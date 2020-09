Tips to Get Rid of Bad Breath : बहुत-से लोगों को मुंह से दुर्गंध की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है जो कि उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। वह लोगों के पास जाने और उनसे बातचीत करने से कतराते हैं। मुंह से हमेशा दुर्गंध आने को डॉक्टरी भाषा में हलीटोसिस कहा जाता है।

इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे दांतो का अस्वस्थ होना, धूम्रपान करना, डायबिटीज, किडनी और लिवर की बीमारी आदि। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार करीब 50 प्रतिशत युवाओं को कभी न कभी हलीटोसिस की बीमारी जरूर होती है। मुंह की दुर्गंध से निजात पाने के लिए कुछ आसान टिप्स अपनाएं जा सकते हैं।

मुंह से दुर्गंध यानी हलीटोसिस से मुक्ति पाने के उपाय (How to Remove Bad Breath)

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं – पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से हमारे मुंह में सलाइवा का निर्माण होता रहता है और नमी बनी रहती है जिससे दुर्गंध नहीं आती है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि अगर मुंह में नमी नहीं रहे तो मुंह से बदबू आने लगती है। सलाइवा हमारे मुंह को साफ रखने और बैक्टीरिया को दूर करने में भी मदद साबित होता है। इसलिए रोजाना करीब 8 गिलास पानी जरूर पिएं।

धूम्रपान और तम्बाकू से दूरी बनाएं – धूम्रपान से मुंह में दुर्गन्ध की समस्या होती है। हर तरह का तम्बाकू हमारे मुंह से नमी को गायब कर देता है और मुंह से बदबू आने लगती है जो ब्रश करने के बाद भी नहीं जाती है। इसलिए धूम्रपान और तम्बाकू से दूरी जरूर बनाएं।

दांतों की स्वच्छता का रखें ध्यान – अध्ययनों में यह देखा गया है कि दांतों का साफ न रखना दुर्गंध का एक आम कारण है। इसके लिए आप दिन में कम से कम दो बार ब्रश करें। दांतों के साथ-साथ जीभ की सफाई भी जरूरी है। टंग क्लीनर से ब्रश करने के दौरान जीभ की भी अच्छे से सफाई करें।

दही का सेवन – एक अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि जिन लोगों ने लगातार 6 सप्ताह तक दही का सेवन किया उनमें से 80 प्रतिशत लोगों को मुंह से दुर्गन्ध की समस्या खत्म हो गई। दही में लैक्टोबैसिलस नामक स्वस्थ जीवाणु पाए जाते हैं जो खराब बैक्टीरिया को मारते हैं। दिन में एक बार दही को अपने भोजन में जरूर शामिल करें।

संतरे का सेवन – संतरा विटामिन C से भरपूर मात्रा में होता है और यह दांतो की सेहत के लिए एक जरूरी फल है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि संतरे में मौजूद विटामिन C सलाइवा के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे मुंह से बदबू आना बन्द हो जाती है। इन उपायों को करने के बावजूद भी अगर आपके मुंह में दुर्गंध की समस्या लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। यह किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है।

