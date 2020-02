एसिडिटी से हैं परेशान तो ये घरेलू उपचार आएंगे काम, जरूर करें ट्राय

Acidity Problems, Acidity Causes, Acidity Symptoms, Tips to Avoid Acidity, Home Remedies to Cure Acidity: आज के समय में एसिडिटी एक आम समस्या है जिसका सामना लोगों को कभी न कभी करना ही पड़ता है। खराब जीवनशैली, ओवर ईटिंग और समय पर भोजन नहीं करने से एसिडिटी की परेशानी होती है। इससे जल्दी राहत पाने के लिए लोग कई तरह के एंटासिड्स दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कई शोध में ये बात साबित हो चुकी है कि एसिडिटी के लिए खाई जाने वाली दवाइयां किडनी पर बुरा असर डालती हैं। ऐसे में आप इससे छुटकारा पाने के लिए कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कॉटिन्हो के अनुसार किन घरेलू उपायों से एसिडिटी की समस्या से राहत मिल सकती है।

सौंफ के दाने: सौंफ न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाते हैं। ये हर घर के किचन में आसानी से मिलने वाला आइटम है जो सेहत की दृष्टि से बेहद गुणकारी है। खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ के सेवन से आप खुद को एसिडिटी की समस्या से बचा सकते हैं। सौंफ खाने से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो एसिडिटी नहीं होने देते, साथ ही खाना पचाने में भी मददगार होते हैं।

गुड़ का सेवन: गुड़ खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती इस बात से तो सभी वाकिफ हैं लेकिन गुड़ के और भी कई फायदे हैं। गुड़ खाने से पेट संबंधी कई बीमारियों से राहत मिलती है। एसिडिटी, गैस, अपच की शिकायत में गुड़ खाना बेहद लाभदायक हो सकता है। वहीं, इसमें सेंधा नमक और काला नमक मिलाकर खाने से सीने में जलन और खट्टी डकारों से भी आराम मिलता है। इसे खाने से शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं, साथ ही इससे जल्दी भूख भी नहीं लगती।

दालचीनी पाउडर: दालचीनी हमारी सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। आप इसके पाउडर के सेवन से एसिडिटी की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। खाने के बाद थोड़े से पानी में चुटकी भर दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से आपको एसिडिटी से राहत मिल सकती है। साथ ही, दालचीनी के इस्तेमाल से शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा भी कंट्रोल में रहती है। वहीं, पकवानगली की एक खबर की मानें तो दालचीनी वाला दूध पीने से भी पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसके अलावा, तुलसी पत्ते के सेवन से भी एसिडिटी को दूर किया जा सकता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App