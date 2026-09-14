क्या आप भी रात को सोने से पहले एक गिलास हल्दी वाला दूध पीते हैं? दादी-नानी के ज़माने से चला आ रहा यह नुस्खा केवल थकान दूर करने का तरीका नहीं है, बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में इसे सेहत का ‘गोल्डन ड्रिंक’ माना गया है! हल्दी में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और करक्यूमिन (Curcumin) शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने, पुरानी सूजन को कम करने और रात में अच्छी नींद लाने में बेहद मददगार साबित होते हैं। लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए रात में हल्दी का दूध पीना फायदेमंद है? आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और एलोपैथिक डॉक्टरों के अनुसार, हल्दी के पूरे औषधीय गुण तब मिलते हैं जब इसे सही समय, सही मात्रा और सही तासीर के हिसाब से इसका सेवन किया जाए।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झाजर के मुताबिक हल्दी वाला दूध भारतीय घरों में लंबे समय से घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और बॉडी का मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। रोजाना रात में सोने से पहले एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पका लें और उसे सोने से पहले पिएं तो रात में सुकून की नींद आती है।

हल्दी में मौजूद कुरकुमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाला और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। हल्दी फ्री रेडिकल्स से होने वाले सेल डैमेज को कम करने में मदद कर सकती हैं। आइए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और डॉक्टर दोनों से समझते हैं कि रात में हल्दी का दूध पीने से सेहत को कौन कौन से फायदे होते हैं।

रात में हल्दी का दूध पीने से सेहत पर कैसा होता है असर? एलोपैथिक डॉक्टर से जानिए

हल्दी में करक्यूमिन (Curcumin) नामक प्रमुख यौगिक पाया जाता है, जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट गुणों पर रिसर्च हुई है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाली कोशिकीय क्षति को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, हल्दी या करक्यूमिन को किसी बीमारी का इलाज नहीं माना जा सकता इसका सेवन आप सप्लीमेंट के तौर पर कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में अपच समेत पाचन से जुड़ी कुछ समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। रात में रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से पाचन तंत्र दुरुस्त रखने में मदद मिलती है। करक्यूमिन पर हुए कुछ अध्ययनों और मेटा-एनालिसिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में दर्द और जकड़न जैसे लक्षणों में कुछ सुधार देखा गया है। रोजाना रात में सोने से पहले हल्दी के दूध का सेवन करने से जोड़ों के दर्द और जकड़न से राहत मिलती है।

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे जैविक गुणों पर रिसर्च हुआ है। रिसर्च के मुताबिक हल्दी के दूध का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। हल्दी का दूध स्किन की रंगत में भी ला सकता है निखार। करक्यूमिन के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो स्किन से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने में असरदार साबित होते हैं।

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के मुताबिक रात में हल्दी का दूध पीने के फायदे

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट राजीव दीक्षित के एक वीडियो में बताया गया है कि हल्दी का दूध सभी के लिए नहीं बना, इसलिए लोग इस हेल्दी ड्रिंक का सेवन अपने शरीर और उसकी प्रकृति को समझकर करें। रात में हल्दी के दूध का सेवन करने से पहले बॉडी का नेचर जरूर समझे, यानी ये जानें कि आपकी बॉडी वात,कफ और पित्त किस नेचर की है।

अगर मौसम बदलने पर तुरंत सर्दी जुकाम होता है तो आपकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है ऐसे लोगों को रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। गाय के दूध में ही हल्दी मिलाकर उसका सेवन करें। आधी चुटकी हल्दी का सेवन एक गिलास दूध में पर्याप्त है। रात के सोने से पहले एक गिलास गाय का दूध लें और उसमें एक चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाएं और उसमें आधी चुटकी पिसी हुई हल्दी मिलाएं। अगर आप दो हफ्ते तक रोज इस नुस्खे को अपनाते हैं तो आपको कब्ज से राहत मिलेगी। अगर वजन नहीं बढ़ता तो रोज हल्दी के दूध का सेवन करें। रोजाना रात में एक गिलास गाय के दूध के साथ आधा चम्मच हल्दी का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करेगा और आपका नेचुरल तरीके से वेट गेन करेगा। आयुर्वेद के मुताबिक सुबह उठकर वॉक,एक्सरसाइज,योग प्राणायाम करके आप इस दूध से पूरा फायदा ले सकते हैं। अगर आपको गठिया की समस्या है, घुटनों में दर्द और जकड़न है, हड्डियों में कमजोरी,पीठ या कमर में लगातार दर्द रहता है या फिर पूरा शरीर जकड़ा रहता है तो आप हल्दी के दूध का सेवन करें। रात को सोने से पहले एक गिलास गाय के दूध में एक ग्राम अर्जुन की छाल दालें और उसे हल्की आंच पर आधा रहने तक पकाएं। इसमें आधी चुटकी हल्दी और शिलाजीत का रस मिलाकर पिएं आपको जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी। रात में सुकून की नींद नहीं आती और हर वक्त तनाव रहता है तो आप हल्दी के दूध का सेवन करें। जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या रहती है वो हल्दी के दूध का सेवन नहीं करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और विशेषज्ञों के सुझावों पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह , निदान या इलाज का विकल्प न समझें। यदि आपको पित्त दोष, पथरी , डायबिटीज या हल्दी/दूध से एलर्जी की समस्या है, तो अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।