भिंडी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है। भिंडी गर्मी की फसल है जिसका सेवन अक्सर लोग सब्जी, भुजिया, अचार और रायता बनाकर करते हैं। भिंडी में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें फाइबर, विटामिन C, विटामिन K, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। घुलनशील फाइबर से भरपूर भिंडी का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और आंतों की सेहत में सुधार होता है। भिंडी कब्ज का इलाज करती है और ब्लड शुगर के स्तर को भी नॉर्मल करती है। भिंडी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। साथ ही, इसमें पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। स्किन से लेकर बालों तक के लिए भिंडी का सेवन असरदार साबित होता है। संतुलित मात्रा में भिंडी का सेवन बॉडी को हेल्दी बनाता है।

आयुर्वेद में खान-पान के सही कॉम्बिनेशन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार वात या कफ दोष वाले लोगों के लिए भिंडी के सेवन के नियम अलग हो सकते हैं। माना जाता है कि कुछ फूड कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, जिन्हें साथ में खाने से शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। इन्हें विरुद्ध आहार कहा जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया गया है कि भिंडी के साथ कुछ चीजों का सेवन करने से पाचन से लेकर स्किन तक कई समस्याएं हो सकती हैं। यूनानी दवाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया कि भिंडी के साथ कुछ फूड्स का सेवन ब्लोटिंग, हेविनेस और पाचन से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। कुछ फूड्स भिंडी के साथ खाने से सेहत बिगड़ सकती है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से फूड्स का सेवन भिंडी के साथ नहीं करना चाहिए।

भिंडी के साथ दूध क्यों नहीं पीना चाहिए?

भिंडी और दूध का कॉम्बिनेशन नुकसानदेह हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भिंडी में ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं, जो दूध में मौजूद कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बना सकते हैं। यह तत्व शरीर में आसानी से अवशोषित नहीं होता और किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार दोनों ही कूलिंग प्रकृति के होते हैं और भिंडी का चिपचिपा गुण कफ दोष को बढ़ा सकता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

भिंडी खाने के बाद चाय पीना क्यों सही नहीं?

चाय में टैनिन होता हैं, जो भोजन में मौजूद पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। अगर भिंडी के साथ या भिंडी खाने के तुरंत बाद चाय पी जाए तो शरीर को मिलने वाले पोषण में कमी आ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार ये कॉम्बिनेशन वात और कफ दोष को बिगाड़ सकता है।

रेड मीट के साथ भिंडी का सेवन

वीडियो में यह भी कहा गया है कि भिंडी के साथ रेड मीट खाने से पाचन पर असर पड़ सकता है। रेड मीट को पचने में अधिक समय लगता है और भिंडी का म्यूसिलेज यानी चिपचिपा तत्व भी पाचन को धीमा कर सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन पेट में भारीपन, गैस और अपच की समस्या बढ़ा सकता है।

मूली और भिंडी का कॉम्बिनेशन

मूली को गैस बनाने वाली सब्जी माना जाता है। इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड पाचन के दौरान गैस पैदा कर सकते हैं। जब इसे भिंडी के साथ खाया जाता है तो पेट फूलना, दर्द और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये कॉम्बिनेशन वात और कफ दोष को बढ़ा सकता है।

भिंडी और करेला साथ खाने से क्या होता है?

करेला और भिंडी दोनों ही कूलिंग प्रभाव वाले माने जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार उनका एक साथ सेवन कफ दोष को अत्यधिक बढ़ा सकता है, जिससे सुस्ती, कमजोरी और पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों में ये कॉम्बिनेशन भारीपन भी पैदा कर सकता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

भिंडी को हमेशा अच्छी तरह धोकर और सुखाकर पकाएं। इसे बनाते समय थोड़ा नींबू या अमचूर डालने से न केवल इसका लसलसापन खत्म होता है, बल्कि यह आयरन के अवशोषण (Absorption) में भी मदद करती है।

डिस्क्लेमर:

यह खबर सोशल मीडिया और आयुर्वेदिक मान्यताओं पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करती है। इसे चिकित्सा सलाह के रूप में न लें। किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या या डाइट में बदलाव से पहले डॉक्टर या योग्य न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।