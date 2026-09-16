आयुर्वेद में आंवला को सेहत और लम्बी उम्र के लिए अमृत समान माना गया है, लेकिन जब बात सेहत की आती है तो अक्सर लोग सामान्य आंवला (Amla) और भुई आंवला (Bhumi Amla) के बीच उलझ जाते हैं। हालांकि नाम में समानता के बावजूद, ये दोनों पौधे वनस्पतिक रूप से एक-दूसरे से काफी अलग हैं और शरीर पर इनका असर भी पूरी तरह अलग-अलग होता है। जहां साधारण आंवला विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होता है, वहीं भुई आंवला मुख्य रूप से लीवर, पाचन और पित्त संबंधी समस्याओं में औषधीय जड़ी-बूटी के रूप में जाना जाता है।

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रूपाली जैन ने बताया आंवला सेहत के लिए फायदेमंद फलों में गिना जाता है, लेकिन सामान्य आंवला और भुई आंवला एक ही चीज नहीं हैं? दोनों अलग पौधे हैं और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल भी अलग-अलग बताया गया हैं। भुई आंवला एक औषधीय वनस्पति है, जो भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है। यह आमतौर पर बारिश के मौसम में उगती है। शरद ऋतु में इसमें फूल आते हैं और इसके बाद छोटे-छोटे गोलाकार फल लगते हैं। ये आंवला नॉर्मल आंवला से ज्यादा असरदार और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों से समझते हैं सामान्य आंवला और भुई आंवला का सही औषधीय अंतर।

सामान्य आंवला क्या है?

सामान्य आंवला एक फल देने वाला पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम Phyllanthus emblica है। इसका फल गोल और हरे रंग का होता हैं जिसका सेवन अलावा चूर्ण, मुरब्बा, अचार, जूस और कई दूसरी चीजों में इस्तेमाल होता है। इसमें विटामिन C समेत कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इसे आमलकी कहा गया है और इसे रसायन द्रव्यों में महत्वपूर्ण माना जाता है। नॉर्मल आंवला का सेवन पाचन को दुरुस्त करने, इम्यूनिटी में सुधार करने, स्किन और बालों की सेहत के लिए किया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन C और अन्य एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाकर लिया जा सकता है।

भुई आंवला क्या है?

आयुर्वेद में भुई आंवले के पूरे पौधे को उपयोगी बताया गया है जिसे पंचांग कहा जाता है। इसकी जड़, पत्ते और दूसरे हिस्सों का इस्तेमाल अलग-अलग परेशानियों में इलाज के लिए किया जाता रहा है। इसे चूर्ण, काढ़े, स्वरस यानी ताजे पौधे का जूस और कई तरीको से इस्तेमाल किया जाता है। इस आंवला का स्वाद तिक्त (कड़वा), कषाय (कसैला) और मधुर बताया गया है। इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। इसके गुणों में लघु यानी हल्का और रूक्ष यानी कुछ हद तक रूखा होना बताया गया है। आयुर्वेद के मुताबिक इन गुणों के कारण यह खासतौर पर कफ और पित्त को संतुलित करने में मदद करता है, जबकि इसके रूखे और हल्के गुण वात को बढ़ा सकते हैं।

भुई आंवला खाने से सेहत पर कैसा होता है असर

पाचन तंत्र के लिए है फायदेमंद

आयुर्वेद में भुई आंवले को पाचन से जुड़ी समस्याओं में उपयोगी माना गया है। इसे रोचक, दीपन और पाचन गुणों वाला बताया जाता है। यानी यह भूख बढ़ाने और पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद कर सकता है। अपच, पेट फूलना और गैस जैसी समस्याओं में भी इसके इस्तेमाल असरदार साबित होता है।

लीवर के लिए भी है उपयोगी

भुई आंवले का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से लीवर से जुड़ी समस्याओं में किया जाता रहा है। आयुर्वेद में इसे लीवर के लिए उपयोगी औषधि माना गया है। पीलिया और लीवर से जुड़ी कुछ हेल्थ कंडीशन में इसका सेवन असरदार साबित होता है।

शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है कंट्रोल

भुई आंवले में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं इसपर कई रिसर्च की जा चुकी है। ये गुण शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कंट्रोल करने में असरदार माने जाते हैं। हालांकि, ये आंवला किसी बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि इसका सेवन आप सप्लीमेंट के तौर पर कर सकते हैं।

पेशाब से जुड़ी समस्याओं में कर सकते हैं इस्तेमाल

आयुर्वेद में भुई आंवले को मूत्र संबंधी समस्याओं में उपयोगी माना गया है। इसका इस्तेमाल पेशाब में जलन, पेशाब के प्रवाह में परेशानी और कुछ अन्य मूत्र संबंधी समस्याओं में किया जाता रहा है। किडनी स्टोन और प्रोस्टेट जैसी समस्याओं में भी इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन इन स्थितियों में चिकित्सकीय जांच और उचित उपचार भी जरूरी है।

डायबिटीज में भुई आंवला कितना उपयोगी?

भुई आंवले के एंटी-डायबिटिक प्रभावों पर कई रिसर्च हुई है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि ये ब्लड में शुगर के स्तर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। हालांकि, इसे डायबिटीज की दवा का विकल्प नहीं माना जा सकता। डायबिटीज की दवाएं लेने वाले व्यक्ति को इसका सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

बॉडी की वीकनेस करता है कंट्रोल

आयुर्वेद में भुई आंवले को बल्य यानी शरीर को बल देने वाले गुणों वाला बताया गया है। जिन लोगों की बॉडी में कमजोरी रहती है और हर वक्त थकान महसूस होती है ऐसे लोग इस आंवला का सेवन करें फायदा होगा।

भुई आंवले का सेवन कैसे करें?

भुई आंवले का इस्तेमाल चूर्ण, स्वरस और काढ़े के रूप में किया जाता है। अगर आप चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लगभग 3–6 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं और ताजे पत्तों के स्वरस का सेवन करना चाहते हैं तो आप 10–20 मिलीलीटर ले सकते हैं। काढ़े के लिए सूखे पंचांग को पानी में भिगोकर उबालने और मात्रा कम होने पर छानकर लेना सही है।

डिस्क्लेमर: यह लेख आयुर्वेदिक और उपलब्ध सामान्य जानकारी पर आधारित है। भुई आंवले के बताए गए लाभों को किसी बीमारी का निश्चित इलाज या डॉक्टर द्वारा दी गई दवा का विकल्प न समझें। खासकर डायबिटीज, लीवर, किडनी, पीलिया या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोग इसका सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें।