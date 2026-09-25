कई बार स्किन पर बिना किसी चोट के नीले या बैंगनी रंग के चकत्ते उभर आते हैं और साथ ही लगातार सुस्ती और थकान बनी रहती है। अक्सर लोग इसे मौसम का असर या सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में होने वाले ये बदलाव ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। ब्लड कैंसर का नाम सुनते ही कई लोग इसे मौत से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। डॉक्टर के अनुसार, ब्लड कैंसर के कई प्रकार होते हैं और इनमें से कई के इलाज के लिए प्रभावी विकल्प मौजूद हैं। बीमारी का इलाज और उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को किस तरह का ब्लड कैंसर है, उसका सब-टाइप और रिस्क ग्रुप क्या है और मरीज की उम्र और हेल्थ कंडीशन कैसी है।

राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली के डीएम, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और हेड, हेमेटोलॉजी एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) यूनिट के डॉ. नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उनके पास ऐसे मरीज भी आते हैं जिनमें एडवांस स्टेज का ब्लड कैंसर होने के बावजूद इलाज के बाद बीमारी कंट्रोल में आई है और कुछ मरीज लंबे समय तक ठीक रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण कई बार इतने सामान्य होते हैं कि मरीज उन्हें आसानी से पहचान नहीं पाता। कुछ मामलों में मरीज को शुरुआत में कोई खास लक्षण नहीं होते और बाद में जांच कराने पर बीमारी का पता चलता है। इसलिए लगातार रहने वाली थकान, बिना वजह वजन कम होना, लंबे समय तक बुखार रहना, शरीर पर बिना चोट के चकत्ते पड़ना, बार-बार खून आना या बिना दर्द के बढ़ती हुई गांठ जैसे बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि ब्लड कैंसर क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके कौन-कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं और इसका इलाज किस तरह किया जाता है।

ब्लड कैंसर क्या होता है?

ब्लड कैंसर एक बीमारी नहीं, बल्कि कई तरह की बीमारियों का समूह है। यह शरीर में मौजूद अलग-अलग तरह की रक्त कोशिकाओं (Blood Cells) में होने वाले बदलावों के कारण ये कैंसर हो सकता है। ब्लड सेल्स का निर्माण मुख्य रूप से बोन मैरो (Bone Marrow) में होता है। शरीर के अलग-अलग हिस्सों, जैसे लिम्फ नोड्स और कई अंगों में भी लिम्फोसाइट्स जैसी रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। डॉक्टर के अनुसार इन कोशिकाओं के डीएनए में कुछ बदलाव या म्यूटेशन होने पर कोशिकाओं का सामान्य कंट्रोल बिगड़ सकता है। कुछ मामलों में ये कोशिकाएं कैंसर सेल्स में बदल जाती हैं। ये सेल्स अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं और सामान्य कोशिकाओं के काम को प्रभावित कर सकते हैं।

ब्लड कैंसर के कितने प्रकार होते हैं?

ब्लड कैंसर को मोटे तौर पर तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है एक लिम्फोमा दूसरा मल्टीपल मायलोमा और ल्यूकेमिया। इन तीनों में कैंसर अलग-अलग तरह की रक्त कोशिकाओं से जुड़ा होता है।

लिम्फोमा यह लसीका प्रणाली (Lymphatic System) और लिम्फ नोड्स का कैंसर है, जो इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। आमतौर पर ये लिम्फोसाइट्स से जुड़ा कैंसर है। लिम्फोसाइट्स शरीर के अलग-अलग हिस्सों और लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं। मल्टीपल मायलोमा बोन मैरो में मौजूद प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। यह प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर है जो बोन मैरो में पाई जाती हैं और हड्डियों को कमजोर कर सकती हैं। ल्यूकेमिया ब्लड और बोन मैरो का कैंसर है, जिसमें असामान्य रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं और उनकी संख्या बढ़ सकती है। यह बीमारी बोन मैरो में खून बनाने वाली कोशिकाओं से शुरू होती है और इसमें खासतौर पर श्वेत रक्त कोशिकाएं (White Blood Cells) प्रभावित हो सकती हैं। ल्यूकेमिया के कई अलग-अलग प्रकार होते हैं, जिनके बढ़ने की गति और इलाज भी अलग हो सकता है।

ब्लड कैंसर की शुरुआत कैसे होती है?

ब्लड कैंसर की शुरुआत और उसके बढ़ने की गति हर मरीज में एक जैसी नहीं होती। डॉक्टर के अनुसार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह की रक्त कोशिका में बदलाव हुआ है और वह कोशिका विकास की किस अवस्था में थी। डीएनए में होने वाले कुछ म्यूटेशन कोशिका के सामान्य व्यवहार को बदल सकते हैं। इससे कोशिका अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है और उसका सामान्य काम भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि, हर म्यूटेशन कैंसर का कारण नहीं बनता।

ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सामान्य होते हैं। इनमें लगातार थकान, कमजोरी, बुखार और शरीर का धीरे-धीरे कमजोर पड़ना शामिल हो सकता है। इसी वजह से कई बार लोग इन्हें सामान्य स्वास्थ्य समस्या समझ लेते हैं। कुछ मरीजों में गर्दन या शरीर के दूसरे हिस्सों में लिम्फ नोड्स यानी गिल्टियां बढ़ सकती हैं। पेट में लिम्फ नोड्स बढ़ने या तिल्ली (Spleen) का आकार बढ़ने की स्थिति भी हो सकती है। बिना चोट के स्किन पर नीले या लाल चकत्ते, बार-बार ब्रूजिंग होना या मसूड़ों से खून आना भी ब्लड कैंसर के संकेत हो सकते हैं। दांत निकलवाने के बाद अगर रक्तस्राव लंबे समय तक नहीं रुकता तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

अगर गर्दन या शरीर के किसी हिस्से में बिना दर्द वाली गांठ लगातार बढ़ रही है, तो इसकी जांच करानी चाहिए। इसके अलावा ऐसा बुखार जो ठीक नहीं हो रहा हो, लगातार थकान और बिना वजह वजन कम होना भी ध्यान देने वाले संकेत हैं। हालांकि, डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि इन लक्षणों का मतलब सीधे तौर पर ब्लड कैंसर नहीं है। ऐसे लक्षण कई सामान्य बीमारियों में भी दिखाई दे सकते हैं।

CBC रिपोर्ट में बदलाव कब चिंता का विषय है?

CBC (Complete Blood Count) एक सामान्य और शुरुआती जांच है। इसके साथ डॉक्टर जरूरत पड़ने पर ब्लड फिल्म या ब्लड पिक्चर को माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं। कई बार इसमें असामान्य या कैंसर सेल्स का संकेत मिल सकता है। अगर प्लेटलेट्स तेजी से कम हो रहे हों, WBC/TLC तेजी से बढ़ रहा हो या हीमोग्लोबिन लगातार तेजी से कम हो रहा हो और इन बदलावों की कोई दूसरी वजह समझ में न आ रही हो, तो डॉक्टर आगे की जांच की सलाह दे सकते हैं। हर असामान्य CBC रिपोर्ट का मतलब कैंसर नहीं होता। कई बार डॉक्टर कुछ समय बाद दोबारा जांच करके रिपोर्ट के ट्रेंड को देखते हैं।

बोन मैरो टेस्ट कब किया जाता है?

डॉक्टर ने बताया जब लक्षण, शारीरिक जांच और ब्लड टेस्ट से ब्लड कैंसर का संदेह होता है, तब डॉक्टर बोन मैरो टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। इस जांच में आमतौर पर कूल्हे की हड्डी (Hip Bone) से सुई की मदद से बोन मैरो का सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल को माइक्रोस्कोप और जरूरत के अनुसार अन्य मॉलिक्यूलर जांचों से देखा जाता है। इससे बीमारी के प्रकार की पहचान करने और उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। हर मरीज को बोन मैरो टेस्ट की जरूरत नहीं होती। कुछ मरीजों में बायोप्सी, कुछ में बोन मैरो टेस्ट और कुछ मामलों में दोनों जांचें की जा सकती हैं। यह मरीज के लक्षण और डॉक्टर को किस बीमारी का संदेह है, उस पर निर्भर करता है।

क्या परिवार में कैंसर होने से ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ता है?

डॉक्टर के अनुसार, ब्लड कैंसर में परिवार का इतिहास महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक परिवार के कई सदस्यों में आनुवंशिक रूप से ब्लड कैंसर होना कम देखने को मिलता है। इसलिए परिवार में किसी एक व्यक्ति को ब्लड कैंसर होने का मतलब यह नहीं है कि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी ब्लड कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है।

ब्लड कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है?

ब्लड कैंसर का इलाज सभी मरीजों में एक जैसा नहीं होता। इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को किस प्रकार का ब्लड कैंसर है, उसका सब-टाइप और रिस्क ग्रुप क्या है, मरीज की उम्र और उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है। इलाज में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कुछ खास मामलों में CAR-T सेल थेरेपी जैसी उपचार पद्धतियां इस्तेमाल की जा सकती हैं। डॉक्टर के अनुसार, ज्यादातर मरीजों में इलाज के लिए कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मरीजों में, जहां केवल कीमोथेरेपी से बीमारी के ठीक होने की संभावना कम होती है, वहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी जा सकती है।

क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है?

बोन मैरो ट्रांसप्लांट कुछ ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए प्रभावी उपचार का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हर मरीज को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती। कुछ खास परिस्थितियों में, जब बीमारी के प्रकार और मरीज की स्थिति के आधार पर डॉक्टरों को लगता है कि सामान्य इलाज से बीमारी पूरी तरह नियंत्रित होने की संभावना कम है, तब ट्रांसप्लांट पर विचार किया जाता है।

ब्लड कैंसर के मरीज संक्रमण से कैसे बचें?

ब्लड कैंसर और उसके इलाज के कारण मरीज की इम्यूनिटी कम हो सकती है, इसलिए संक्रमण से बचाव महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर के अनुसार, मरीज को खाने-पीने की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ताजा और अच्छी तरह से तैयार किया हुआ घर का खाना लेना चाहिए। बाहर के खाने, स्ट्रीट फूड और ऐसे भोजन से बचना बेहतर है जिसकी साफ-सफाई को लेकर भरोसा न हो। पीने का पानी सुरक्षित और साफ होना चाहिए। डॉक्टर ने धूल-मिट्टी से बचने और जरूरत के अनुसार मास्क का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी।

क्या लाइफस्टाइल से ब्लड कैंसर का जोखिम कम किया जा सकता है?

ब्लड कैंसर और लाइफस्टाइल के बीच संबंध हर प्रकार के ब्लड कैंसर के लिए स्पष्ट नहीं है। हालांकि, डॉक्टर के अनुसार तंबाकू और ज्यादा शराब का सेवन कुछ आबादी में कैंसर के बढ़े हुए जोखिम से जुड़ा पाया गया है। इसके अलावा कुछ खास कामकाजी परिस्थितियों में हाइड्रोकार्बन या रेडिएशन के अधिक संपर्क से भी कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए जहां ऐसे एक्सपोजर की संभावना हो, वहां सुरक्षा उपायों का पालन करना जरूरी है।

क्या ब्लड कैंसर का मतलब मौत है?

ब्लड कैंसर का मतलब यह नहीं है कि मरीज के बचने की कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में ब्लड कैंसर के इलाज में काफी प्रगति हुई है और कई प्रकार के ब्लड कैंसर के लिए प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। हालांकि, हर मरीज के इलाज का परिणाम एक जैसा नहीं होता और किसी भी इलाज में 100 प्रतिशत गारंटी नहीं होती। डॉक्टर ने बताया बीमारी का इलाज उकके प्रकार, मरीज की स्थिति और उपलब्ध मेडिकल डेटा के आधार पर किया जाता है।

क्या ब्लड कैंसर में स्टेज सबसे ज्यादा मायने रखती है?

ब्लड कैंसर में केवल स्टेज के आधार पर बीमारी के परिणाम का अंदाजा लगाना सही नहीं है। डॉक्टर के अनुसार, कई बार स्टेज 4 के कुछ ब्लड कैंसर भी इलाज के बाद ठीक हो सकते हैं, जबकि शुरुआती स्टेज की बीमारी का परिणाम भी हर मरीज में एक जैसा नहीं होता। इसलिए ब्लड कैंसर में यह जानना बहुत जरूरी है कि कैंसर का कौन-सा प्रकार और सब-टाइप है, बीमारी का रिस्क ग्रुप क्या है और उस प्रकार के कैंसर के लिए कौन-से उपचार उपलब्ध हैं।

डॉक्टर ने बताई सबसे जरूरी बात

ब्लड कैंसर के कई प्रकार हैं और हर प्रकार का व्यवहार और इलाज अलग हो सकता है। सामान्य कमजोरी, बुखार या थकान को देखकर सीधे कैंसर का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। लेकिन लगातार बने रहने वाले लक्षण, बिना वजह रक्तस्राव, बढ़ती हुई गांठ या CBC में लगातार असामान्य बदलाव दिखें तो डॉक्टर से सलाह लेकर जरूरी जांच कराना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी लक्षण या असामान्य रिपोर्ट की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।