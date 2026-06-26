आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी खान-पान का सबसे पहला और बुरा असर हमारे पाचन तंत्र (Digestion) पर पड़ता है। जब पेट खराब होता है, तो शरीर की इम्यूनिटी (Immunity) अपने आप कमजोर होने लगती है, जिससे हम आए दिन मौसमी बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। अक्सर लोग इन समस्याओं से बचने के लिए सप्लीमेंट्स या दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन इसका असली समाधान हमारी रसोई में मौजूद हरी सब्जियों में छिपा है। कुछ खास हरी सब्जियां हमारे गट हेल्थ (Gut Health) को मजबूत बनाकर बीमारियों से लड़ती हैं। डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स (Diet Experts) के अनुसार कुछ सब्जियों को डाइट में शामिल करके कई बीमारियों से बचा जा सकता है।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झांजेर के अनुसार हमारे रोजमर्रा की डाइट में शामिल कई साधारण सब्जियां सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं होतीं। ऐसी ही एक सब्जी है कुंदरू जिसे अक्सर लोग सामान्य सब्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कद्दू परिवार से संबंध रखने वाली यह हरी सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और कई तरह से सेहत को फायदा पहुंचाती है।आइए जानते हैं कि कुंदरू का सेवन करने से सेहत को कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है।

कुंदरू के पोषक तत्व

कुंदरू में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन वजन को कंट्रोल रखने, ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा यह हड्डियों को मजबूती देने और शरीर में जमा हानिकारक विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुंदरू को सप्ताह में कुछ बार भोजन में शामिल करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आसानी से उपलब्ध होने वाली किफायती और पौष्टिक सब्जी है।

ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में मददगार

कुंदरू में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो भोजन के बाद ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का अवशोषण धीरे-धीरे होता है। यही वजह है कि इसे डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद सब्जियों में गिना जाता है। Journal of Diabetes Research और Diabetes Care (अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन) में प्रकाशित क्लिनिकल ट्रायल के मुताबिक कुंदरू पर सबसे ज्यादा रिसर्च इसकी एंटी-डायबिटिक प्रॉपर्टीज पर हुई है। रिसर्च के अनुसार, कुंदरू की पत्तियों और फल में ‘ग्लूकोसिडोसाइड’ (Glucosidoside) और विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, जो लिवर में ग्लूकोज के अत्यधिक उत्पादन को रोकते हैं।

पाचन तंत्र को रखे स्वस्थ

अगर आपको अक्सर कब्ज, गैस, अपच या पेट फूलने की शिकायत रहती है, तो कुंदरू आपके लिए लाभकारी हो सकती है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है और पाचन को सुचारू रखता है। नियमित सेवन से पेट साफ रहता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में सहायता मिलती है। International Journal of Food Sciences and Nutrition की रिपोर्ट के मुताबिक कुंदरू में उच्च मात्रा में डाइटरी फाइबर और पानी होता है। इसके अलावा, इसमें प्राकृतिक रूप से हल्के लैक्सेटिव (Laxative) गुण होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कुंदरू का फाइबर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया (Gut Microbiome) के लिए ईंधन का काम करता है। यह आंतों की पेरीस्टाल्सिस गति (Bowel Movement) को तेज करता है, जिससे पुरानी कब्ज, गैस और ब्लोटिंग (पेट फूलना) की समस्या जड़ से खत्म होती है।

वजन घटाने में कर सकती है मदद

कम कैलोरी और अधिक फाइबर वाली कुंदरू लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करने में मदद करती है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग की संभावना कम हो जाती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वे इसे अपने संतुलित आहार का हिस्सा बना सकते हैं। Phytomedicine Journal में छपी एक रिसर्च के अनुसार, कुंदरू में ‘एडिपोनेक्टिन’ (Adiponectin) हॉर्मोन को सक्रिय करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है। कुंदरू 100 ग्राम में मात्र 15-18 कैलोरी होती है और फैट बिल्कुल शून्य होता है। इसका उच्च फाइबर पेट के ‘घ्रेलिन’ यानी भूख बढ़ाने वाले हॉर्मोन को शांत रखता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक तृप्त महसूस करता है और ओवरईटिंग से बच जाता है।

हड्डियों को बनाए मजबूत

कुंदरू में कैल्शियम, आयरन और विटामिन-सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। नियमित रूप से इसका सेवन बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी और पोषक तत्वों की कमी से बचाव में मदद कर सकता है। Journal of Nutrition and Metabolism की रिसर्च के मुताबिक कुंदरू न केवल कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, बल्कि इसमें उच्च मात्रा में विटामिन-सी और आयरन भी होता है। न्यूट्रिशन साइंस के अनुसार, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं है, बल्कि उसके अवशोषण के लिए विटामिन-सी जरूरी है। कुंदरू का यह नेचुरल न्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन हड्डियों के घनत्व (Bone Mineral Density) को बनाए रखता है और बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है।

शरीर की प्राकृतिक सफाई में है मददगार

कुंदरू को प्राकृतिक रूप से शरीर की सफाई करने वाली सब्जी माना जाता है। इसके कुछ गुण शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। साथ ही यह लिवर और किडनी के सामान्य कार्यों को भी सहयोग दे सकती है, जिससे शरीर अंदर से तरोताजा महसूस करता है। Journal of Ethnopharmacology में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक कुंदरू में प्रचुर मात्रा में एंथोसायनिन, फ्लेवोनोइड्स और सैपोनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये कंपाउंड लिवर और किडनी की कोशिकाओं को फ्री-रेडिकल्स (विषाक्त कणों) से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। रिसर्च के अनुसार, कुंदरू लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन एन्जाइम्स को बूस्ट करता है, जिससे यूरिन और मल के रास्ते शरीर के टॉक्सिन्स बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों और विशेषज्ञों द्वारा बताए गए तथ्यों पर आधारित है। कुंदरू किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है और न ही यह चिकित्सीय सलाह का विकल्प है। डायबिटीज, किडनी, लिवर या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित व्यक्ति अपने आहार में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटीशियन की सलाह अवश्य लें। किसी भी खाद्य पदार्थ के प्रभाव व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और जीवनशैली के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।