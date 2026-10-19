क्या आपको अक्सर बिना किसी भारी शारीरिक काम के भी हर समय थकान और कमजोरी महसूस होती है? या फिर हाथ-पैरों में अचानक चीटियां चलने जैसी झनझनाहट (Tingling Sensation) और सुन्नता का अहसास होता है, चेहरे पर सुन्नपन और पिगमेंटेशन है? अगर हां, तो इसे महज सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज न करें। हेल्थ एक्सपर्ट और पैथोलॉजिस्ट्स के अनुसार यह आपके शरीर में Vitamin B12 की गंभीर कमी का संकेत हो सकता है। विटामिन बी12 हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखने, लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) के निर्माण और डीएनए (DNA) के संश्लेषण में एक मुख्य पोषक तत्व की भूमिका निभाता है। इसकी कमी से न केवल नसें प्रभावित हो सकती हैं, बल्कि एनीमिया और नसों के स्थायी नुकसान का जोखिम भी बढ़ जाता है। खासतौर पर शाकाहारी लोगों में इसकी कमी अधिक देखी जाती है।

नेचुरोपैथी डॉक्टर और हेल्थ एजुकेटर डॉ. जेनिन बोरिंग (Dr. Janine Bowring, BSc, ND) ने हाल ही में एक वीडियो में चेहरे पर दिखने वाले कुछ बदलावों को विटामिन B12 की कमी से जोड़कर चर्चा की। डॉक्टर जेनिन ने चेहरे पर दिखने वाले तीन ऐसे बदलावों के बारे में बताया, जो उनके अनुसार विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकते हैं। इनमें चेहरे पर सुन्नपन, छोटे-छोटे लाल धब्बे और गहरे निशान या पिगमेंटेशन शामिल हैं। एक वीडियो में उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए आंतों की सेहत सुधारने और प्राकृतिक धूप लेने का सुझाव भी दिया। लेकिन क्या चेहरे पर दिखने वाले ये बदलाव वास्तव में शरीर में विटामिन B12 का स्तर कम होने की पहचान हैं? क्या धूप में बैठने या प्रोबायोटिक्स लेने से इसकी कमी दूर हो सकती है? आइए जानते हैं इस सभी सवालों के जवाब।

चेहरे पर दिखने वाले विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण

स्किन पर गहरे धब्बे (पिगमेंटेशन) होना विटामिन बी 12 की कमी का हो सकते हैं जोखिम

चेहरे पर सुन्नपन या झनझनाहट होना विटामिन B12 की कमी के लक्षण

त्वचा का पीला पड़ना या फीका दिखाई देना।

जीभ का लाल होना या चिकनी दिखना।

मुंह के आसपास असहजता होना भी विटामिन बी 12 की कमी के हो सकते हैं लक्षण।

बी 12 की कमी के चेहर पर दिखने वाले लक्षणों की सच्चाई क्या है?

वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल में कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन डॉ. हनी सावला बताती हैं कि विटामिन B12 की कमी से चेहरे पर सुन्नपन, लाल धब्बे और पिगमेंटेशन हो सकता है। डॉ. सावला के मुताबिक विटामिन B12 की कमी कभी-कभी स्किन और मुंह के ऊतकों में बदलाव ला सकती है, लेकिन ये लक्षण केवल इसी कमी के कारण नहीं होते। कुछ लोगों की स्किन पर गहरे रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं, खासकर हाथों और पैरों पर। वहीं, कुछ लोगों की जीभ चिकनी, लाल हो सकती है। डॉक्टर ने बताया कि विटामिन बी 12 की कमी होने से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम प्रभावित हो सकता है जिससे चेहरे पर सुन्नपन या झनझनाहट महसूस हो सकती है। चेहरे पर सुन्नपन या झनझनाहट महसूस होने जैसे लक्षण बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं। केवल इन लक्षणों के आधार पर विटामिन B12 की कमी का पता लगाना सही नहीं है। अगर ऐसे बदलाव लगातार बने रहते हैं, तो यह मान लेने के बजाय कि शरीर में B12 कम है, उनके असली कारण की जांच करानी चाहिए।

विटामिन B12 का स्तर कम होने पर बॉडी में और कौन-से लक्षण दिख सकते हैं?

डॉ. सावला के अनुसार विटामिन B12 की कमी होने पर स्किन के अलावा भी बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं जैसे

लगातार थकान और कमजोरी होना। पर्याप्त आराम करने के बाद भी अगर आपको थकान महसूस होती है और शरीर एनर्जीलेस लगता है तो आप आपकी बॉडी में बी 12 की कमी हो सकती है।

विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो सकता है, स्किन पीली पड़ सकती है। चक्कर आना और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

सुन्नपन या झनझनाहट महसूस होना भी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं।

याददाश्त और एकाग्रता में कमी होना भी बी 12 की कमी के हो सकते हैं लक्षण

संतुलन बनाने और चलने में परेशानी होना जिसे अक्सर लोग तनाव, बढ़ती उम्र या व्यस्त दिनचर्या का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

किन लोगों में विटामिन B12 की कमी का खतरा ज्यादा होता है?

डॉ. सावला के मुताबिक शाकाहारी या वीगन डाइट लेने वाले लोगों में विटामिन B12 की कमी का जोखिम ज्यादा हो सकता है, खासकर तब जब वे पर्याप्त मात्रा में B12 से भरपूर या इस विटामिन से फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ नहीं खाते और सप्लीमेंट भी नहीं लेते। बुजुर्गों और ऐसे लोगों में भी इसकी कमी का खतरा हो सकता है, जिन्हें पोषक तत्वों के अवशोषण से जुड़ी समस्या है या जो कुछ खास दवाएं लेते हैं। कई बार विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने के बावजूद इसकी कमी हो सकती है, क्योंकि शरीर पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। इसलिए हर मामले में केवल खानपान को ही विटामिन B12 की कमी का कारण नहीं माना जा सकता।

विटामिन B12 की जांच कब करानी चाहिए?

विटामिन B12 की कमी का पता लगाने के लिए डॉक्टर कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC) और सीरम विटामिन B12 टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। यदि इन जांचों के नतीजे स्पष्ट नहीं होते, तो कुछ दूसरी जांच की जरूरत पड़ सकती है। समय पर कमी का पता चलने और सही इलाज मिलने से जटिलताओं से बचने में मदद मिल सकती है। बी 12 की कमी का इलाज करने के लिए डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार मुंह से लेने वाले सप्लीमेंट या विटामिन B12 के इंजेक्शन दे सकते हैं। खासकर उन लोगों को इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, जिसके शरीर में विटामिन का अवशोषण ठीक से नहीं हो रहा है या जिनमें नसों से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लंबे समय से बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान हो रही है, हाथ-पैरों में सुन्नपन या झनझनाहट महसूस होती है, शरीर का संतुलन बनाने या चलने में परेशानी होती है, स्किन पर असामान्य पिगमेंटेशन दिखाई देता है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से बातचीत पर आधारित है। चेहरे पर सुन्नपन, लाल धब्बे या पिगमेंटेशन होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि शरीर में विटामिन B12 की कमी है। धूप लेने या प्रोबायोटिक्स का सेवन करने से इस कमी के ठीक होने की पुष्टि नहीं होती। सही कारण जानने और उचित उपचार के लिए डॉक्टर से सलाह लें।