अक्सर कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका खान-पान बहुत अच्छा है फिर भी वो बेहद दुबले-पतले हैं और उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। आयुर्वेद के अनुसार वजन नहीं बढ़ने का एक कारण शरीर में पोषक तत्वों का सही तरीके से न पचना या अवशोषित न होना हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक नुस्खा तेजी से वायरल हो रहा है कि जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता वो दही के साथ बादाम और किशमिश को मिक्स करके खाएं।

बादाम और किशमिश को दही के साथ मिलाकर खाने से ना सिर्फ वजन में बढ़ोतरी होती है बल्कि बॉडी को पर्याप्त पोषण भी मिलता है। आयुर्वेद डॉक्टर रूपाली जैन के मुताबिक दही ‘बृंहण’ यानी शरीर का पोषण और वजन बढ़ाने वाला आहार माना जाता है, जो शरीर को बल और पोषण देने में मदद कर सकता है। यदि दही का सेवन सीमित मात्रा में और उचित समय खासतौर पर दिन के भोजन में किया जाए, तो यह शरीर को पोषण देने में मददगार हो सकता है।

दही कैसे वजन बढ़ाने में करती है मदद?

आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार फुल-फैट दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसका प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है, जबकि इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर पाचन तंत्र को हेल्दी रखने में मददगार होते हैं। फुल क्रीम दही का सेवन हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है।

अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (AJCN) में प्रकाशित शोध के अनुसार, दही एक बेहतरीन प्राकृतिक प्रोबायोटिक (Probiotic) है। इसमें मौजूद लैक्टोबैसिलस जैसे गुड बैक्टीरिया आंतों के माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं। यह पाचन क्रिया को इतना दुरुस्त कर देते हैं कि आप दिनभर में जो भी प्रोटीन, कार्ब्स या फैट खाते हैं, वह शरीर में पूरी तरह अवशोषित होने लगता है, जिससे हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है।

किशमिश कैसे वजन बढ़ाने में मददगार है?

दुबले-पतले शरीर को सेहतमंद तरीके से मोटा करने के लिए किशमिश (Raisins) एक बेहतरीन और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सुपरफूड है। अक्सर लोग वजन बढ़ाने के लिए अनहेल्दी फैट या जंक फूड का सहारा लेते हैं, जिससे पेट की चर्बी बढ़ती है। इसके विपरीत, किशमिश शरीर को जरूरी पोषक तत्व देकर हेल्दी तरीके से मांसपेशियों और वजन को बढ़ाने में मदद करती है। किशमिश एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कैलोरी और नेचुरल शुगर का डेंस सोर्स है। वजन बढ़ाने का सबसे बुनियादी नियम है कैलोरी सरप्लस, यानी दिनभर में जितनी कैलोरी आप बर्न करते हैं, उससे अधिक कैलोरी का सेवन करें।

यूएसडीए (USDA – United States Department of Agriculture) के फूड डेटा के अनुसार 100 ग्राम किशमिश में लगभग 299 कैलोरी होती है। इसमें प्राकृतिक रूप से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह शरीर को बिना किसी नुकसानदेह ट्रांस-फैट या एक्स्ट्रा रिफाइंड शुगर के, हेल्दी कैलोरी देते हैं जिससे वजन बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है।

किशमिश में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में बहुत आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन (JISSN) की एक रिसर्च के मुताबिक किशमिश एथलीट्स और वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए एक बेहतरीन प्री-वर्कआउट और पोस्ट-वर्कआउट स्नैक है। इसमें मौजूद ग्लूकोज मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के स्तर को दोबारा भरता है। इससे मांसपेशियों का घनत्व बढ़ता है, जिससे शरीर भरा-भरा और सुडौल दिखने लगता है, न कि थुलथुला।

बादाम कैसे वजन बढ़ाने में करता है मदद

बादाम (Almonds) को आमतौर पर लोग वजन घटाने या दिमाग तेज करने के लिए डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन पोषण विज्ञान और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अनुसार, बादाम अंडरवेट यानी कम वजन वाले लोगों का वजन सेहतमंद तरीके से बढ़ाने में भी उतना ही असरदार है।अक्सर लोग वजन बढ़ाने के लिए जंक फूड या अत्यधिक मीठी चीजों का सहारा लेते हैं, जिससे शरीर में अनहेल्दी फैट (Vesceral Fat) जमा होने लगता है। इसके विपरीत, बादाम शरीर में मांसपेशियों का घनत्व और जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाकर एक सुडौल शरीर पाने में मदद करता है। वजन बढ़ाने का एकमात्र बुनियादी सिद्धांत है कैलोरी सरप्लस यानी आपकी दैनिक बर्न होने वाली कैलोरी से अधिक कैलोरी का सेवन करना।

USDA – United States Department of Agriculture के फूड डेटा के अनुसार, केवल 100 ग्राम बादाम में लगभग 579 कैलोरी होती है। इसके साथ ही इसमें लगभग 50 ग्राम हेल्दी फैट्स और 21 ग्राम प्रोटीन होता है। चूंकि बादाम ‘एनर्जी-डेंस’ होते हैं, इसलिए कम मात्रा में खाकर भी अंडरवेट लोग आसानी से अपना दैनिक कैलोरी टारगेट पूरा कर सकते हैं, बिना उनका पेट अत्यधिक भारी हुए। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (AJCN) में प्रकाशित शोध के अनुसार, बादाम में मुख्य रूप से मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड (MUFA) होता हैं। ये हेल्दी फैट्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए बिना हेल्दी कोशिकाओं और ऊतकों (Tissues) का निर्माण करते हैं। यह अंडरवेट लोगों के शरीर को अंदरूनी रूप से पोषण देकर उनकी स्किन और मांसपेशियों में चमक और कसावट लाता है।

दही के साथ बादाम और किशमिश का सेवन कैसे करें

आप फुल क्रीम दही के साथ 10-12 किशमिश डालें और उसे अच्छे से मिक्स करके उसका सेवन करें। आप दही से साथ अगर बादाम खाना चाहते हैं तो 10-12 बादाम का सेवन फुल क्रीम दही और दूध के साथ पीस कर कर सकते हैं। आप बादाम को दरदरा पीस लें और उसे दूध या दही के साथ खा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। वजन बढ़ाने के लिए किसी भी घरेलू उपाय या डाइट को अपनाने से पहले डॉक्टर, आयुर्वेद विशेषज्ञ या योग्य न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें। हर व्यक्ति की शारीरिक जरूरत, पाचन क्षमता और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी खाद्य पदार्थ का असर व्यक्ति विशेष के अनुसार भिन्न हो सकता है। यदि आपको डायबिटीज, किडनी रोग, लैक्टोज इनटॉलरेंस, दूध या दही से एलर्जी या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, तो विशेषज्ञ की सलाह के बिना इस उपाय को न अपनाएं।