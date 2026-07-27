गलत खान-पान, बिगड़ा लाइफस्टाइल और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण पेट में गैस बनना और गैस के कारण दर्द होना आज एक बेहद आम समस्या बन गई है। आमतौर पर पेट में बनने वाली गैस डकार या गैस पास होने के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब यह गैस पेट या आंतों में फंस जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तेज ऐंठन, पेट फूलना, भारीपन और बेचैनी महसूस हो सकती है। कई लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेने लगते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

Acıbadem International Medical Board द्वारा 20 जुलाई 2026 को मेडिकल रिव्यू किए गए लेख में डॉ. बहादिर कायनारकाया (Dr. Bahadır Kaynarkaya, MD) और डॉ. शुले एरेन (Dr. Şule Eren, MD) के अनुसार, ट्रैप्ड गैस (Trapped Gas) एक बेहद सामान्य समस्या है। कई बार यह केवल हल्की असहजता का कारण बनती है, लेकिन कुछ लोगों में इसके कारण तेज पेट दर्द, पेट फूलना और भारीपन इतना बढ़ सकता है कि यह किसी गंभीर बीमारी जैसा महसूस होने लगती है। हालांकि, राहत की बात यह है कि अधिकांश मामलों में फंसी हुई गैस कुछ आसान घरेलू उपायों और लाइफस्टाइल में बदलाव से अपने आप निकल जाती है।

डॉक्टरों के अनुसार अगर गैस के साथ तेज या लगातार बढ़ता हुआ पेट दर्द, बार-बार उल्टी, बुखार, मल में खून, काला मल या लंबे समय तक पेट फूलने जैसी समस्याएं भी हों, तो इसे सामान्य गैस समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं, इसलिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

पेट में फंसी गैस के लक्षण

हर व्यक्ति में गैस के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं। आमतौर पर पेट में गैस फंसने पर कुछ लक्षण दिखते हैं जैसे

पेट फूलना या पेट में कसाव महसूस होना

पेट में दबाव या भारीपन महसूस होना

बार-बार डकार आना

सामान्य से अधिक गैस पास होना

पेट में गड़गड़ाहट की आवाज आना

ऐंठन जैसा दर्द या चुभने वाला दर्द

दर्द का पेट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना

गैस निकलने या मल त्याग के बाद आराम महसूस होना

पेट में गैस क्यों फंसती है?

गैस बनने के दो प्रमुख कारण होते हैं पाचन के दौरान गैस बनना और खाना खाते समय हवा निगल लेना। इसके अलावा कई आदतें भी इसकी वजह बन सकती हैं जैसे

बहुत जल्दी-जल्दी खाना

खाते समय ज्यादा बातें करना

स्ट्रॉ से लिक्विड फूड का सेवन करना

च्यूइंग गम चबाना

धूम्रपान करना शामिल है।

किन चीजों से ज्यादा गैस बनती है?

कुछ खाद्य पदार्थ गैस बनने की संभावना बढ़ा सकते हैं जैसे राजमा, बीन्स और दालें पत्ता गोभी, ब्रोकली और फूलगोभी जैसी क्रूसिफेरस सब्जियां कार्बोनेटेड (सॉफ्ट) ड्रिंक्स और कृत्रिम मिठास वाले उत्पाद दूध और डेयरी उत्पाद (यदि लैक्टोज इनटॉलरेंस हो) बहुत ज्यादा तैलीय या भारी भोजन का सेवन पेट में गैस को बढ़ा सकता है। अगर बहुत ज्यादा फाइबर का सेवन किया जाए तो शुरुआती दिनों में गैस और पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है।

गैस बनने के पीछे कौन-सी बीमारियां हो सकती हैं?

अगर गैस बार-बार बन रही है, तो इसके पीछे पाचन से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे कब्ज, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS), लैक्टोज इनटॉलरेंस, सीलिएक रोग, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्राथ (SIBO) और दूसरी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तनाव और चिंता भी गैस बनने और पेट फूलने की समस्या को बढ़ा सकती हैं।

पेट में फंसी गैस से राहत पाने के लिए क्या करें

अगर आपको पेट में गैस फंसती है तो आप अपने लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करें।

खाना खाने के बाद 10–15 मिनट टहलें।

घुटनों को छाती की ओर मोड़कर लेटें।

हल्का योग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें।

पर्याप्त पानी पिएं।

हर्बल चाय या गुनगुना पानी पी सकते हैं।

दिनभर में थोड़ा-थोड़ा और धीरे-धीरे खाना खाएं।

कुछ समय के लिए कोल्ड ड्रिंक और बहुत तैलीय भोजन से बचें।

अगर कब्ज है तो पानी और फाइबर की मात्रा बैलेंस रखें।

यदि समस्या बार-बार होती है, तो भोजन और लक्षणों की डायरी बनाएं।

पेट में गैस का इलाज कैसे होता है?

इलाज पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि गैस बनने की असली वजह क्या है। यदि समस्या खाने की आदतों के कारण है, तो डॉक्टर धीरे-धीरे खाने, छोटे-छोटे भोजन लेने और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कम करने की सलाह दे सकते हैं। अगर कब्ज, IBS या किसी अन्य पाचन रोग की वजह से गैस बन रही है, तो उसी बीमारी का इलाज किया जाता है।

गैस बनने से कैसे बचें?

कुछ अच्छी आदतें अपनाकर गैस बनने की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है

धीरे-धीरे खाना खाएं और भोजन अच्छी तरह चबाएं।

रोज पर्याप्त पानी पिएं।

नियमित व्यायाम करें।

फाइबर की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाएं।

गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थों की पहचान करें।

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कम करें।

तनाव कम करने की कोशिश करें।

पर्याप्त नींद लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई सलाह या जानकारी किसी भी तरह से पेशेवर डॉक्टरी परामर्श, निदान या इलाज का विकल्प नहीं है। पेट में लगातार तेज दर्द, बुखार या अन्य गंभीर लक्षण दिखने पर बिना देर किए किसी प्रमाणित चिकित्सक (Doctor) से संपर्क करें। किसी भी दवा या घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें।