आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को फिट रखने के लिए सप्लीमेंट्स (Supplements) खाना एक नया ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंटरनेट पर मौजूद आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर लोग बिना सोचे-समझे मल्टी विटामिन और मिनरल्स की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक सप्लीमेंट है ‘मैग्नीशियम’, जिसे अक्सर नींद, तनाव और मांसपेशियों के दर्द से राहत के लिए लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से खरीदकर खाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के लिया गया मैग्नीशियम का ओवरडोज आपकी जान के लिए आफत बन सकता है? जी हां, शरीर में मैग्नीशियम की अत्यधिक मात्रा आपके दिल की धड़कन (Heart Rhythm) को बिगाड़ सकती है और गंभीर मामलों में कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) का खतरा भी पैदा कर सकती है।

ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियक साइंसेज विभाग के निदेशक एवं प्रमुख डॉ. असीम ढल्ल का कहना है कि बिना चिकित्सीय सलाह के मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट का बिना परामर्श के सेवन दिल पर भारी पड़ सकता है। ब्लड में मैग्नीशियम की अत्यधिक मात्रा को मेडिकल भाषा में Hypermagnesemia कहा जाता है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम और दिल का कामकाज प्रभावित होता है। एक्सपर्ट ने बताया अगर आप बॉडी में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप डाइट से करें, सप्लीमेंट और गोलियों का डोज सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

मैग्नीशियम क्यों है जरूरी

जिन लोगों को पैरों या शरीर में बार-बार ऐंठन होती है, रात में नींद नहीं आती, कमजोरी और थकान रहती है वो लोग मैग्नीशियम सप्लीमेंट का सेवन करते हैं। सोशल मीडिया पर इसे एंटी-स्ट्रेस मिनरल के रूप में प्रचारित किया जाता है। अक्सर लोगों का मानना है कि मैग्नीशियम का सेवन करने से तनाव कंट्रोल रहता है। मैग्नीशियम कैल्शियम और विटामिन D के साथ मिलकर हड्डियों और मांसपेशियों के सामान्य कार्य में मदद करता है। जिन लोगों की बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होती है डॉक्टर उन्हें मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे बादाम, काजू और मूंगफली, कद्दू और तिल के बीज, पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, राजमा, चना और दालें, ओट्स और साबुत अनाज, केला और डार्क चॉकलेट खाने की सलाह देते हैं। बॉडी में ज्यादा कमी होने पर मैग्नीशियम सप्लीमेंट का सेवन करने के लिए भी कहते हैं।

हर किसी को मैग्नीशियम सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती

डॉ. ढल्ल के मुताबिक मैग्नीशियम शरीर के लिए एक जरूरी खनिज है, जो मांसपेशियों, नसों और हृदय सहित शरीर की सैकड़ों जैविक प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को सप्लीमेंट लेना चाहिए। एक्सपर्ट ने बताया खासतौर पर जिन लोगों को किडनी की बीमारी, हृदय रोग है या जो कुछ दवाओं का सेवन करते हैं, उनमें अतिरिक्त मैग्नीशियम गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है।

दिल की धड़कन बिगाड़ सकता है मैग्नीशियम

मैग्नीशियम सामान्य परिस्थितियों में दिल की धड़कन को कंट्रोल रखने में मदद करता है, यही वजह है कि डॉक्टर अनियमित धड़कनों के इलाज में मैग्नीशियम का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा मैग्नीशियम शरीर में पहुंचने पर यह दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाले विद्युत संकेतों (Electrical Signals) को प्रभावित कर सकता है। इसका लगातार सेवन से दिल की धड़कन धीमी हो सकती है और हार्ट रिदम (Heart Rhythm) बिगड़ सकती है। इसका सेवन ब्लड प्रेशर को गिरा सकता है जिससे चक्कर आने और बेहोशी की समस्या हो सकती है। गंभीर मामलों में स्थिति जानलेवा भी हो सकती है और कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ सकता है।

किन लोगों में ज्यादा होता है खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार मैग्नीशियम सप्लीमेंट का सेवन कुछ मेडिकल कंडीशन वाले लोगों जैसे किडनी की बीमारी वाले मरीज, पहले से हृदय रोग से पीड़ित लोग, ब्लड प्रेशर या हार्ट की दवाएं लेने वाले मरीजों को ज्यादा होता है। कुछ लोग एक से ज्यादा सप्लीमेंट का सेवन एस साथ करते हैं उन्हें भी खतरा ज्यादा रहता है।

मैग्नीशियम का ओवरडोज लेने पर बॉडी में दिखते हैं ये साइड इफेक्ट

डॉ. ढल्ल के मुताबिक मैग्नीशियम की अधिक मात्रा का सेवन करने से बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं जैसे बार-बार दस्त लगना, मतली, उल्टी, पेट में दर्द या असहजता,अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में कमजोरी,चक्कर आना, सिर हल्का लगने जैसे लक्षण दिखते हैं। हालांकि बॉडी में ये लक्षण डिहाइड्रेशन और दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के शुरू न करें। यदि आपको किडनी, हृदय या अन्य कोई गंभीर बीमारी है या आप नियमित रूप से दवाएं लेते हैं, तो किसी भी सप्लीमेंट का उपयोग करने से पहले योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें।