मानसून के मौसम में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। International Journal of Diabetes & Technology में प्रकाशित होने जा रहे एक रिव्यू पेपर के मुताबिक टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों में गंभीर और जानलेवा डेंगू होने का खतरा अधिक हो सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले डायबिटीज मरीजों को नियमित देखभाल करना चाहिए और डेंगू का वैक्सीन लगाने पर जोर देना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों के लिए डेंगू (Dengue) मच्छर नॉर्मल लोगों की तुलना में ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। हाई ब्लड शुगर के कारण शरीर की इम्युनिटी पहले से ही कमजोर होती है, जिससे डेंगू वायरस न केवल तेजी से फैलता है, बल्कि प्लेटलेट्स काउंट (Platelets Count) के अचानक गिरने, इंटरनल ब्लीडिंग और डेंग्यू शॉक सिंड्रोम (Dengue Shock Syndrome) का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है।

डायबिटीज मरीजों के लिए क्यों ज्यादा खतरनाक है डेंगू?

डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. जोथीदेव केसवदेव और डॉ. राजीव कोविल (जांद्रा हेल्थकेयर) के अनुसार हाई ब्लड शुगर (High Blood Sugar) के कारण शरीर का इम्यूम सिस्टम कमजोर हो जाता है। इससे डेंगू वायरस शरीर में तेजी से फैलता है। मरीजों में अचानक प्लेटलेट्स काउंट (Platelet Count) गिरना, शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग होना और डेंग्यू शॉक सिंड्रोम (Dengue Shock Syndrome) का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। गंभीर डेंगू का खतरा केवल डायबिटीज से नहीं, बल्कि मरीज की उम्र, मोटापा, किडनी रोग और खराब शुगर कंट्रोल (Uncontrolled Blood Sugar) से भी बढ़ता है।

डायबिटीज मरीजों को डेंगू वैक्सीन लगाना क्यों जरूरी है?

डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. जोथीदेव केसवदेव के अनुसार, भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं और उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक व गंभीर संक्रमण का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में 2 से 4 गुना तक अधिक होता है। उन्होंने बताया देश में अधिकांश मरीजों का ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए डायबिटीज मरीजों की नियमित देखभाल में डेंगू वैक्सीन को शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। जांद्रा हेल्थकेयर के डायबिटीज एवं मोटापा विशेषज्ञ डॉ. राजीव कोविल का कहना है कि यह एक रिव्यू स्टडी है, न कि रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। हालांकि, कई अंतरराष्ट्रीय ऑब्जर्वेशनल स्टडी और मेटा-एनालिसिस बताते हैं कि डायबिटीज मरीजों में डेंगू गंभीर होने और मृत्यु का खतरा अधिक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल डायबिटीज ही इसकी वजह है। उम्र, मोटापा, किडनी रोग, हाई ब्लड प्रेशर और खराब ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी जोखिम बढ़ा सकते हैं।

डायबिटीज मरीज किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें?

डायबिटीज मरीजों में डेंगू के शुरुआती लक्षण सामान्य लोगों जैसे ही होते हैं। बात करें डेंगू के लक्षणों की तो इसमें मरीज को

तेज बुखार

शरीर और जोड़ों में दर्द

सिरदर्द

आंखों के पीछे दर्द

मतली और उल्टी की शिकायत हो सकती है।

स्किन पर चकत्ते आ सकते हैं।

डायबिटीज मरीज कब करें डॉक्टर से संपर्क

डायबिटीज मरीजों को डेंगू मच्छर काटने पर उनकी बॉडी में कुछ गंभीर लक्षण दिखते हैं जैसे

लगातार उल्टी

पेट में तेज दर्द

अत्यधिक कमजोरी या सुस्ती

मसूड़ों या नाक से खून आना

पेशाब कम होना

चक्कर आना

अचानक ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ना या गिरना। अगर बॉडी में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

डायबिटीज मरीज डेंगू से कैसे बचें?

डायबिटीज मरीज मच्छरों से बचाव के लिए रिपेलेंट का इस्तेमाल करें।

बॉडी को कपड़ों से कवर रखें। पूरी बांह के कपड़े पहनें।

घर के आसपास पानी जमा न होने दें।

ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें और शुगर की नियामित जांच करें।

पर्याप्त पानी पिएं, इस मौसम में पानी का सेवन बॉडी को हाइड्रेट रखता है और बॉडी को हेल्दी रखता है।

संतुलित आहार का सेवन करें। हेल्दी डाइट का सेवन करने से इम्यूनिटी स्ट्ऱॉंग होती है और बीमारियों से बचाव होता है।

बुखार 1–2 दिन से ज्यादा रहे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

अगर डायबिटीज मरीज को डेंगू हो जाए तो क्या करें?

KIMS हॉस्पिटल, ठाणे में विभागाध्यक्ष (डायबिटोलॉजी), के डॉ. विजय नेगलुर के मुताबिक डेंगू होने पर मरीज की स्थिति, भूख और शरीर में पानी की मात्रा के आधार पर कुछ डायबिटीज दवाओं में अस्थायी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही ब्लड शुगर, प्लेटलेट काउंट और शरीर की सामान्य स्थिति की नियमित निगरानी गंभीर जटिलताओं के खतरे को कम करने में मदद करती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी बीमारी के इलाज, दवा या वैक्सीन से जुड़ा निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।