वरुण धवन Vestibular Hypofunction डिसऑर्डर की चपेट में, बदली लाइफस्टाइल; अब कुछ ऐसा है रूटीन

बॉलीवुड स्टार वरुण धवन ने हाल ही में खुलासा किया है कि वह वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। जानिए इस बीमारी के बारे में-

बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन (फोटो: वरुण धवन/इंस्टाग्राम)

पढें हेल्थ (Healthhindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram