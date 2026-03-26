इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन में डॉ. चटर्जी ने विटामिन बी 3 के ओवरडोज का एक ऐसा मामला बताया है जिसमें सप्लीमेंट के सेवन से एक शख्स का लिवर डैमेज होने की कगार तक पहुंच गया। मामला 42 साल के व्यक्ति का है जिसने सोशल मीडिया पर पढ़कर Vitamin B3 यानी नायसिन का खुद से हाई-डोज़ लेना शुरू कर दिया। व्यक्ति का मानना था कि ये गोली कोलेस्ट्रॉल कम करने और लम्बी उम्र तक जिंदा रहने में मदद करेगी। दो हफ्तों तक लगातार इस गोली का सेवन करने से उसकी बॉडी में गंभीर लक्षण दिखने लगे। सप्लीमेंट का लगातार सेवन करने से उसकी स्किन पर लाल चकत्ते, खुजली, मतली, पेट दर्द और अत्यधिक थकान होने लगी।

नौबत यहां तक आ गई की वो अस्पताल तक पहुंच गया। जांच में पता चला कि ये शख्स दो हफ्तों तक Vitamin b3 का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से कर रहा था।डॉक्टरी जांच में पता चला कि उस शख्स के लिवर एंजाइम और ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा हुआ था। डॉक्टरों के अनुसार ज्यादा मात्रा में नायसिन लेने से लिवर को नुकसान और ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा होता है।

क्या है विटामिन B3?

Vitamin B3 एक जरूरी पानी में घुलनशील विटामिन है, जो शरीर के सभी कामकाज के लिए जरूरी होता है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने, त्वचा, नसों और पाचन तंत्र को हेल्दी रखने में मदद करता है। ये एक अहम मॉलिक्यूल NAD+ (निकोटिनामाइड एडेनाइन डाईन्यूक्लियोटाइड) का प्रीकर्सर है, जो हर सेल में पाया जाता है और ऊर्जा उत्पादन, DNA रिपेयर और स्ट्रेस कंट्रोल में भूमिका निभाता है।

क्या B3 सचमुच लम्बी उम्र से जुड़ा है?

हाल के वर्षों में नायसिन को एंटी-एजिंग सप्लीमेंट के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। दावा किया जाता है कि ये शरीर में NAD⁺ लेवल बढ़ाकर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। लैब और जानवरों पर हुए शोध में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, जैसे बेहतर मेटाबॉलिज्म और सेल रिपेयर में ये असरदार है। लेकिन इंसानों पर हुए शोध ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि नायसिन सप्लीमेंट्स उम्र बढ़ाने या एजिंग रोकने में मदद करते हैं। उम्र बढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है, जिस पर जीन, लाइफस्टाइल और पर्यावरण का असर होता है।

नायसिन के अन्य फायदे

नायसिन के सेवन से भले ही एंटी-एजिंग के दावे पूरी तरह साबित न हुए हों, लेकिन नायसिन के बॉडी को कई तरह के फायदे भी है। ये शरीर में ऊर्जा उत्पादन को बेहतर बनाता है। Niacinamide स्किन हेल्थ सुधारने और सूजन कम करने में मदद करता है। नायसिन के सेवन से DNA रिपेयर और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल रहता है। ये सप्लीमेंट Pellagra जैसी बीमारी से बचाता है।

नायसिन के ओवरडोज के साइड इफेक्ट

नायसिन का अधिक सेवन खतरनाक हो सकता है। हाई डोज़ सप्लीमेंट लेने से स्किन पर लाल चकत्ते और खुजली हो सकती है। ज्यादा बी 3 का सेवन लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है।

पेट से जुड़ी समस्याएं और ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। कुछ रिसर्च में यह भी सामने आया है कि अधिक नायसिन लेने से शरीर में सूजन से जुड़े कंपाउंड बन सकते हैं, जो दिल की सेहत के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

नायसिन कैसे लिवर को पहुंचा सकता है नुकसान

हालांकि नायसिन पानी में घुलनशील है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर ये लिवर में प्रोसेस होता है। जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लिवर पर दबाव बढ़ जाता है और टॉक्सिक पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे लिवर डैमेज हो सकता है। जहां रोजाना की बी 3 की जरूरत लगभग 14–16 mg होती है, वहीं कुछ सप्लीमेंट्स में 500–3000 mg तक नायसिन होता है। इतनी मात्रा में ये एक दवा की तरह काम करता है, न कि सामान्य विटामिन की तरह।

क्या आपको नायसिन सप्लीमेंट लेने की जरूरत है?

एक्सपर्ट के मुताबिक नायासिन सप्लीमेंट का सेवन ज्यादातर लोगों को नहीं करना चाहिए। नायसिन की कमी आजकल बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि यह सामान्य डाइट से आसानी से मिल जाता है। आजकल लोग साबुत अनाज, मूंगफली, मांस, मछली और डेयरी उत्पाद का सेवन करते हैं जिससे लोगों की बॉडी में इस विटामिन की कमी पूरी होती है। डॉक्टर ने बताया सप्लीमेंट्स केवल खास परिस्थितियों में ही लेने चाहिए जैसे डॉक्टर की सलाह पर, किसी कमी या खास बीमारी में। लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सप्लीमेंट का सेवन कोई मैजिक पिल नहीं है। Vitamin B3 आपकी सेहत में मदद जरूर कर सकता है, लेकिन यह अकेले उम्र बढ़ाने का समाधान नहीं है। संतुलित आहार, अच्छी नींद और नियमित एक्सरसाइज ही असली कुंजी है।

डिस्क्लेमर:

यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी सप्लीमेंट का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना न करें, खासकर अगर आप पहले से किसी बीमारी या दवा पर हैं।