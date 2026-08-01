अच्छी सेहत के लिए अक्सर दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि पर्याप्त पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और किडनी सही तरीके से काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि भरपूर पानी पीने के बावजूद कुछ लोगों को बहुत कम पेशाब (Urine Output) आता है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक पानी पीने के बाद भी यूरिन कम आना शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, पसीने के जरिए ज्यादा फ्लूइड निकालने या फिर किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट (Urinary Tract) से जुड़ी किसी अंतर्निहित समस्या का संकेत हो सकता है।

Paras Health, पटना के यूरोलॉजी, यूरो-ऑन्कोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के निदेशक डॉ. अजय कुमार के अनुसार पेशाब की मात्रा में असामान्य बदलाव चाहे बहुत कम हो या सामान्य से अधिक शरीर में किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। डॉ. अजय कुमार ने बताया कि यूरिन की मात्रा और आवृत्ति किडनी की कार्यक्षमता का महत्वपूर्ण साइन होती है। यदि लगातार पेशाब कम आ रहा है या इसके साथ सूजन, थकान, जलन या दूसरे लक्षण भी दिखाई दें तो यह किडनी की बीमारी, शरीर में पानी की कमी या दूसरी चिकित्सीय समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षणों को हल्के में लेने के बजाय जल्द से जल्द विशेषज्ञ से परामर्श लेकर आवश्यक जांच करानी चाहिए। आइए जानते हैं कि पेशाब कम आने के पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कितनी बार पेशाब आना सामान्य माना जाता है?

डॉ. अजय कुमार के मुताबिक एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति आमतौर पर 24 घंटे में 4 से 8 बार पेशाब करता है। हालांकि यह संख्या हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना पानी पीता है, मौसम कैसा है, शारीरिक गतिविधि कितनी है और कौन-सी दवाएं ले रहा है। सामान्य परिस्थितियों में शरीर प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन बनाता है। अगर लंबे समय तक पेशाब की मात्रा सामान्य से बहुत कम हो जाए, बार-बार पेशाब आने लगे या पेशाब के दौरान जलन, दर्द, खून या सूजन जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे बदलाव डिहाइड्रेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI), डायबिटीज, प्रोस्टेट संबंधी समस्या या किडनी की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर से जांच और उचित सलाह लेना जरूरी है।

मेडिकल भाषा में पेशाब कम आने के कारण

मेडिकल साइंस में सामान्य से कम पेशाब आने की स्थिति को ऑलिगुरिया (Oliguria) कहा जाता है। डॉक्टरों के अनुसार, यदि कोई वयस्क व्यक्ति दिनभर में पर्याप्त पानी यानी 2 से 3 लीटर पानी पीने के बावजूद 400 ml से कम यूरिन पास करता है या दिन में 3 से 4 बार से कम पेशाब करता है, तो यह शरीर में किसी छिपी हुई समस्या का संकेत है। अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी की रिसर्च के अनुसार, जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो नर्वस सिस्टम शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीने की ग्रंथियों (Sweat Glands) को एक्टिव कर देता है।आप जो पानी पीते हैं, उसका बड़ा हिस्सा पेशाब बनने के बजाय त्वचा के रास्ते पसीने में निकल जाता है। साथ ही, सांस लेने (Respiration) के जरिए भी शरीर से पानी वाष्पित होता है। किडनी की कार्यक्षमता में कमी के कारण भी पेशाब कम आ सकता है। नेशनल किडनी फाउंडेशन (NKF) की गाइडलाइंस के मुताबिक, जब किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स सही तरीके से काम नहीं करते, तो Glomerular Filtration Rate (GFR) गिर जाता है। किडनी खून से वेस्ट और अतिरिक्त पानी को सही तरीके से छान नहीं पाती। यह स्थिति एक्ट्यूट किडनी इंजरी (AKI) या क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) का शुरुआती संकेत हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट की वजह से भी पेशाब कम आ सकता है। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी (Journal of Urology) के अनुसार, कई बार यूरिन ब्लैडर में बनता तो है, लेकिन रास्ते में किसी रुकावट की वजह से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता। पथरी यूरेटर या मूत्र मार्ग को आंशिक रूप से ब्लॉक कर देती है। पुरुषों में प्रोस्टेट के बढ़ने से भी पेशाब कम आता है। पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से यूरिन पाइप दब जाता है। यूरिनरी स्ट्रक्चर (Urethral Stricture) यानी मूत्र मार्ग की नली के सिकुड़ने की वजह से भी पेशाब कम आता है। हार्मोनल असंतुलन की वजह से भी पेशाब कम आता है। एंडोक्राइन सोसाइटी (The Endocrine Society) की रिसर्च के अनुसार, हमारे दिमाग की पिट्यूटरी ग्रंथि ADH (Antidiuretic Hormone) स्रावित करती है, जो किडनी को पानी रोकने का सिग्नल देता है। अत्यधिक तनाव, नींद की कमी, दर्द, या SIADH (Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone) नाम की स्थिति में शरीर जरूरत से ज्यादा ADH बनाने लगता है। इससे किडनी सारा पानी दोबारा सोख (Reabsorb) लेती है और यूरिन बहुत कम बनता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी पेशाब कम आ सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी (BJCP) के अनुसार, कुछ दवाएं यूरिनरी सिस्टम को प्रभावित करती हैं। दर्द निवारक दवाएं जैसे इबुप्रोफेन, जो किडनी में रक्त के प्रवाह (Blood Flow) को कम कर देती हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट मेडिसिन भी किडनी के फिल्ट्रेशन प्रेशर को बदल देती हैं। एंटीहिस्टामिन और एंटीडिप्रेसेंट्स दवाएं ब्लेडर की मांसपेशियों को सुस्त कर देती हैं।

यूरिन कम आने पर क्या करें?

अगर पेशाब कम आता है तो दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें।

सामान्यतः रोज 2–3 लीटर पानी पीना फायदेमंद माना जाता है,जरूरत व्यक्ति के अनुसार बदल सकती है।

दस्त, उल्टी या डिहाइड्रेशन होने पर ORS, नारियल पानी, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थ लें।

डायबिटीज के मरीज नियमित रूप से ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें।

संतुलित आहार लें और अधिक मीठी व रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों का सेवन सीमित करें।

हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए नमक का सेवन कम करें।

तली-भुनी और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से परहेज करें।

धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

डाइट में नमक संतुलित मात्रा में लें ताकि किडनी पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक या अन्य दवाओं का लंबे समय तक सेवन न करें।

पेशाब में जलन, दर्द, सूजन या खून आने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें।

यदि लंबे समय तक पेशाब कम आए या कमजोरी, सांस फूलना और सूजन जैसे लक्षण हों, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं।

समस्या लगातार बनी रहे तो घरेलू उपायों के बजाय विशेषज्ञ से उचित उपचार लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए उपाय और सुझाव विशेषज्ञों की राय एवं सार्वजनिक जानकारी पर आधारित हैं। किसी भी स्वास्थ्य समस्या, दवा या उपचार को अपनाने से पहले डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।