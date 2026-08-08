त्वचा पर अचानक से लाल चकत्ते उभर आना, पपड़ी जमना और उनके साथ असहनीय तेज खुजली होना अर्टिकेरिया (Urticaria) का संकेत हो सकता है, जिसे आम भाषा में ‘पित्ती उछलना’ या ‘हाइव्स’ (Hives) भी कहा जाता है। कई बार मौसम में बदलाव, खानपान में गड़बड़ी, किसी दवा के रिएक्शन या धूल-मिट्टी से एलर्जी के कारण स्किन पर ये लक्षण अचानक दिखाई देने लगते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में यह एक सामान्य एलर्जिक रिएक्शन होता है, लेकिन सही समय पर ध्यान न देने या स्किन को अत्यधिक खुजलाने से यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है।
स्किन एंड लेजर क्लिनिक, दिल्ली-एनसीआर में वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं निदेशक, डॉ. अमित बांगिया ने बताया शरीर पर अचानक लाल चकत्ते (Wheals), तेज खुजली और स्किन पर रेडनेस दिखाई देना अर्टिकेरिया (Urticaria) का क्लासिक लक्षण है। यह एक सामान्य स्किन कंडीशन है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आर्टिकेरिया क्या है और इसकी पहचान कैसे करें।
पित्ती (अर्टिकेरिया) क्या है?
पित्ती (Urticaria) एक सामान्य स्किन संबंधी समस्या है, जिसमें अचानक शरीर पर लाल, उभरे हुए चकत्ते (Hives), तेज खुजली और कभी-कभी सूजन आ जाती है। डॉक्टर ने बताया कि अर्टिकेरिया का सबसे प्रमुख कारण एलर्जी है। यह किसी खाद्य पदार्थ, दवा या दूसरे एलर्जन के संपर्क में आने से हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे थायराइड डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून रोग, गॉल स्टोन, किडनी स्टोन और कुछ अन्य अंदरूनी समस्याएं भी इसकी वजह बन सकती हैं।
क्या विटामिन की कमी से अर्टिकेरिया होता है?
डॉक्टर के अनुसार, विटामिन की कमी अर्टिकेरिया का सामान्य कारण नहीं है। विटामिन D की कमी कुछ मरीजों में अर्टिकेरिया से जुड़ी हो सकती है और विटामिन D की पूर्ति करने पर कुछ मरीजों में सुधार भी देखा गया है। हालांकि विटामिन B12, आयरन या अन्य विटामिन की कमी को अर्टिकेरिया का मुख्य कारण नहीं माना जाता। ये बहुत ही दुर्लभ (Rare) कारणों में शामिल हैं।
क्या विटामिन B12 और आयरन की कमी से खुजली हो सकती है?
डॉक्टर ने बताया कि विटामिन B12 और आयरन की कमी वाले कुछ मरीजों में खुजली (Itching) की शिकायत हो सकती है। खासकर आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में त्वचा रूखी (Dry Skin) हो जाती है, जिसकी वजह से खुजली बढ़ सकती है। लेकिन इसे अर्टिकेरिया का प्रत्यक्ष कारण नहीं माना जाता।
अर्टिकेरिया के प्रमुख लक्षण
अर्टिकेरिया में सबसे पहले तेज खुजली शुरू होती है। इसके बाद स्किन पर लालिमा (Redness) आती है और उभरे हुए लाल चकत्ते (Wheals) दिखाई देते हैं। कई मरीजों में त्वचा पर सूजन भी हो सकती है। ये चकत्ते शरीर के किसी भी हिस्से चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर, पीठ या पूरे शरीर पर निकल सकते हैं।
कब हो सकता है यह जानलेवा?
डॉक्टर के मुताबिक अगर अर्टिकेरिया के साथ गले (Throat) या सांस की नली में सूजन आ जाए, तो मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस स्थिति को लैरिंजियल एडीमा (Laryngeal Edema) कहा जाता है। समय पर इलाज न मिलने पर यह गंभीर और जानलेवा भी हो सकती है।
क्या अर्टिकेरिया में पेट दर्द भी हो सकता है?
डॉक्टर ने बताया कि कुछ मरीजों में अर्टिकेरिया के दौरान आंतों में सूजन आने की वजह से पेट दर्द भी हो सकता है। इसलिए यह सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कुछ मामलों में शरीर के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है।
अर्टिकेरिया की पहचान कैसे करें?
अगर किसी व्यक्ति को अचानक तेज खुजली शुरू हो, उसके बाद स्किन पर लाल उभरे हुए चकत्ते दिखाई दें और वे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में तेजी से फैलने लगे तो यह अर्टिकेरिया हो सकता है। इन उभरे हुए चकत्तों को चिकित्सकीय भाषा में व्हील्स (Wheals) कहा जाता है।
क्या अर्टिकेरिया किसी भी उम्र में हो सकता है?
डॉक्टर के अनुसार, अर्टिकेरिया बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों में कई बार पेट में कीड़े (Worm Infestation) या कुछ खाद्य पदार्थ इसकी वजह बन सकते हैं, जबकि वयस्कों में एलर्जी, दवाइयां और अन्य बीमारियां प्रमुख कारण होती हैं।
क्या अर्टिकेरिया अपने आप ठीक हो जाता है?
डॉक्टर ने बताया कि कई मरीजों में एक साधारण एंटी-एलर्जिक दवा लेने से अर्टिकेरिया ठीक हो जाता है और दोबारा नहीं होता। वहीं कुछ लोगों में यह समस्या महीनों या वर्षों तक बार-बार लौट सकती है, जिसके लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ती है।
किन लोगों में अर्टिकेरिया बार-बार हो सकता है?
जिन लोगों को थायराइड की बीमारी, ऑटोइम्यून रोग या बार-बार एलर्जी की समस्या होती है, उनमें अर्टिकेरिया दोबारा होने की संभावना अधिक हो सकती है। कुछ मामलों में दवाइयां, पेनकिलर, एंटीबायोटिक या कुछ खास फूड्स भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं।
क्या हर खुजली अर्टिकेरिया होती है?
डॉक्टर ने बताया हर तरह की खुजली अर्टिकेरिया नहीं होती। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया या विटामिन B12 की कमी में भी स्किन रूखी होने के कारण खुजली हो सकती है। इसलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।
डॉक्टर की सलाह
अगर स्किन पर बार-बार लाल चकत्ते, तेज खुजली, सूजन या पित्ती निकल रही है, तो इसे केवल विटामिन की कमी मानकर इलाज न करें। सही कारण का पता लगाने के लिए त्वचा रोग विशेषज्ञ से जांच कराएं। जरूरत पड़ने पर एलर्जी, थायरॉइड और अन्य संबंधित जांच के साथ विटामिन और आयरन की कमी का भी मूल्यांकन किया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है और यह किसी भी तरह से योग्य डॉक्टर या Dermatologist की डॉक्टरी सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते, तेज खुजली, सांस लेने में तकलीफ या सूजन होने पर तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें और बिना सलाह के कोई दवा न लें।