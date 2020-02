Weight Loss के लिए करते हैं वॉक तो आपकी मेहनत है बेकार, रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Weight Loss, Tips for Weight Loss, Walking can not help in Weight Loss, Health Benefits of Walking, Home Remedies for Weight Loss: आज के समय में अपने फिटनेस को लेकर हर कोई सजग है, वजन घटाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। वजन नियंत्रण से कई रोगों से बचा जा सकता है, साथ ही इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वजन घटाने के लिए कई लोग जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं और रोजाना वॉक करने भी जाते हैं। हालांकि, एक नए शोध में ये बात सामने आई है कि अगर आप नियमित रूप से वॉकिंग करते हैं फिर भी यह आपके वजन को घटाने में कारगर नहीं है। एएनआई में छपी इस खबर के अनुसार, सिर्फ चलने से वजन कम नहीं होता।

15 हजार स्टेप्स भी नहीं हैं काफी: इस रिपोर्ट की मानें तो बृगम यंग यूनिवर्सिटी में हुए शोध के अनुसार रोजाना 10 से 15 हजार कदम चलने से भी वजन कम नहीं होता। 120 विद्यार्थियों को इस शोध के तहत हफ्ते में 6 दिन 15 हजार स्टेप्स चलने को कहा गया। 6 महीने बाद रिसर्चर्स ने निष्कर्ष दिया कि अगर औसत वॉक से ज्यादा भी कोई व्यक्ति वॉक करता है तब भी उसका वजन आसानी से नहीं घटता। इतने समय में रोजाना वॉक करने के बावजूद उन विद्यार्थियों के वजन में वृद्धि देखने को मिली।

वॉकिंग के होते हैं ये फायदे: शोध के मुख्य लेखक ब्रूस बेली के मुताबिक अकेले एक्सरसाइज करने से आप वजन नहीं घटा सकते। हालांकि, टहलने के कई दूसरे फायदे हैं जिससे शारीरिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। इसके अलावा, टहलने से आप अपने खाली समय का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वजन घटाने में न सही लेकिन प्रतिदिन वॉक करने से आपके शरीर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, खबर की मानें तो जो लोग ज्यादा चलते हैं उनकी उम्र दूसरों की तुलना में ज्यादा लंबी होती है।

वजन घटाने में कारगर हैं ये आहार: आप अपने वजन को कम करने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। ओनली माय हेल्थ की एक खबर के अनुसार, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो वजन घटाने में कारगर साबित होते हैं। बीन्स में मौजूद तत्व डाइजेस्टिव हार्मोंस को दो गुना तक बढ़ाते हैं, इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने में भी सक्षम है। वहीं, नाशपाती भी मोटापा को कम करने में सहायक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को वजन बढ़ने का प्रमुख कारण माना जाता है, ऐसे में आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। दालचीनी खाने से अनचाही कैलरी से छुटकारा मिल सकता है।

