जब वजन 111 किलो तक पहुंच जाए तो न केवल फिटनेस बिगड़ती है बल्कि सेहत से जुड़ी कई परेशानियां भी घेरने लगती हैं। सोशल मीडिया पर आज कल एक महिला की वेट लॉस जर्नी तेजी से वायरल हो रही है। महिला ने महज 12 महीनों में 45 KG वजन घटाकर हर किसी को चौंका दिया। 111 किलो से सीधे 66 किलो तक के इस सफर की कहानी लोगों का ध्यान खूब खींच रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डाइटिशियन के अनुसार, बिना किसी क्रैश डाइट या अनहेल्दी तरीका अपनाएं भी वजन को कम किया जा सकता है।

एक महिला ने अपने वजन घटाने की जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। एकता बिंदल नाम की ये महिला एक साल पहले 111 किलो की थीं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक साल में अपना 45 किलो वजन घटाया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने जिम वर्कआउट की झलक भी दिखाई।

तेजी से वजन घटाना कितना सुरक्षित है?

क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट गुलनाज शेख ने बताया एक साल में 45 किलो वजन कम करना निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है, लेकिन यह कितना सुरक्षित है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वजन किस तरीके से कम किया गया, व्यक्ति की शुरुआती हेल्थ कंडीशन कैसी थी, उसे पर्याप्त पोषण मिल रहा था या नहीं और वजन घटाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान चिकित्सकीय निगरानी की गई या नहीं। इस बारे में डाइटिशियन गुलनाज शेख ने इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम को बताया, “जिस व्यक्ति का शुरुआती वजन 111 किलो था, उसके वजन घटने की रफ्तार शुरुआती महीनों में अलग हो सकती है और बाद के महीनों में अलग। केवल तेजी से वजन कम करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी है कि शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम हो, मांसपेशियां सुरक्षित रहें, शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता रहे और पोषक तत्वों की कमी न होने पाए।

क्या वजन घटाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट पूरी तरह छोड़ना जरूरी है?

एक्सपर्ट के मुताबिक इतना वजन कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट या किसी पूरे फूड ग्रुप को डाइट से पूरी तरह हटाना जरूरी नहीं है। किसी भी फूड को पूरी तरह छोड़ने से उस डाइट को लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल हो सकता है। इससे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है।

वजन घटाने के दौरान डाइट में किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

डाइटिशियन गुलनाज शेख ने बताया अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं तो आप पर्याप्त प्रोटीन लें। प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों को सुरक्षित रखने में मदद करता है।

डाइट में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर सब्जियों का सेवन करें।

साबुत अनाज खाएं। आप अपनी पसंद के हिसाब से साबुत अनाज और कार्बोहाइड्रेट का चुनाव कर सकते हैं।

डाइट में हेल्दी फैट का सेवन करें। शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी फैट को पूरी तरह बंद न करें।

पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। शरीर की जरूरत के अनुसार तरल पदार्थ लें।

खाने की मात्रा और कुल कैलोरी पर ध्यान दें। वजन घटाने में कुल कैलोरी का महत्व होता है, लेकिन डाइट पोषण के लिहाज से संतुलित होनी चाहिए।

वजन घटाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

एक्सपर्ट ने बताया बहुत ज्यादा वजन घटाने के बाद उसे बनाए रखना कई बार वजन कम करने से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वजन कम होने के बाद भूख, खाने की आदतों और शरीर की ऊर्जा संबंधी जरूरतों में बदलाव आ सकता है। ऐसे में वजन घटाने वाली डाइट से धीरे-धीरे ऐसी संतुलित खानपान की आदतों की ओर बढ़ना चाहिए, जिन्हें लंबे समय तक अपनाया जा सके। पुरानी आदतों पर लौटने से वजन दोबारा बढ़ने का जोखिम हो सकता है।

वजन घटाने के बाद किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है

अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन दोबारा से नहीं बड़े तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों की ताकत और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करती है।

शरीर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करना भी जरूरी है।

अपनी क्षमता और हेल्थ कंडीशन के मुताबिक बॉडी को एक्टिव रखना भी जरूरी है।

संतुलित डाइट का सेवन वेट को मैनेज करने में मदद करता है। ऐसी डाइट का सेवन करें जिसे आप लम्बे समय तक फॉलो कर सकते हैं।

एक्सपर्ट ने बताया हर व्यक्ति के लिए वजन घटाने का लक्ष्य अलग होता है। एकता बिंदल का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों को प्रेरित कर सकता है, लेकिन इसे हर व्यक्ति के लिए वजन घटाने का मानक नहीं मानना चाहिए। एक साल में कितने किलो वजन कम करना चाहिए, इसका कोई एक तय आंकड़ा सभी पर लागू नहीं होता। वजन घटाने का लक्ष्य व्यक्ति के शुरुआती वजन, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल और पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वजन सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से घटाया जाए, न कि कम से कम समय में अधिक से अधिक किलो वजन कम करने पर ध्यान दिया जाए।

डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है। तेजी से वजन घटाने का तरीका हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होता। वजन घटाने के लिए डाइट या एक्सरसाइज में बड़े बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें।