गोंद कतीरा (Gond Katira) एक प्राकृतिक और पौष्टिक गोंद है, जो आमतौर पर कीकर या अन्य पौधों से प्राप्त होता है। इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में इसे नींबू पानी या शरबत में मिलाकर लेने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिल सकती है और डिहाइड्रेशन का खतरा कम होता है। यह एक पारंपरिक आयुर्वेदिक पदार्थ है, जिसका उपयोग पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत के लिए किया जाता रहा है। ये हर्बल ड्रिंक बॉडी को अंदर से कूल रखेगा, सिर दर्द या माइग्रेन के दर्द से निजात दिलाएगा, बॉडी को हाइड्रेट रखेगा।

शेफ श्रुति महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि यह सफेद प्राकृतिक पदार्थ, अगर सीमित मात्रा में और सही तरीके से लिया जाए तो गर्मियों में सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। एक्सपर्ट ने बताया ये एक नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है, जो शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करता है।

खासकर गर्म मौसम में इसका सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और हाइड्रेशन बेहतर रहता है। शेफ के अनुसार, इसे ड्रिंक के रूप में लेने से एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस या एसिडिटी रहती हैं, वो गर्मियों में इस ड्रिंक का सीमित मात्रा में सेवन करें तो उन्हें राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं कि गर्मी में गोंद कतीरा का सेवन कैसे असरदार साबित होता है।

आयुर्वेद में गोंद कतीरे के फायदे

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रूपाली जैन ने बताया गर्मी में दोपहर के समय शरबत के साथ गोंद कतीरे का सेवन करें बॉडी की गर्मी कंट्रोल रहेगी। ये हर्ब शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसका सेवन करने से पेट शांत रहता है, एसिडिटी व ब्लोटिंग कंट्रोल रहती है। अगर गर्मी में एक चम्मच गोंद कतीरा का सेवन रोज किया जाए तो स्किन हाइड्रेट रहती है और बॉडी हेल्दी रहती है। आयुर्वेद में इसे ऊर्जा देने वाला माना जाता है, जो शरीर की थकान और कमजोरी को कम करने में मदद कर सकता है। इसका सेवन करने से स्किन से लेकर बालों तक की देखभाल होती है। ये स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और बालों की बनावट सुधारने में मदद कर सकता है। ये बॉडी को दोबारा से रिकवर करने में मदद करता है। इसे बीमारी या शारीरिक कमजोरी के बाद रिकवरी में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।

इन बीमारियों में करें परहेज

गर्मी में गोंद कतीरा का सेवन असरदार साबित होता है लेकिन कुछ परेशानियों में इसका सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है इसलिए जिन लोगों को सर्दी, खांसी या गले में खराश रहती है वो गोंद कतीरा का सेवन बिल्कुल नहीं करें। जिन लोगों को लो बीपी की शिकायत रहती है वो गोंद कतीरा का सेवन नहीं करें। इसकी ठंडी तासीर ब्लड प्रेशर को और भी ज्यादा कम कर सकती है। अगर बार-बार पेट खराब रहता है तो आप गोंद कतीरा का सेवन नहीं करें। पेट खराब, दस्त या कमजोर पाचन की समस्या में गोंद कतीरे का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। जिन लोगों को गोंद कतीरे का सेवन करके एलर्जी होती है वो इसका सेवन नहीं करें। प्रेगनेंसी में इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करें। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में भारीपन, गैस या ब्लोटिंग हो सकती है।

गोंद कतीरा का सेवन कैसे करें

गोंद कतीरा को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह इसे ठंडे दूध या पानी में मिलाकर पिएं। इसमें चीनी, गुलाब शरबत या नींबू मिलाकर इसका सेवन करें। यह ड्रिंक गर्मी से राहत देता है और शरीर को ठंडा व हाइड्रेट रखता है।

गोंद कतीरा को फालूदा, खीर या पुडिंग जैसी मिठाइयों में डालकर खाएं स्वाद के साथ ही पोषण भी बढ़ेगा।

भिगोया हुआ गोंद कतीरा दूध में मिलाकर पिएं। यह खासकर गर्मियों की रातों में बहुत फायदेमंद होता है।

स्मूदी में एक चम्मच भिगोया हुआ गोंद कतीरा मिलाएं। इससे हाइड्रेशन बढ़ता है और टेक्सचर गाढ़ा होता है, बिना स्वाद बदले।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए दी गई है और इसे चिकित्सकीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी घरेलू उपाय या डाइट में बदलाव करने से पहले, खासतौर पर प्रेग्नेंसी में या किसी बीमारी से ग्रसित हैं या दवाएं ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन करें।