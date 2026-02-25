विटामिन B12 शरीर का पावर हाउस है जिसे कोबालामिन (Cobalamin) भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। ये विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता लेकिन हम इसे डाइट से हासिल करते हैं। इसके बिना शरीर का सिस्टम ठप हो सकता है। हालिया रिसर्च 2024-2025 के अनुसार ये विटामिन केवल खून बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके डीएनए (DNA) की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अक्सर लोग बॉडी में इस विटामिन की कमी को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बॉडी में इस विटामिन की कमी आपके नर्वस सिस्टम और रक्त कोशिकाओं को सीधे प्रभावित करती है। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए एक अनिवार्य ईंधन की तरह है।

न्यूरोलॉजिस्ट एमडी मेडिसिन और डीएम न्यूरोलॉजी में डॉ. प्रियंका सेहरावत ने बताया बॉडी में इस जरूरी विटामिन की कमी को तुरंत पहचान लिया जाएं तो नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सकता है। बॉडी में B12 की कमी होने पर व्यक्ति हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस करता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो नसों के बीच संचार धीमा पड़ जाता है, जिससे हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन और याददाश्त में कमी जैसी गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। B12 की कमी होने पर व्यक्ति हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस करता है।

विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है?

विटामिन B12 शरीर की ऊर्जा, रक्त निर्माण, तंत्रिका तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व है, जिसकी कमी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये विटामिन कई अहम जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। ये विटामिन बॉर्न मैरो में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मददगार होता है। ये डीएनए (DNA) के निर्माण और उसकी मरम्मत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। B12 खून में होमोसिस्टीन (Homocysteine) नामक अमीनो एसिड के स्तर को कम करता है। होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ स्तर धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ाता है। B12 इसे कंट्रोल कर दिल की हिफाजत करता है।

बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण

Neurology जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक विटामिन B12 की कमी से मस्तिष्क का आकार छोटा (Brain Atrophy) हो सकता है ये विटामिन नसों के चारों ओर माइलिन (Myelin) नाम की सुरक्षात्मक परत को बनाए रखने में मदद करता है। अगर शरीर में B12 की कमी हो जाए तो हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन, मांसपेशियों में कमजोरी या संतुलन बिगड़ने जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। बॉडी में इस विटामिन की कमी होने पर मानसिक सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। विटामिन B12 मूड को नियंत्रित करने वाले रसायनों जैसे सेरोटोनिन के उत्पादन में भाग लेता है। इसलिए इसकी पर्याप्त मात्रा याददाश्त को बेहतर बनाए रखने और अवसाद के जोखिम को कम करने में मददगार हो सकती है।

बॉडी में विटामिन बी 12 कम होने पर कौन सी हो सकती हैं बीमारियां?

बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी से मेमोरी लॉस का खतरा बढ़ सकता है। ब्लड में क्लॉटिंग और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। इस विटामिन की कमी आंखों की नसों पर भी असर करती है। इसकी कमी होने से मसल्स क्रैंप का खतरा ज्यादा होता है।

बॉडी को कहां से मिलता है ये विटामिन?

विटामिन B12 खासतौर पर एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस में पाया जाता है, इसलिए शाकाहारी (Vegetarians) लोगों में इसकी कमी होने की संभावना 70-80% अधिक होती है। शाकाहारी लोग इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशनल यीस्ट का सेवन करें। डेयरी प्रोडक्ट और मशरूम का सेवन करें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों की बॉडी में B12 की कमी थी, उनमें गिरने की संभावना दोगुनी थी। रोज़ 500 से 1000 mcg सुबह या दोपहर भोजन के साथ लें। खुराक व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह से लें।

