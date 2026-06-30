मानसून की फुहारें जहां चिलचिलाती गर्मी से राहत देती हैं, वहीं अपने साथ वातावरण में अत्यधिक नमी (Humidity) भी लेकर आती हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार, बरसात के मौसम में पसीना जल्दी नहीं सूखता, जिससे स्किन पर फंगल जैसे दाद या रिंगवर्म और बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनपने का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। इस मौसम में त्वचा पर लाल चकत्ते, घमौरियां और असहनीय खुजली होना बेहद आम है। भारतीय आयुर्वेद और आधुनिक डर्मेटोलॉजी नीम जैसी पारंपरिक और प्राकृतिक औषधि को स्किन का इलाज करने में असरदार मानती है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि मानसून में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और खुजली से राहत पाने में नीम जैसे प्राकृतिक एंटी-सेप्टिक का इस्तेमाल वैज्ञानिक रूप से सही है।

स्किन इन्फेक्शन को कैसे पहचानें?

स्किन की खुजली सामान्य है या किसी गंभीर इन्फेक्शन का संकेत, इसे आप इन 4 तरीकों से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका पैच का आकार (Shape of Rash) देखना है। अगर खुजली वाली जगह गोल छल्ले (Ring shape) जैसा दिख रहा है और उसके किनारे लाल व उभरते हुए हैं, तो यह फंगल इन्फेक्शन (दाद) हो सकता है।

दूसरा तरीका स्किन का रंग और बनावट से पहचान करना है। यदि उंगलियों के बीच की स्किन सफेद और कटी-फटी लग रही है, तो यह एथलीट्स फुट (Athlete’s Foot) का संकेत है।

अगर खुजली वाली जगह से पानी या मवाद (Pus) निकल रहा है, तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके लिए तुरंत डॉक्टर की सलाह चाहिए।

नीम के पत्तों से करें स्किन का इलाज

Phytotherapy Research में प्रकाशित एक क्लिनिकल स्टडी के अनुसार, नीम में निम्बिन (Nimbin) और एजाडिरेक्टिन (Azadirachtin) जैसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक एंटी-फंगल और एंटी-सेप्टिक हैं, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले डर्मेटोफाइट्स (Dermatophytes) को नष्ट करते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाएं। नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर 15 मिनट के लिए लगाएं आपको खुजली से राहत मिलेगी। गर्मियों में त्वचा को ठंडक और संक्रमण से बचाने के लिए नीम के पानी से नहाना फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए एक मुट्ठी ताजी नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसे छानकर नहाने के पानी में मिला लें। इस पानी से स्नान करने से घमौरियां, त्वचा की जलन और शरीर पर होने वाले मुंहासों से राहत मिल सकती है। साथ ही यह त्वचा को साफ रखने में भी मदद करता है।

Phytotherapy Research और Journal of Ethnopharmacology के मुताबिक नीम में मौजूद निम्बिन (Nimbin), निम्बोलिड (Nimbolide) और एजाडिराक्टिन (Azadirachtin) सीधे तौर पर स्किन पर संक्रमण फैलाने वाले फंगस डर्मेटोफाइट्स (Dermatophytes) और बैक्टीरिया स्टैफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus aureus) की सेल वॉल को तोड़ देते हैं। रिसर्च के अनुसार नीम के पानी से नहाने से घमौरियों और पसीने के कारण होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बैक्टीरिया 90% तक निष्क्रिय हो जाते हैं।

नीम और हल्दी का पैक लगाएं

अगर गर्मी और नमी के कारण चेहरे पर अधिक तेल (Oil) निकल रहा है या मुंहासे हो रहे हैं, तो नीम का फेस पैक उपयोगी हो सकता है। इसके लिए नीम पाउडर में थोड़ा गुलाब जल और एक चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं और फिर सादे पानी से धो लें। यह पेस्ट अतिरिक्त तेल को कम करने, स्किन की गंदगी साफ करने और मुंहासों की समस्या को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। International Journal of Cosmetic Science और Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology के मुताबिक मुंहासों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया ‘कटी बैक्टीरियम एकनेस’ (C. acnes) के खिलाफ नीम और हल्दी का मिश्रण एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है। हल्दी का करक्यूमिन सूजन को कम करता है और नीम सीबम के उत्पादन को कंट्रोल करता है।

नीम और एलोवेरा लगाएं

अगर तेज धूप के कारण स्किन लाल हो गई है या सनबर्न हो गया है तो नीम और एलोवेरा का मिश्रण राहत दे सकता है। इसके लिए ताजी नीम की पत्तियों को पीसकर ठंडे एलोवेरा जेल में मिलाएं और प्रभावित हिस्से पर लगाएं। एलोवेरा स्किन को ठंडक पहुंचाता है, जबकि नीम त्वचा की मरम्मत करने और सूजन कम करने में मदद कर सकता है। Phytomedicine जर्नल के अनुसार, सनबर्न होने पर एलोवेरा का पॉलीसैकराइड जेल त्वचा को नमी देता है और नीम के एंटीऑक्सीडेंट्स पराबैंगनी किरणों (UV Rays) से डैमेज हुए स्किन सेल्स को तेजी से रिपेयर करते हैं।

नीम की चाय

आयुर्वेद में माना जाता है कि स्वस्थ स्किन के लिए शरीर का अंदर से स्वस्थ होना भी जरूरी है। इसके लिए कुछ लोग नीम की पत्तियों की चाय पीने की सलाह देते हैं। नीम की कुछ ताजी पत्तियों को पानी में उबालकर उसकी चाय तैयार की जाती है। यह स्वाद में काफी कड़वी होती है। माना जाता है कि इससे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलने और लिवर के कार्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है

शाम के समय नीम के तेल का इस्तेमाल

बरसात और गर्मियों की शाम में मच्छरों की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ बूंदें शुद्ध नीम के तेल की बादाम या नारियल के तेल में मिलाकर त्वचा पर लगाई जा सकती हैं। यह मिश्रण मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकता है। यदि मच्छर काट ले, तो प्रभावित जगह पर बहुत थोड़ी मात्रा में नीम का तेल लगाने से खुजली और जलन में राहत मिल सकती है।

इन बातों का ध्यान रखें

नीम का तेल सीधे त्वचा पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

संवेदनशील स्किन वाले लोग या जिनकी त्वचा पर पहले से एलर्जी या एक्जिमा है, वे डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल न करें।

नीम की चाय या नीम के किसी भी उत्पाद का नियमित सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होता।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए उपाय पारंपरिक उपयोग और उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित हैं, लेकिन इनके परिणाम हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। किसी भी घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक उपाय को अपनाने से पहले, विशेषकर यदि आपको त्वचा संबंधी बीमारी, एलर्जी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।