Coronavirus : देशभर की 114 लैब में Covid-19 के टेस्ट की व्यवस्था, जानिए आपके नजदीक कहां हो रहा है टेस्ट

भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सोमवार को कुल पॉजिटिव केसेज की संख्या 400 पार कर गई। जबकि अभी तक इस वायरस की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच सरकार इससे निपटने के लिए भरसक प्रयास में जुटी है। इस बीच ICMR ने उन लैब्स की सूची जारी की है, जिन्हें कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए चुना गया है। सूची के अनुसार देशभर में कुल 114 लैब में कोरोना वायरस की जांच होगी। इनमें से 87 लैब ऑपरेशन हैं और 27 लैब ऑपरेशनल होने की प्रक्रिया में हैं।

सूची के मुताबिक दिल्ली में जहां 6 से 8 कोरोना वायरस के टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं, महाराष्ट्र में कुल लैब 9 हैं। बिहार में 5 लैब में लोग इस वायरस की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में 5 लैब में कोरोना वायरस की जांच होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश में 2 लैब चुने गए हैं। वहीं, चंडीगढ़ में 2 जांच केंद्र में इस वायरस की जांच हो सकती है। और केरल में 10 लैब्स में कोरोना वायरस की शंका पर लोग जांच कराने जा सकते हैं। साथ ही साथ, राजस्थान में 8 लैब में इस घातक वायरस से जुड़े टेस्ट होंगे।

आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक ढाई लाख के करीब मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 15 हजार के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत के कई हिस्सों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। उधर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि केवल लॉक डाउन करने से इस वायरस को फैलने से नहीं रोका जा सकता है। इस वक्त जरूरत है कि जो लोग बीमार हैं और संक्रमित हैं उन्हें ढूंढा जाए और निगरानी में रखा जाए।

इतने हैं जांच केंद्र:

