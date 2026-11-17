आजकल सोशल मीडिया पर हेल्थ और फिटनेस को लेकर कई तरह के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। कोई वजन कम करने के लिए डाइट बदलने की सलाह देता है तो कोई फिट रहने के लिए महंगे सप्लीमेंट और एक्सरसाइज को जरूरी बताता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए। इसी विषय पर इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के सौरभ द्विवेदी ने अपने कार्यक्रम ‘पुस्तकालय’ में जाने-माने कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. श्रीराम माधव नेने से बातचीत की। डॉ. श्रीराम नेने अच्छी सेहत, खानपान, नींद, मानसिक स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की। उन्होंने बताया कि लंबी जिंदगी जीना ही काफी नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहते हुए जिंदगी जीना ज्यादा जरूरी है।

डॉ. नेने ने अपनी किताब 21 Days to Good Health में अच्छी सेहत के लिए एक आसान और वैज्ञानिक तरीके पर बात की है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किन पांच चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी समझाया कि 21 दिनों में कोई जादू नहीं होता, बल्कि छोटी-छोटी अच्छी आदतों को लगातार अपनाकर लंबे समय तक स्वस्थ रहा जा सकता है।

अच्छी सेहत के लिए जरूरी हैं ये 5 पिलर

डॉ. नेने के मुताबिक, अच्छी सेहत सिर्फ एक्सरसाइज करने या सही खाना खाने से नहीं मिलती। इसके लिए जिंदगी के पांच पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। इनमें न्यूट्रिशन, मूवमेंट, नींद, माइंडसेट और कनेक्शन शामिल हैं।

न्यूट्रिशन: सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप पूरे दिन क्या खाते हैं। डॉ. नेने का कहना है कि खानपान को लेकर किसी तरह के अपराधबोध में रहने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से भोजन करना चाहिए। खाने में फाइबर और प्रोटीन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही प्रोसेस्ड फूड और जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेने से बचना चाहिए। मूवमेंट: दूसरी जरूरी चीज है शरीर को एक्टिव रखना। इसके लिए सिर्फ जिम जाना या भारी एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। रोजाना टहलना, योग करना, सीढ़ियां चढ़ना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां भी फायदेमंद हैं। डॉ. नेने ने खास तौर पर मांसपेशियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। नींद: अच्छी सेहत के लिए पर्याप्त और अच्छी नींद बेहद जरूरी है। नींद की कमी शरीर को तनाव में रख सकती है और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। माइंडसेट: मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को संभालना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए अनुशासन के साथ अच्छी आदतों को दोहराना चाहिए। अगर किसी दिन आप अपनी दिनचर्या का पालन नहीं कर पाते हैं तो खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन फिर से शुरुआत करें। कनेक्शन और जिंदगी का मकसद: डॉ. नेने के मुताबिक, परिवार, दोस्तों और अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव भी अच्छी सेहत का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही जिंदगी में कोई उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ पैसा, काम और उपलब्धियां ही जिंदगी का मकसद नहीं होनी चाहिए।

21 दिनों में नहीं बनती हर आदत, 59 से 66 दिन तक लग सकते हैं

किताब के नाम में 21 दिनों का जिक्र होने पर सौरभ द्विवेदी ने डॉ. नेने से पूछा कि क्या वाकई 21 दिनों में कोई अच्छी आदत बन सकती है? इस पर उन्होंने बताया कि 21 दिनों में आदत बनने का विचार काफी पुराना है। इसकी शुरुआत प्लास्टिक सर्जन मैक्सवेल माल्ट्ज के अनुभवों से हुई थी। उन्होंने देखा कि सर्जरी के बाद मरीजों को अपने बदले हुए चेहरे को पहचानने में करीब 21 दिन लगते थे। बाद में इसे आदत बनने के समय से जोड़ दिया गया।

हालांकि, डॉ. नेने ने बताया कि 2024 में हुई एक स्टडी के मुताबिक, ज्यादातर आदतों को अपने आप दिनचर्या का हिस्सा बनने में करीब 59 से 66 दिन लग सकते हैं। कुछ आदतें इससे कम समय में बन सकती हैं, जबकि कुछ में ज्यादा वक्त लगता है।

उनका कहना है कि 21 दिनों का कार्यक्रम लोगों को अच्छी आदतों की शुरुआत करने और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का एक तरीका देता है। जरूरी यह है कि आप लगातार कोशिश करते रहें।

खाने की थाली में आधा हिस्सा सब्जियों और फलों का रखें

डॉ. नेने ने खानपान को लेकर बताया कि भोजन को किसी नैतिक सवाल की तरह नहीं देखना चाहिए। उनका कहना है, “न्यूट्रिशन कोई नैतिक सवाल नहीं, बल्कि केमिस्ट्री का सवाल है।” यानी आप जो कुछ भी खाते हैं, उसका असर शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं पर पड़ता है।

उन्होंने भोजन की थाली को संतुलित रखने की सलाह दी। इसके लिए आधी थाली में सब्जियां, फल और फाइबर से भरपूर चीजें होनी चाहिए। करीब एक चौथाई हिस्से में प्रोटीन और बाकी एक चौथाई हिस्से में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। प्रोटीन के लिए शाकाहारी लोग दाल, पनीर, टोफू और सोया जैसी चीजें खा सकते हैं। वहीं, मांसाहारी लोग चिकन और मछली को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

डॉ. नेने ने यह भी समझाया कि हर व्यक्ति की पोषण संबंधी जरूरत अलग होती है। इसलिए अपनी उम्र, शारीरिक गतिविधि, वजन और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को ध्यान में रखकर खानपान तय करना चाहिए। इंटरनेट पर देखकर किसी डाइट ट्रेंड को अपनाने के बजाय ऐसा खानपान चुनना चाहिए जिसे लंबे समय तक जारी रखा जा सके।

भूख लगने पर टूट पड़ते हैं खाने पर तो अपनाएं यह तरीका

बातचीत में डॉ. नेने ने खाने और पेट भरने के बीच के संबंध को भी समझाया। उन्होंने बताया कि खाना खाने के बाद दिमाग को पेट भरने का संकेत मिलने में करीब 30 मिनट लग सकते हैं।

उन्होंने समझाया कि जब हम खाना देखते हैं या उसकी खुशबू महसूस करते हैं तो दिमाग खाने के लिए तैयार होने लगता है। इसके बाद खाना चबाने और पचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। पेट और आंतों से मिलने वाले संकेतों के आधार पर दिमाग को पता चलता है कि अब पेट भर गया है।

ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा भूख लगने के बाद खाना खाते हैं तो जरूरत से ज्यादा भोजन कर सकते हैं। डॉ. नेने ने सलाह दी कि खाने की योजना पहले से बनाकर रखें और बहुत ज्यादा भूखे होकर भोजन करने न बैठें।

सौरभ द्विवेदी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह भोजन से करीब आधा घंटा पहले एक सेब खा लेते हैं। इससे खाना खाते समय उन्हें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती और वह जरूरत से ज्यादा खाने से बच जाते हैं।

पानी कितना पीना चाहिए? पेशाब के रंग से भी समझें हाइड्रेशन

हाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना भी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। डॉ. नेने ने बताया कि पुरुषों के लिए रोजाना करीब 3.7 लीटर और महिलाओं के लिए 2.7 लीटर कुल पानी की जरूरत बताई जाती है। हालांकि, यह मात्रा हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती।

यह आपकी उम्र, शरीर के आकार, वजन, शारीरिक गतिविधि, मौसम और पसीना निकलने की मात्रा पर निर्भर करती है। भोजन से मिलने वाले तरल पदार्थों को भी इसमें शामिल किया जाता है।

उन्होंने पेशाब के रंग को हाइड्रेशन का एक सामान्य संकेत बताया। अगर पेशाब का रंग बहुत गहरा है तो यह शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है। वहीं, हल्का पीला रंग सामान्य हाइड्रेशन का संकेत दे सकता है।

बढ़ती उम्र में मांसपेशियों को मजबूत रखना क्यों जरूरी?

डॉ. नेने ने बातचीत में मसल्स यानी मांसपेशियों की अहमियत पर खास जोर दिया। उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की ताकत कम होने लगती है। आमतौर पर 50 साल की उम्र के आसपास मांसपेशियों का नुकसान तेजी से महसूस होने लगता है, अगर उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास न किए जाएं।

मांसपेशियां शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। जब हम चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियां ग्लूकोज का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए करती हैं। इससे ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। डॉ. नेने के मुताबिक, करीब 35 से 40 साल की उम्र तक हड्डियों में कैल्शियम का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। इसके बाद उम्र और खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलावों के कारण हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है।

इसलिए महिलाओं को मांसपेशियों और हड्डियों की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए महंगे जिम या मशीनों की जरूरत नहीं है। घर में कुर्सी, दीवार और अपने शरीर के वजन की मदद से भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जा सकती है।

मानसिक स्वास्थ्य को बीमारी की तरह समझना जरूरी

डॉ. नेने ने मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए कहा कि अब इसे सिर्फ सामाजिक कलंक या कमजोरी के तौर पर देखने के बजाय एक मेडिकल समस्या के रूप में समझने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समस्या की पहचान होने के बाद जरूरत के मुताबिक थेरेपी या दवाइयों की मदद ली जा सकती है।

उनके मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को स्वीकार करना और उनका सही इलाज कराना बेहद जरूरी है। किसी व्यक्ति को उसकी मानसिक बीमारी के आधार पर जज नहीं करना चाहिए।

वेगस नर्व एक्टिवेट करने में मददगार हो सकती हैं सांस लेने की एक्सरसाइज

बातचीत में सौरभ द्विवेदी ने वेगस नर्व के बारे में भी सवाल किया। इस पर डॉ. नेने ने बताया कि गहरी सांस लेने और धीरे-धीरे सांस छोड़ने से वेगस नर्व एक्टिवेट हो सकती है। यह शरीर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और हार्ट रेट को कंट्रोल करने में भूमिका निभाती है।

उन्होंने बताया कि गहरी सांस लेने के बाद धीरे-धीरे लंबी सांस छोड़ने से हार्ट रेट कम हो सकती है और शरीर को शांत महसूस करने में मदद मिल सकती है। डॉ. नेने ने प्राणायाम और सांस से जुड़ी पारंपरिक तकनीकों को भी उपयोगी बताया। उनके मुताबिक, नाड़ी शोधन, भ्रामरी और उज्जायी जैसे अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।

एयर पॉल्यूशन से कम हो सकती है उम्र, N95 मास्क और एयर फिल्टर की सलाह

भारत में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर बात करते हुए डॉ. नेने ने बताया कि इसका असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल और शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ सकता है।

उन्होंने लैंसेट की एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि भारत के उत्तरी हिस्से में रहने वाले करीब 40 फीसदी लोगों की उम्र वायु प्रदूषण के कारण देश के बाकी हिस्सों के लोगों की तुलना में 10 साल तक कम हो सकती है।

डॉ. नेने के मुताबिक, PM2.5 जैसे बेहद छोटे प्रदूषण कण सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचते हैं और वहां से खून में भी जा सकते हैं। इससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा निमोनिया, सांस संबंधी संक्रमण और अस्थमा जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रदूषण के स्रोत सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं। भारी मशीनरी, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और सर्दियों में मौसम की कुछ स्थितियां भी प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं।

बचाव के लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए:

प्रदूषण ज्यादा होने पर बाहर भारी एक्सरसाइज करने से बचें।

बाहर निकलते समय N95 मास्क का इस्तेमाल करें।

घर, ऑफिस और कार में एयर फिल्टर या एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने पर विचार करें।

अकेले रहने के बजाय लोगों से जुड़े रहना भी है लंबी उम्र का राज

डॉ. नेने ने ब्लू जोन्स का उदाहरण देते हुए बताया कि दुनिया के जिन इलाकों में लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, वहां खानपान के साथ सामाजिक जुड़ाव भी अहम भूमिका निभाता है।

उनका कहना है कि परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ जुड़े रहना जरूरी है। खुद को सामाजिक रूप से अलग कर लेना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

उन्होंने जिंदगी में एक उद्देश्य यानी पर्पस होने को भी जरूरी बताया। डॉ. नेने के मुताबिक, जब व्यक्ति के पास जीने की कोई वजह होती है तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सिर्फ पैसा, संपत्ति और उपलब्धियां जिंदगी को पूरा नहीं बनातीं। परिवार, दोस्ती, रिश्ते और साथ बिताए गए अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

आदत बीच में छूट जाए तो खुद को दोष न दें

कई लोग फिटनेस या हेल्दी डाइट की शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में अपनी दिनचर्या छोड़ देते हैं। इस बारे में डॉ. नेने ने ‘हैबिट क्लिफ’ की बात की।

उन्होंने कहा कि अच्छी आदतें बनाते समय बीच में कुछ दिन ऐसे आ सकते हैं, जब आप अपनी दिनचर्या का पालन नहीं कर पाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी कोशिश बेकार हो गई। खुद को दोष देने या निराश होने के बजाय अगले दिन फिर से शुरुआत करनी चाहिए।

उन्होंने आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए चार बातें बताईं:

अपनी फिटनेस को अंतिम लक्ष्य न समझें। स्वस्थ रहने के लिए रोज प्रयास करना जरूरी है। हर दिन एक जैसा प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। किसी दिन कम और किसी दिन ज्यादा गतिविधि हो सकती है, लेकिन दिनचर्या बनाए रखें। अपनी आदतों और खानपान को ट्रैक करें। इससे आपको अपनी गलतियों और सुधार की गुंजाइश समझने में मदद मिलेगी। अगर किसी दिन आप अपनी दिनचर्या का पालन नहीं कर पाए तो अगले सोमवार या नए महीने का इंतजार न करें। अगले दिन फिर से शुरुआत करें।

डॉ. नेने ने यह भी सलाह दी कि रविवार को आने वाले सप्ताह की योजना बनाएं और बुधवार को बीच सप्ताह में अपनी प्रगति की समीक्षा करें।

चीनी, नमक और शराब से दूरी बनाने की सलाह

बातचीत के दौरान डॉ. नेने ने नमक और चीनी के सेवन को कम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि खाने में जरूरत से ज्यादा नमक डालने की आदत को धीरे-धीरे बदला जा सकता है। समय के साथ स्वाद की पसंद भी बदलने लगती है।

चीनी को लेकर उन्होंने कहा कि चाय, कॉफी और दूसरी चीजों में अलग से चीनी डालने की आदत छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। फलों में मौजूद प्राकृतिक शुगर से शरीर को मिठास मिल सकती है। शुरुआत में चीनी छोड़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी जरूरत कम महसूस होने लगती है।

शराब को लेकर डॉ. नेने ने कहा कि इसका कोई ऐसा सेवन स्तर नहीं है जिसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जा सके। उन्होंने बताया कि शराब से नींद अच्छी आने की धारणा भी सही नहीं है। तनाव दूर करने और सामाजिक मेलजोल के लिए शराब के अलावा दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं, उन्हें अचानक छोड़ने पर विड्रॉल की समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को चिकित्सकीय सलाह लेकर ही शराब छोड़नी चाहिए।

हेल्थ ट्रैकर से मिलते हैं संकेत, लेकिन पूरी तरह इन पर निर्भर न रहें

आजकल स्मार्टवॉच और फिटनेस रिंग के जरिए लोग अपनी नींद, हार्ट रेट और हार्ट रेट वैरिएबिलिटी (HRV) ट्रैक करते हैं। डॉ. नेने ने बताया कि ये डिवाइस स्वास्थ्य से जुड़े कुछ संकेत दे सकते हैं, लेकिन इनकी रीडिंग को पूरी तरह सटीक नहीं मानना चाहिए।

उन्होंने समझाया कि स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर सीधे दिमाग की गतिविधियों या आंखों की हरकतों को नहीं मापते। वे अलग-अलग सेंसर के आधार पर नींद और दूसरी गतिविधियों का अनुमान लगाते हैं। इसलिए इनसे मिलने वाले आंकड़ों को अपनी दिनचर्या और शारीरिक स्थिति के साथ समझना चाहिए।

उनके मुताबिक, ये डिवाइस अच्छी आदतें बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनकी रीडिंग को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करना भी ठीक नहीं है।

जिंदगी में अपना उद्देश्य पहचानना है जरूरी

इंटरव्यू के आखिर में सौरभ द्विवेदी ने डॉ. नेने से पूछा कि जिंदगी में पर्पस यानी उद्देश्य होना इतना जरूरी क्यों है?

इस पर डॉ. नेने ने बताया कि व्यक्ति को समय-समय पर खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि वह क्यों जी रहा है और उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। उनके मुताबिक, जब इंसान के पास जीने की कोई वजह नहीं होती तो वह दिशाहीन महसूस कर सकता है और उसकी अच्छी आदतें भी प्रभावित हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि जिंदगी की असली संपत्ति पैसा और सामान नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते, परिवार, दोस्त और उनके साथ बिताए गए अनुभव हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी किताब में ‘Write Your Own Obituary’ यानी अपनी मृत्यु के बाद लिखे जाने वाले परिचय को खुद लिखने की बात भी की है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि आप चाहते हैं कि लोग आपको किस रूप में याद करें और आपकी जिंदगी से उन्होंने क्या सीखा।

डॉ. नेने की किताब 21 Days to Good Health का मूल संदेश यही है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए किसी चमत्कार या बहुत कठिन दिनचर्या की जरूरत नहीं है। खानपान, व्यायाम, नींद, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान देकर छोटी-छोटी आदतों में बदलाव किया जा सकता है। सबसे जरूरी है कि इन बदलावों को लगातार अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए।

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35 साल की उम्र में जब उर्वशी प्रसाद को स्टेज-4 लंग कैंसर का पता चला, तो उनके लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह न तो कभी धूम्रपान करती थीं और न ही उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी, जिससे उन्हें किसी गंभीर बीमारी का खतरा नजर आए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।