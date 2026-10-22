AIIMS Warning on Thyroid: शरीर में आयोडीन की कमी केवल गले की सूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह थायरॉयड ग्रंथि के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। हाल ही में एम्स (AIIMS) के विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि आयोडीन का असंतुलन थायरॉयड के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और खान-पान में लापरवाही बरतने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरुरत होती है, उन्हीं में से एक है आयोडीन जो थायरॉयड ग्रंथि को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न होने पर थायरॉयड हार्मोन के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास पर भी पड़ सकता है।

AIIMS नई दिल्ली ने विश्व आयोडीन डेफिशियेंसी डे 2026 के मौके पर लोगों को आयोडीन की पर्याप्त मात्रा लेने की सलाह दी है। संस्थान की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, शिशुओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त आयोडीन का सेवन करना जरूरी है।

आयोडीन की कमी से क्या हो सकती हैं परेशानियां?

आयोडीन थायरॉयड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म, विकास और कई महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता हैं। लंबे समय तक आयोडीन की कमी रहने पर घेंघा और हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था और बचपन में इसकी गंभीर कमी बच्चे के मस्तिष्क और शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है।

आयोडीन की कमी के प्रमुख कारण

बॉडी में आयोडीन की कमी के कारणों की बात करें तो डाइट में आयोडीन युक्त पदार्थों का कम सेवन करना है। आयोडीन वाले नमक की जगह बिना आयोडीन वाले नमक का सेवन करना। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में मिट्टी और स्थानीय खाद्य पदार्थों में आयोडीन की मात्रा कम होने के कारण इसकी कमी का जोखिम बढ़ सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान शरीर को आयोडीन की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में पर्याप्त आयोडीन न मिलने पर इसकी कमी हो सकती है।

आयोडीन की कमी के लक्षण

शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट इस बात पर निर्भर करते हैं कि बॉडी में आयोडीन की कमी कितनी है और कितने समय से बनी हुई है।

आयोडीन की कमी के कारण थायरॉयड ग्रंथि का आकार बढ़ सकता है। इससे गर्दन के सामने वाले हिस्से में सूजन दिखाई दे सकती है।

आयोडीन की कमी के कारण थायरॉयड ग्रंथि का आकार बढ़ सकता है। इससे गर्दन के सामने वाले हिस्से में सूजन दिखाई दे सकती है। थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन कम होने पर थकान, ठंड ज्यादा लगना और सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान और बच्चों में आयोडीन की गंभीर कमी बच्चे के मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के विकास को प्रभावित कर सकती है।

लंबे समय तक आयोडीन की कमी रहने से बच्चों की शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है।

किन लोगों को आयोडीन की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए?

AIIMS द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शिशु में शुरुआती बॉडी के विकास के लिए पर्याप्त आयोडीन जरूरी है।

बच्चे और किशोरों में शारीरिक और मानसिक विकास के दौरान आयोडीन की जरूरत पूरी होना जरूरी है।

गर्भावस्था में मां और गर्भ में पल रहे बच्चे, दोनों के लिए आयोडीन का सेवन जरूरी है।

स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आयोडीन जरूरी है। मां के दूध के माध्यम से बच्चे तक आयोडीन पहुंचता है, इसलिए इस दौरान भी इसकी पर्याप्त मात्रा जरूरी है।

आयोडीन की कमी से बचने के लिए क्या करें?

AIIMS ने रोजाना खाना बनाने में आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा दूध, अंडे, मछली और अन्य डेयरी उत्पादों को संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है। इन खाद्य पदार्थों में आयोडीन की मात्रा अलग-अलग हो सकती है। ध्यान रखें कि आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करने का मतलब ज्यादा नमक खाना नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह के मुताबिक वयस्कों को रोजाना कुल नमक का सेवन 5 ग्राम से कम रखना चाहिए। आयोडीन की कमी का संदेह होने पर डॉक्टर से सलाह लें और बिना चिकित्सकीय सलाह के आयोडीन सप्लीमेंट न लें।

Iodine helps keep thyroid healthy and minds sharp. Yet, many of us may not be getting enough iodine, especially infants, children, pregnant women and lactating mothers.



This World Iodine Deficiency Day, let us make small, mindful choices:

• Use iodised salt in daily cooking

•… pic.twitter.com/hHijvc0lFx — AIIMS, New Delhi 🇮🇳 (@aiims_newdelhi) October 21, 2026

डिस्क्लेमर: यह जानकारी जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या सप्लीमेंट के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह लें।