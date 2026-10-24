Weight Loss Transformation Story: कई बार शीशे में खुद का अक्स ही हमें जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा हौसला दे देता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक सामान्य युवक ने ट्रायल रूम में खुद को देखा और अपने भारी वजन को घटाने का कठिन फैसला लिया। 5 साल की कड़ी मेहनत, अनुशासित डेली रुटीन और सही खान-पान के दम पर उसने न केवल 40 किलो वजन घटाया, बल्कि एक मस्कुलर और फिट बॉडी भी बनाई। हम बात कर रहे हैं फिटनेस कोच कमल सिंह की जिन्होंने करीब 4.93 साल में 40 किलो वजन घटाकर अपनी बॉडी को फिट किया। फिटनेस कोच ने मसल्स बनाने के अपने सफर के बारे में इंस्टाग्राम पर बताया। उन्होंने बताया फिटनेस में लंबे समय तक बने रहने और अपने लाइफस्टाइल में सुधार करने से उन्हें अपनी बॉडी को फिट रखने में मदद मिली है।

कमल सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी वेट लॉस जर्नी को साझा किया। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर 2021 को ट्रायल रूम में जब उन्होंने खुद को बिना कपड़ों के देखा तो उन्हें बहुत खराब लगा और उन्होंने अपनी फिटनेस बदलने का फैसला किया।

कमल सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा,1800 दिन पहले 12 अक्टूबर 2021 में मैं ट्रायल रूम में बिना कपड़ों के खड़ा था और मैंने फैसला किया कि मुझे खुद में बदलाव लाने की जरूरत है।मुझे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला मुझे कहां तक ले जाएगा। उस समय मुझे लगा था कि मैं सिर्फ वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं।

उन्होंने आगे बताया कि वो 40 किलो वजन घटाने के बाद बॉडी बिल्डिंग स्टेज तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 200 से ज्यादा लोगों की फिटनेस के सफर में मदद की और उनके मार्गदर्शन में लोगों ने वजन घटाया। अब वह उन एथलीट्स को भी कोचिंग दे रहे हैं, जो बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं।

वजन घटाने के साथ मसल्स बनाने के लिए क्या जरूरी है?

कंसल्टेंट डायटीशियन और फिटनेस एक्सपर्ट गरिमा गोयल के मुताबिक, कमल सिंह का सफर इस बात को समझने का अच्छा उदाहरण है कि शरीर में बड़े बदलाव आमतौर पर महीनों और सालों तक लगातार सही आदतों को अपनाने से आते हैं। एक्सपर्ट ने बताया पहले और बाद की तस्वीरों में दिखने वाला बड़ा बदलाव लोगों को ऐसा महसूस करा सकता है कि शरीर में परिवर्तन किसी एक घटना से हुआ है। लेकिन शरीर की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आमतौर पर महीनों और सालों तक लगातार किए गए प्रयास का फल है।

एक्सपर्ट के मुताबिक वजन घटाने के बाद मसल्स बनाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए ट्रेनिंग, पोषण और रिकवरी के अलग-अलग चरणों पर ध्यान देना पड़ता है। डायटीशियन ने बताया 40 किलो वजन कम करना अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, लेकिन कमल सिंह का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। बॉडी बिल्डिंग स्टेज तक पहुंचने के लिए उन्हें केवल वजन घटाने पर ध्यान देने के बजाय मसल्स बनाने और उन मसल्स को कायम रखने पर भी काम करना पड़ा। इस सब के लिए कमल को शरीर में फैट की मात्रा को कंट्रोल करने पर भी काम करना पड़ा।

1800 दिनों का सफर क्यों है खास?

कमल सिंह के वजन घटाने की समयसीमा भी इस बदलाव को समझने में मदद करती है। 1800 दिन लगभग पांच साल के बराबर होते हैं। यह सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले कुछ हफ्तों के ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज से काफी अलग है। पांच साल के सफर में कई बार वजन घटने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। इस दौरान ट्रेनिंग में बदलाव करने, डाइट को एडजस्ट करने और रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तताओं के हिसाब से अपनी डेली रूटीन में सुधार करने की जरूरत भी पड़ सकती है। जब लक्ष्य केवल वजन घटाने से आगे बढ़कर मसल्स विकसित करना और उन्हें स्पष्ट रूप से उभारना हो तब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, पर्याप्त प्रोटीन और सही तरीके से तैयार किया गया डाइट प्लान खास तौर पर महत्वपूर्ण होता हैं।

एक्सपर्ट के मुताबिक कोई फिटनेस प्लान कुछ हफ्तों तक अच्छे नतीजे दे सकता है, लेकिन अगर उसे काम, परिवार, सामाजिक गतिविधियों, यात्रा और प्रेरणा में होने वाले उतार-चढ़ाव के साथ संतुलित करना मुश्किल हो, तो उसे लंबे समय तक जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। टिकाऊ फिटनेस का मतलब सबसे कठिन या अत्यधिक सख्त रूटीन अपनाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य ऐसी आदतें बनाना है, जिन्हें सामान्य जिंदगी में भी लंबे समय तक जारी रखा जा सके।

क्या बॉडी बिल्डिंग जैसी बॉडी बनाना सभी के लिए जरूरी है?

डायटीशियन ने बताया कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जिस तरह की बॉडी बनाई जाती है, वह हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मसल्स बनाने और शरीर की चर्बी कम करने पर खास ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अच्छी सेहत के लिए हर व्यक्ति को ऐसी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि बॉडीबिल्डिंग के लिए कड़ी एक्सरसाइज और खास डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हर किसी को इसे अपना फिटनेस लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। फिट रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप बॉडीबिल्डर जैसी बॉडी बनाएं। आप अपनी सेहत और दिनचर्या के हिसाब से एक्सरसाइज करें, संतुलित खाना खाएं और ऐसी आदतें अपनाएं, जिन्हें लंबे समय तक आसानी से जारी रख सकें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है। वजन घटाने, डाइट या व्यायाम की कोई नई दिनचर्या शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।