Thyroid Symptoms : थायराइड (Thyroid Disease) में गले की एक ग्रंथि प्रभावित होती है इस ग्रंथि का नाम थायराइड (Thyroid Gland) है, इसलिए ही इस बीमारी को थायराइड कहा जाता है। थायराइड में वजन तेजी से घटता या बढ़ता है। अगर समय से इस बीमारी के लक्षण को पहचाना (How to get rid of Thyroid) जाए तो भविष्य में इससे बचा जा सकता है।

थायराइड के लक्षण (Syptoms of Thyroid)

खाना खाने के थोड़ी देर बाद भूख लगना थायराइड के लक्षणों में से एक माना जाता है। अगर आपको भी खाना खाने के 20-30 मिनट बाद ही भूख लगने लगती है तो आपको थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए।

थायराइड में बाल झड़ने की समस्या बहुत आम होती है। जैसे-जैसे यह बीमारी बढ़ती जाती है वैसे-वैसे सिर से बाल गायब होने लगते हैं। बालों की यह शिकायत शैम्पू, तेल और कंडीशनर बदलने से भी ठीक नहीं होती है।

अगर आपके गले के बीच के हिस्से में अक्सर भारीपन या दबाव महसूस होता है तो आपके शरीर में थायराइड होने के शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

दिनचर्या में कोई बहुत मेहनत भरा काम न होने के बावजूद भी अगर आपको थकान महसूस होती है तो यह थायराइड के लक्षणों में से एक है। ऐसे में व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक थकान ही महसूस करता है।

कोई दुखद परिस्थिति न होने के बावजूद भी अगर आप दुखी महसूस करते हैं तो यह थायराइड का एक लक्षण है। इसमें शरीर में होने वाले बदलावों को व्यक्ति जल्दी पहचान नहीं पाता है लेकिन उसका मूड स्विंग होने लगता है।

जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होती है और शुरुआती दिनों के बाद भी लगातार दर्द बना रहता है तो यह थायराइड का लक्षण है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है।

अगर आपको आपके शरीर में अचानक खून का दौरा बढ़ता हुआ महसूस होता है तो आप थायराइड के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी बात याद रखने के लिए दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है।

आपके चेहरे, गर्दन और गर्दन के निचले हिस्से पर अगर बाल हैं तो आपको तुरंत सतर्क होने की जरूरत है। यह लक्षण आपको थायराइड की बीमारी के और करीब ले जाते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों से तुरंत संपर्क करें।

