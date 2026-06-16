क्या आपको भी अक्सर बिना वजह पाचन की समस्या, सिरदर्द या सुस्ती महसूस होती है? इसका कारण आपकी डाइट नहीं, बल्कि पानी पीने का गलत तरीका भी हो सकता है। दिनभर में कितना और किस तरह पानी पीना चाहिए, इसे लेकर इंटरनेट पर कई भ्रामक जानकारियां मौजूद हैं। आप जानते हैं कि गलत तरीके से पानी पीना आपकी सेहत को सुधारने के बजाय बिगाड़ सकता है? अक्सर लोग खड़े होकर तेजी से पानी पीना, खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना या जरूरत से ज्यादा पानी पीने जैसी गलतियां अनजाने में रोज करते हैं।

आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि पानी पीने का एक निश्चित और वैज्ञानिक तरीका होता है। सात्विक मूवमेंट में एक्सपर्ट ने बताया पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्वों में से एक है, लेकिन इसे पीने का सही तरीका क्या है, इसको लेकर लोगों के बीच कई तरह की धारणाएं मौजूद हैं। कोई दिनभर में 8 गिलास पानी पीने की सलाह देता है तो कोई सुबह खाली पेट ज्यादा पानी पीने को फायदेमंद बताता है। इसी बीच सात्विक लाइफस्टाइल से जुड़े एक वीडियो में पानी पीने से संबंधित 5 आम गलतियों और सही आदतों के बारे में जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं कि पानी पीते समय हम कौन कौन सी 5 गलतियां करते हैं।

पानी धीरे-धीरे और घूंट-घूंट करके पिएं

वीडियो में दावा किया गया है कि पानी को एक ही बार में गटकने के बजाय छोटे-छोटे घूंट लेकर और कुछ सेकंड मुंह में रखकर पीना बेहतर माना जाता है। ऐसा करने से पानी लार (Saliva) के साथ मिल जाता है और पाचन प्रक्रिया में मदद कर सकता है।

बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी पीने से बचें

एक्सपर्ट ने वीडियो में बताया कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत गर्म पानी का सेवन करने से परहेज करें। एक्सपर्ट के मुताबिक सामान्य तापमान (Room Temperature) का पानी शरीर के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। अत्यधिक ठंडा या बहुत गर्म पानी पीने से शरीर को उसके तापमान को संतुलित करने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

भोजन के दौरान ज्यादा पानी न पिएं

वीडियो में सलाह दी गई है कि भोजन के तुरंत पहले,खाने के दौरान या खाने के तुरंत बाद अधिक मात्रा में पानी पीने से बचना चाहिए। यदि जरूरत महसूस हो तो भोजन के दौरान केवल एक-दो छोटे घूंट पानी ही लें। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय अलग-अलग हो सकती है।

प्लास्टिक की बोतलों के बजाय इनका करें इस्तेमाल

प्लास्टिक की बोतल का पानी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। एक्सपर्ट ने बताया अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीने से बचें। पानी पीने के लिए कांच, स्टील या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि माइक्रोप्लास्टिक का इस्तेमाल कई बीमारियों का कारण बनता है। लंबे समय तक प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल कम करना बेहतर माना जाता है।

हर व्यक्ति की पानी की जरूरत अलग होती है

वीडियो में बताया गया है कि सभी लोगों के लिए 8 गिलास या 3 लीटर पानी का नियम सही नहीं हो सकता। पानी की जरूरत उम्र, मौसम, शारीरिक गतिविधियों और खानपान पर निर्भर करती है। पेशाब का हल्का पीला या लगभग साफ रंग शरीर में पर्याप्त पानी होने का संकेत माना जाता है।

फलों और सब्जियों से भी मिलता है पानी

एक्सपर्ट के मुताबिक बॉडी को पानी फलों और सब्जियों से भी मिलता है। तरबूज, खीरा, संतरा और दूसरे फल-सब्जियां भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। इसलिए केवल पानी ही नहीं बल्कि पानी से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ पानी पीने की आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। छोटे-छोटे घूंट में पानी पीना, अत्यधिक ठंडे या गर्म पानी से बचना, और शरीर की जरूरत के अनुसार पानी का सेवन करना बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जागरूकता और जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई सलाह और सुझाव विभिन्न स्रोतों एवं विशेषज्ञों द्वारा साझा की गई जानकारियों पर आधारित हैं। पानी पीने की मात्रा, समय और तरीका व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, मौसम और जीवनशैली के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, डिहाइड्रेशन या विशेष चिकित्सकीय स्थिति में डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।