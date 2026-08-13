ओवर-द-काउंटर मिलने वाले सप्लीमेंट्स में विटामिन B12 सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन जितना अधिक, उतना बेहतर वाला नियम दवाओं पर लागू नहीं होता। हम सब जानते हैं कि बॉडी के लिए विटामिन बी 12 रिच फूड्स का सेवन करना बेहद जरूरी है। विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी होने पर हमारी बॉडी में थकावट, कमजोरी, नसों में झनझनाहट महसूस होती है। कई बार पाचन से जुड़ी परेशानियां और मसल्स पेन के लिए भी इस विटामिन की कमी जिम्मेदार हो सकती है। अक्सर लोग बॉडी में दिखने वाले इन लक्षणों को पहचानकर खुद से ही या दूसरे के कहने पर विटामिन बी 12 की गोली लेना शुरु कर देते हैं। लेकिन क्या बिना डॉक्टर की सलाह के हर दिन B12 Supplement लेना सही है? क्या लम्बे समय तक इस विटामिन का डोज लेने से बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। इस सब सवालों का जवाब जानते हैं फिजिशियन डॉक्टर से।



मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में मेडिसीन विभाग के यूनिट हेड डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा ने जनसत्ता को बताया बी 12 बॉडी के लिए जरूरी है। ये सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर, तंत्रिका तंत्र (Nervous System) और लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। आज के बिजी लाइफस्टाइल और असंतुलित खानपान के कारण B12 की कमी होना आम बात हो गई है, जिसकी भरपाई विटामिन बी12 से भरपूर नॉनवेट फूड्स का सेवन करके की जा सकती है।

Vitamin B12 शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

डॉक्टर रंजन ने बताया Vitamin B12 शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी है। यह खासतौर पर नर्व्स के सामान्य कामकाज, DNA synthesis और लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नर्व्स के ऊपर मौजूद मायलिन शीथ के निर्माण और उसके रखरखाव में भी B12 की भूमिका होती है।

Vitamin B12 की कमी के लक्षण

शरीर में B12 की कमी होने पर एनीमिया, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा हाथ-पैर में जलन, झनझनाहट, सुन्नपन और मांसपेशियों में कमजोरी जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी हो सकते हैं। लंबे समय तक गंभीर कमी रहने पर नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है और चलने में परेशानी जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है।

क्या रोजाना B12 की गोली लेना सुरक्षित है?

डॉक्टर रंजन ने बताया अगर टेस्ट में बी 12 की कमी आई है तो कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी हो सकता है। लेकिन कमी ठीक हो जाने के बाद बिना जरूरत लंबे समय तक रोजाना B12 की गोली लेते रहना जरूरी नहीं है। इसे कितने समय तक लेना है, यह B12 के स्तर, कमी के कारण और व्यक्ति की डाइट और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति में B12 की कमी नहीं है और वह केवल अपने स्तर को बढ़ाने के लिए रोजाना B12 सप्लीमेंट ले रहा है, तो इससे सेहत को कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होगा। डॉक्टर ने बताया बेवजह सप्लीमेंट का सेवन सेहत को कोई नुकसान नहीं देता लेकिन ये पैसा और दवा की बेवजह बर्बादी है। जरूरत न होने पर लगातार सप्लीमेंट लेने से बॉडी पर बर्डन बढ़ता है।

B12 का कितना स्तर सामान्य माना जाता है?

Vitamin B12 की reference range अलग-अलग लैब में अलग हो सकती है। बातचीत में डॉक्टर ने लगभग 200–800 pg/mL की range का उदाहरण दिया है, लेकिन इसे normal range नहीं माना जाना चाहिए। रिपोर्ट में दी गई लैब की reference range और मरीज के लक्षणों को ध्यान में रखकर डॉक्टर इसका आकलन करते हैं।

किस टेस्ट से बी 12 की कमी का लगता है पता?

B12 की कमी की जांच के लिए आमतौर पर serum Vitamin B12 blood test किया जाता है। यदि परिणाम borderline हो या लक्षण मौजूद हों, तो डॉक्टर जरूरत के अनुसार MMA (methylmalonic acid) और homocysteine जैसी अतिरिक्त जांचों पर भी विचार कर सकते हैं।

B12 की गोली कितने समय तक खाना सुरक्षित है?

डॉक्टर रंजन ने बताया कि बी 12 की गोली कितने समय तक लेना चाहिए इसका कोई निश्चित समय नहीं है। डॉक्टर के अनुसार, गंभीर कमी वाले व्यक्ति को कुछ महीनों तक supplementation की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मरीजों में oral tablets पर्याप्त होती हैं, जबकि गंभीर कमी, absorption की समस्या या कुछ विशेष परिस्थितियों में injection की जरूरत पड़ सकती है।

B12 की कमी ठीक होने के बाद क्या सप्लीमेंट बंद कर देना चाहिए?

अगर कमी का इलाज पूरा हो गया है और B12 का स्तर सामान्य हो गया है तो कई लोगों में सप्लीमेंट बंद किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों में B12 की कमी का कारण लगातार बना हुआ है उन्हें लंबे समय तक supplementation की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही बंद या जारी करना चाहिए।

किन लोगों में B12 की कमी का खतरा ज्यादा होता है?

डॉक्टर रंजन ने बताया शाकाहारी लोगों में, डायबिटीज, पाचन से जुड़ी समस्या वाले लोगों में या दूसरी हेल्थ कंडीशन वाले लोगों में बी 12 की कमा हो सकती है। लंबे समय तक metformin लेने वाले कुछ लोगों में Vitamin B12 deficiency का जोखिम बढ़ सकता है। B12 का नेचुरल सोर्स animal source foods हैं। non vegetarian foods में ही B12 मिलता है, दूध और डेयरी उत्पादों में भी B12 पाया जा सकता है। पूरी तरह vegan diet लेने वाले लोगों में supplementation की जरूरत अधिक हो सकती है।

B12 शरीर में जमा होता है या बाहर निकल जाता है?

Vitamin B12 पानी में घुलने वाला vitamin है, लेकिन इसे केवल यह कहकर नहीं समझना चाहिए कि शरीर अतिरिक्त B12 को तुरंत बाहर निकाल देता है। शरीर B12 को काफी मात्रा में liver में store करता है, इसलिए इसकी कमी होने में समय लग सकता है। Supplement लेने की जरूरत और अवधि व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करती है।

क्या B12 की ज्यादा मात्रा नुकसान पहुंचाती है?

Vitamin B12 की toxicity अन्य कुछ vitamins की तुलना में कम मानी जाती है और इसकी कोई established upper intake limit तय नहीं है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि जितना ज्यादा B12 लिया जाए उतना बेहतर है। बिना जरूरत लंबे समय तक बी 12 का हाई डोज लेना अतिरिक्त फायदा नहीं पहुंचाता। लगातार supplementation की जरूरत है या नहीं, यह डॉक्टर से तय कराना बेहतर है।

B12 के लिए गोली या इंजेक्शन, क्या बेहतर है?

कई लोगों में oral B12 tablets प्रभावी होती हैं। लेकिन अगर कमी गंभीर है, neurological symptoms हैं या शरीर B12 को ठीक से absorb नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर intramuscular injection जैसे विकल्प चुन सकते हैं। उपचार का तरीका deficiency के कारण और उसकी गंभीरता के अनुसार तय किया जाता है।

डॉक्टर का सुझाव

Vitamin B12 की गोली जरूरत होने पर बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना कमी के इसे रोजाना लंबे समय तक लेते रहना जरूरी नहीं है। B12 deficiency का कारण पता करना, उचित जांच कराना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार supplementation की अवधि तय करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही, केवल B12 level बढ़ाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए कमी का कारण भी समझना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी डॉक्टर से हुई बातचीत और उपलब्ध चिकित्सा तथ्यों पर आधारित है। Vitamin B12 सप्लीमेंट की खुराक और अवधि हर व्यक्ति की जरूरत व स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक B12 की हाई-डोज गोली या इंजेक्शन न लें। B12 की कमी के लक्षण होने या लगातार कमी बने रहने पर डॉक्टर से परामर्श लेकर आवश्यक जांच कराएं।