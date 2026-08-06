गलत खान-पान, पेट की खराबी, शरीर में गर्मी या विटामिन की कमी से जीभ पर छाले होना एक आम समस्या है। जीभ के छालों के कारण न केवल बोलने में तकलीफ होती है, बल्कि खाना-पीना और चबाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको मुंह के छाले बार-बार हो रहे हैं और कई उपाय करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो इसकी एक वजह आपके खानपान की आदतें भी हो सकती हैं। कुछ खाद्य पदार्थ छालों की जलन बढ़ा सकते हैं और उन्हें ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। इसलिए बार-बार छाले होने पर अपनी डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। मुंह के छाले होने पर नमक, लाल मिर्च और गरम मसालों वाले भोजन से बचना चाहिए। मिर्च में मौजूद कैप्सेसिन (Capsaicin) दर्द महसूस कराने वाले रिसेप्टर्स को सक्रिय कर सकता है, जिससे छालों में जलन, दर्द और सूजन बढ़ सकती है। इससे छालों के भरने की प्रक्रिया भी धीमी हो सकती है।

KIMS हॉस्पिटल, ठाणे के इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट डॉ. अनिकेत मुले ने बताया कि सामान्य और कुछ समय के लिए होने वाले मुंह के छालों के पीछे तनाव, नींद की कमी, गलती से गाल कट जाना, ज्यादा मसालेदार भोजन, शरीर में पानी की कमी और कुछ पोषक तत्वों की कमी जैसे कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। मुंह के छाले तनाव, हार्मोनल बदलाव, विटामिन B12, आयरन या फोलिक एसिड की कमी, मसालेदार भोजन, बदहजमी और कुछ मामलों में पेट से जुड़ी समस्याओं की वजह से हो सकते हैं। हल्के छालों में कुछ घरेलू उपाय राहत दे सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे आसान घरेलू नुस्खे, जो मुंह के छालों से आराम दिलाने में मदद कर सकते हैं।

आयुर्वेदिक तरीके से करें मुंह के छालों का इलाज

आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. रूपाली जैन के अनुसार, यदि मुंह के छाले बार-बार हो रहे हैं तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। उनका कहना है कि बरगद की पत्तियों में एंटी-बैक्टीरियल और हीलिंग गुण पाए जाते हैं, जो छालों की जलन और जीभ पर जमी सफेद परत से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए बरगद की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से गरारे किए जा सकते हैं। हालांकि, इस उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है।

अगर आप छालों से परेशान हैं और देसी तरीके से इलाज करना चाहते हैं तो धनिया, सौंफ और मोरिंगा के गोंद को बराबर मात्रा में लेकर उसका पाउडर बना लें और लगभग 3 ग्राम सुबह तथा 3 ग्राम शाम पानी के साथ सेवन करें। इस उपाय की प्रभावशीलता के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले योग्य डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहेगा।

छाले हैं तो खट्टी चीजों से करें परहेज

आयुर्वेद के मुताबिक मुंह के छालों का इलाज करना चाहते हैं तो आप खट्टी चीजों से परहेज करें। नींबू, संतरा, अनानास और अन्य खट्टे फलों में मौजूद साइट्रिक एसिड छालों वाले हिस्से में जलन पैदा कर सकता है। इससे खाने-पीने में तकलीफ बढ़ सकती है और मुंह का वातावरण अधिक अम्लीय हो सकता है, जिससे असहजता महसूस होती है। छाले होने पर मिठाई, चॉकलेट, केक और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है। ज्यादा शुगर मुंह में बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है, जिससे मुंह की स्वच्छता प्रभावित हो सकती है।

बहुत गर्म चाय, कॉफी और सूप से बचें

बहुत गर्म पेय पदार्थ मुंह की संवेदनशील त्वचा को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे छालों में जलन बढ़ सकती है और उन्हें ठीक होने में अधिक समय लग सकता है।

हार्ड और कुरकुरे फूड्स न खाएं

नमकीन चिप्स, टोस्ट और अन्य कठोर या कुरकुरे खाद्य पदार्थों का रफ टेक्सचर छालों से टकराकर उन्हें छील सकता है। इससे दर्द और जलन बढ़ सकती है तथा घाव भरने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं

यदि आप स्मोकिंग करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, तो छाले होने के दौरान इनसे बचना बेहतर माना जाता है। निकोटिन और अल्कोहल मुंह को शुष्क बना सकते हैं, जिससे छालों के ठीक होने में देरी हो सकती है।

कठोर और ज्यादा रेशेदार भोजन से भी सावधान रहें

ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें चबाने में अधिक जोर लगाना पड़ता है, वे छालों पर दबाव डाल सकते हैं। इससे दर्द बढ़ सकता है और खाने में परेशानी हो सकती है। जब तक छाले ठीक न हों, मुलायम और आसानी से चबाए जाने वाले भोजन का चयन करना बेहतर होता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। मुंह के छाले यदि दो सप्ताह से अधिक समय तक बने रहें, बार-बार हों, बहुत दर्दनाक हों या उनके साथ बुखार, वजन कम होना या निगलने में परेशानी जैसे लक्षण हों, तो तुरंत डॉक्टर या दंत चिकित्सक से संपर्क करें। किसी भी घरेलू नुस्खे को उपचार का विकल्प न मानें।