Gut Sign: शौच के वक्त दिखें ये संकेत तो समझ जाइए आंतों में पड़ने लगे हैं कीड़ें, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

अगर आपको कुछ भी खाने के बाद अचानक उल्टी, मलती, छाती पर भारीपन और अजीब सा महसूस हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये खराब आंतों की ओर इशारा करता है।

आंतों में कीड़े होने पर कई बार पीड़ित व्यक्ति का पेट अचानक फूलने लगता है या व्यक्ति को पेट के आसपास सूजन का अहसास होता है। P.C- Freepik

