रणाली है जो फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। इसके सक्रिय होने पर रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।

बॉडी को हाइड्रेट रखने का हेल्दी तरीका

सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। डॉ. अन्याओकू कहती हैं कि तरबूज, खीरा, संतरा और स्ट्रॉबेरी जैसे फल और सब्जियां शरीर में पानी की कमी पूरी करने में मदद करते हैं। इनमें पोटैशियम सहित कई ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को हेल्दी तरीके से नॉर्मल रखने में मदद करते हैं। हमेशा पानी की बोतल साथ रखें।

डॉक्टर सलाह देती है कि ऐसी बोतल या ग्लास इस्तेमाल करें जिससे पानी पीना आपको अच्छा लगे। दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें। डॉ. अन्याओकू के अनुसार जब आपको प्यास लगती है, तब तक शरीर यह संकेत दे चुका होता है कि उसमें पानी की कमी होने लगी है। अगर आप पानी पीना भूल जाते है तो मोबाइल या स्मार्टवॉच में हर दो-तीन घंटे का रिमाइंडर सेट करें। एक साथ ज्यादा पानी पीने की बजाय दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीना बेहतर होता है।

बीपी कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

अगर आप चाहते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल रहे तो आप DASH डाइट का सेवन करें। डॉ. अन्याओकू के अनुसार डाइट ब्लड प्रेशर कम करने के लिए सबसे प्रभावी खानपान पैटर्न में से एक है। इससे हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगभग 5–8 mm Hg तक कम हो सकता है। आप डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लो-फैट डेयरी उत्पाद और लीन प्रोटीन पर जोर दें, जबकि संतृप्त वसा और सोडियम कम सेवन करें। बीपी को नॉर्मल रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि करें। रोजाना व्यायाम करने से रक्त वाहिकाएं स्वस्थ रहती हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है। रोजाना 10–15 मिनट की पैदल चाल भी रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स रखने और दिल पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद करती है। घर का बना खाना खाएं और बाहर के खाने से परहेज करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, किडनी, हृदय या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो पानी की मात्रा बढ़ाने या अपनी डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। अपनी मर्जी से किसी भी दवा को बंद या शुरू न करें।