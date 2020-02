Corona Virus पर WHO का बड़ा बयान, कहा- यह तो सिर्फ शुरुआत है, खतरनाक रूप देखना अभी बाकी

Corona Virus Outbreak, WHO Director General Dr. Tedros Ghebreyesus On Corona Virus: पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। चीन में तो हालत बदतर होते जा रही है, वहां अब तक 908 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। हुबई हेल्थ कमिशन के मुताबिक, सोमवार को 2097 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच, कोरोना वायरस के खतरे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बड़ा बयान दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉ. टेड्रोस घेब्रेइसस (Dr. Tedros Ghebreyesus) ने कहा है कि यह एक बड़ी भयावह महमारी की शुरुआत है।

पूरी दुनिया को है सतर्क रहने की जरूरत: आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस वायरस की वजह से अब तक दुनिया भर में 1018 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 43,098 लोग इससे संक्रमित हैं। घेब्रेइसस के अनुसार, यह तो इस वायरस का शुरुआती प्रकोप है। अभी इस भयानक महामारी का खतरनाक रूप देखना बाकी है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया को इसके लिए सतर्क रहने के साथ ही हर संभव तैयारी रखने की जरूरत है। कोरोना वायरस के कहर को कैसे रोकना है, इस बात का संतोषजनक जवाब अब तक नहीं मिल पाया है।

लोगों से संक्रमण का खतरा है ज्यादा: घेब्रेइसस ने बताया कि अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि कोरोना वायरस बस चीन से नहीं फैल रहा बल्कि वहां से विभिन्न देशों में जा चुके लोगों से फैल रहा है। उनके अनुसार, ऐसे कम संख्या वाले मामलों को पकड़ पाना आसान नहीं होगा। साथ ही, इनसे वायरस के फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। वहीं, कई छोटे देशों में इस वायरस के डिटेक्शन के लिए पर्याप्त मेडिकल किट्स भी नहीं हैं। बड़े और विकासशील देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, भारत में भी अब तक इसके रोकथाम के लिए कोई दवा इजाद नहीं हो पाई है।

भारत में भी चीनी वीजा सस्पेंड: कोरोना वायरस के दूसरे देशों में फैलने के डर से कई देशों ने चीन से आवाजाही लगभग बंद कर दी है। इसके लेकर भारत ने भी सख्त कदम उठाए हैं। दुनिया के किसी भी कोने से भारत आने वाले चीनी नागरिकों को 5 फरवरी से पहले जारी किए गए सभी वीजा को सस्पेंड कर दिया गया है ताकि चीनी नागरिकों के जरिये किसी भी तरह से यह वायरस देश में तबाही न मचा सके।

इसके अलावा, कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सभी एयरपोर्ट्स पर सोमवार शाम तक 2 लाख 15 हजार से अधिक लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो चुकी है। बता दें कि, कोरोना वायरस की शंका के आधार पर देश भर में अब तक 9,678 लोगों को आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। हालांकि, इस वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि सिर्फ तीन लोगों में ही हुई है।

