देश और दुनिया में बड़ी संख्या में लोग अपने दिन की शुरुआत चाय, कॉफी, फ्रूट जूस या पैकेज्ड हेल्थ ड्रिंक्स से करते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि ये ड्रिंक्स सुबह की थकान और सुस्ती दूर करती हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? विशेषज्ञों के मुताबिक, जिन ड्रिंक्स को हम हेल्दी समझकर रोज सुबह पीते हैं, वे कई मामलों में सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं।

भारतीय योग गुरु, लेखिका, शोधकर्ता और टीवी पर्सनैलिटी डॉ. हंसा योगेंद्र के अनुसार, अच्छी सेहत के लिए केवल खान-पान ही नहीं, बल्कि पूरी जीवनशैली में सुधार जरूरी है। उनका कहना है कि योग और आयुर्वेद में आहार, विहार, आचार और विचार को स्वस्थ जीवन के चार प्रमुख स्तंभ माना गया है। इसमें आहार का अर्थ है सही और संतुलित भोजन, विहार का मतलब है स्वस्थ दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियां, आचार यानी अनुशासित आदतें और विचार यानी सकारात्मक सोच। इन चारों सिद्धांतों को अपनाकर तनाव कम किया जा सकता है और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन जिया जा सकता है।

डॉ. हंसा योगेंद्र के मुताबिक, दिन की शुरुआत किन चीजों से की जाती है, इसका असर पूरे दिन शरीर के हार्मोन, पाचन, ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के स्तर पर पड़ता है। उनका कहना है कि सुबह सबसे पहले चीनी वाली चाय-कॉफी, फ्रूट जूस, पैकेज्ड हेल्थ ड्रिंक्स और पैकेट वाली स्मूदी या फ्लेवर्ड योगर्ट ड्रिंक्स लेने की आदत से बचना चाहिए। इन पेय पदार्थों में मौजूद अतिरिक्त चीनी और अत्यधिक प्रोसेस्ड सामग्री समय के साथ वजन बढ़ने, ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव और मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते है। आइए जानते हैं कि ये मॉर्निंग ड्रिंक्स सेहत के लिए क्यों नुकसानदायक माने जाते हैं और इनके बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं।

चीनी वाली चाय या कॉफी

सुबह की कड़क चाय या कॉफी जिसे आप थकान मिटाने और नींद भगाने के लिए पीते है वो असल में आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। लोगों का मानना है कि इससे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और पेट साफ होता है, लेकिन सच्चाई अलग है। खाली पेट कैफीन और टैनिन लेने से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, डिहाइड्रेशन होता है और गैस्ट्रिक की गंभीर समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि कैफीन थकान को दूर नहीं करती, बल्कि कुछ समय के लिए उसे छिपा देता है। हंसा जी ने बताया आप अपने दिन की शुरुआत सादे पानी या हर्बल टी जैसे तुलसी या सौंफ का पानी से करें। चाय या कॉफी नाश्ते के बाद ही लें। सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं। चाय या कॉफी पीनी हो तो कुछ हल्का खाने के बाद लें।

फ्रूट जूस

अक्सर लोग फ्रूट जूस का सेवन हेल्दी ऑप्शन समझकर करते हैं लेकिन ये सेहत के लिए उतने ही खतरनाक है। इस जूस को बनाने पर फल का फाइबर काफी हद तक निकल जाता है।

बिना फाइबर के प्राकृतिक शुगर तेजी से खून में पहुंचती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। एक गिलास संतरे के जूस में लगभग 20–25 ग्राम प्राकृतिक शुगर यानी 5–6 चम्मच के बराबर चीनी हो सकती है। पैकेज्ड जूस में अक्सर अतिरिक्त चीनी और फूड कॉन्संट्रेट्स भी मिलाए जाते हैं। बार-बार जूस पीने से इंसुलिन रेजिस्टेंस, वजन बढ़ने, फैटी लिवर और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप सुबह के नाश्ते के लिए हेल्दी ऑप्शन की तलाश में है तो जूस की बजाय पूरा फल खाएं।

पैकेज्ड हेल्थ ड्रिंक्स

इन ड्रिंक पर हड्डियां मजबूत करने, इम्यूनिटी बढ़ाने या दिमाग तेज करने जैसे दावे किए जाते हैं लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। इनमें अक्सर चीनी, रिफाइंड अनाज, ग्लूकोज सिरप, माल्टोडेक्सट्रिन, कृत्रिम फ्लेवर, रंग, स्टेबलाइज़र और इमल्सीफायर होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप बेहतर विकल्प की तलाश में है तो आप सत्तू का शरबत, भुना चना, मूंगफली, अंकुरित अनाज या घर का बना नाश्ता जिसमें उपमा, पोहा, इडली, डोसा का सेवन करें।

पैकेट वाली स्मूदी और फ्लेवर्ड योगर्ट ड्रिंक

पैकेट वाली स्मूदी और फ्लेवर्ड योगर्ट ड्रिंक में अक्सर अतिरिक्त चीनी, फ्लेवर और गाढ़ापन बढ़ाने वाले पदार्थ (Thickeners) मिलाए जाते हैं। कुछ प्रोबायोटिक ड्रिंक्स में भी उम्मीद से ज्यादा चीनी होती है। ज्यादा प्रोसेसिंग के कारण उसकी पौष्टिकता कम हो सकती है। अगर आप सुबह के लिए हेल्दी ड्रिंक की तलाश में है तो आप घर का सादा दही, उसमें थोड़े नट्स या बीज मिलाकर खाएं।

सुबह उठकर इन हेल्दी ड्रिंक का सेवन करें

गुनगुना सादा पानी

यदि सूट करे तो गुनगुने पानी में नींबू

बिना चीनी की हर्बल ड्रिंक्स

मौसम और जरूरत के अनुसार धनिया, सौंफ या सूखी अदरक वाला पानी

पारंपरिक पेय जैसे सत्तू कै सेवन करें।

डिस्क्लेमर: यह सामग्री सामान्य जानकारी और विशेषज्ञ के विचारों पर आधारित है। अपनी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति या किसी मेडिकल समस्या के मामले में किसी भी आहार परिवर्तन से पहले अपने डॉक्टर या Dietitian से सलाह लें।