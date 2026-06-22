अक्सर लोग पुरानी या बार-बार होने वाली कब्ज (Chronic Constipation) से राहत पाने के लिए लंबे समय तक चूर्ण, लैक्सेटिव (Laxatives) या घरेलू नुस्खों का सहारा लेते रहते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार बिना चिकित्सीय सलाह के इन उपायों का लगातार इस्तेमाल आंतों की प्राकृतिक कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सामान्य उपायों के बावजूद कब्ज की समस्या बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज करने या दबाने के बजाय इसके मूल कारण को समझकर वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से उपचार करना जरूरी है।

हाल ही में सात्विक मूवमेंट की एक्सपर्ट ने अपने वीडियो में कब्ज के कारणों, लक्षणों और इससे राहत पाने के प्राकृतिक उपायों के बारे में जानकारी साझा की। एक्सपर्ट के मुताबिक, खराब खानपान, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव और शरीर के प्राकृतिक वेग को बार-बार रोकना कब्ज की प्रमुख वजहें हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि कुछ आसान लाइफस्टाइल के बदलावों और घरेलू उपायों को अपनाकर पाचन तंत्र को बेहतर बनाया जा सकता है और कब्ज से राहत पाई जा सकती है। आइए जानते हैं कब्ज के प्रमुख लक्षण, इसके सामान्य कारण और कुछ ऐसे देसी उपाय, जो इस समस्या को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

कब्ज के कारण

कब्ज एक ऐसी परेशानी है जिसके लिए बॉडी एक्टिविटी में कमी भी जिम्मेदार है। कम चलना-फिरना या नियमित व्यायाम न करना आंतों की गति को धीमा कर सकता है, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। शरीर में पर्याप्त पानी न होने पर मल सख्त हो सकता है और उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। अत्यधिक तनाव पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और आंतों की सामान्य कार्यप्रणाली में बाधा डाल सकता है। प्राकृतिक वेग को नजरअंदाज करने से आंतों की आदत बिगड़ सकती है और धीरे-धीरे कब्ज की समस्या विकसित हो सकती है। फल, सब्जियां और फाइबर कम खाने तथा अत्यधिक प्रोसेस्ड या सूखा भोजन लेने से मल त्याग में कठिनाई हो सकती है।

कब्ज के लक्षण

पेट पूरी तरह साफ न होना- कब्ज का सबसे आम लक्षण है शौच के बाद भी पेट भरा हुआ या अधूरा साफ होने का एहसास होना। व्यक्ति को बार-बार टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हो सकती है। पेट फूलना और गैस बनना- आंतों में मल जमा रहने से गैस बनने लगती है, जिससे पेट फूलने, भारीपन और असहजता की समस्या हो सकती है। शरीर में ऊर्जा की कमी- कब्ज की वजह से कई लोगों को दिनभर थकान, सुस्ती और काम में मन न लगने जैसी परेशानी हो सकती है। सिरदर्द और चिड़चिड़ेपन- पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करने पर कुछ लोगों को बार-बार सिरदर्द, बेचैनी और मूड खराब होने की शिकायत हो सकती है। मल त्याग के समय जोर लगाना- मल सख्त होने के कारण शौच करते समय ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है, जिससे असुविधा महसूस होती है।

कब्ज दूर करने के 5 उपाय

टॉयलेट में फुट स्टूल का इस्तेमाल करें

वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठते समय पैरों के नीचे छोटा स्टूल रखने से शरीर स्क्वाटिंग जैसी स्थिति में आ जाता है। इससे मल त्याग आसान हो सकता है और जोर लगाने की जरूरत कम पड़ती है।

सुबह पाचन को बेहतर बनाने वाले ड्रिंक पीएं

आंवला जूस, नारियल पानी में सब्जा सीड्स या सौंफ की चाय जैसे पेय पाचन तंत्र को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। इन्हें सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले लिया जा सकता है।

पानी और फाइबर से भरपूर भोजन खाएं

पपीता, तरबूज, खीरा, लौकी, टमाटर और अन्य फल-सब्जियां शरीर को नमी और फाइबर प्रदान करती हैं। इससे मल नरम रहता है और कब्ज की समस्या कम हो सकती है।

रोजाना व्यायाम और योग करें

तेज चलना, साइकिलिंग, योग और स्ट्रेचिंग जैसी गतिविधियां आंतों की गति को बढ़ावा देती हैं। आंतों की सेहत में सुधार करना चाहते हैं तो आप मलासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और पश्चिमोत्तानासन जैसे योगासन पाचन के लिए लाभकारी माने जाते हैं।

पर्याप्त पानी पिएं और प्रोसेस्ड फूड कम करें

दिनभर पर्याप्त पानी पीने के साथ मैदा, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड का सेवन सीमित करें। इससे पाचन बेहतर रहता है और कब्ज की समस्या कम हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता और पारंपरिक नेचुरल लाइफस्टाइल के अनुभवों पर आधारित है। यह किसी भी तरह से योग्य एलोपैथिक डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या प्रमाणित चिकित्सा विशेषज्ञ के निदान, उपचार या चिकित्सा नुस्खे का विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति के शरीर की तासीर, बीमारियां और चिकित्सा इतिहास अलग होते हैं। यदि आप लंबे समय से जिद्दी या पुरानी कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, मल त्याग के साथ खून आने या गंभीर पेट दर्द जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो किसी भी घरेलू उपाय या सप्लीमेंट को आजमाने से पहले तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।