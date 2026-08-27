स्वाइन फ्लू, जिसे H1N1 इन्फ्लूएंजा वायरस भी कहा जाता है, भारत के अधिकांश हिस्सों में अपने पैर पसार रहा है। ये वायरस एक रेस्पीरेटरी डिजीज है जो सूअरों में शुरू हुआ था। पिछले सात सालों में इस वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होती रही है लेकिन इस साल स्वाइन फ्लू के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। अब दुनिया भर में स्वाइन फ्लू के ज़्यादा से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। आम मौसमी फ्लू की तरह, स्वाइन फ्लू को भी आम तौर पर हर साल टीका लगवाने और सावधानी बरतकर रोका जा सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्वाइन फ्लू (H1N1) के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने नई एडवाइजरी जारी की है। ICMR की नई गाइडलाइन लोगों को संयम बरतने और बचाव करने की सलाह देती है।

ICMR की सलाह

ICMR के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि फिलहाल फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरल संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर कम बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों को फ्लू की जांच कराने या फ्लू का टीका लगाने की जरूरत नहीं है। देशभर में, खासकर राष्ट्रीय राजधानी में मौसमी फ्लू (Seasonal Flu) के मामले बढ़ रहे हैं। ICMR ने कहा कि यह संक्रमण अपने आप ठीक होने वाला है। केवल गंभीर बीमारी के मरीजों को, अधिक जोखिम वाले लोगों को, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को टीका लगवाने पर विचार करना चाहिए। डॉ. राजीव बहल ने बताया बुखार होने पर मरीज पैरासिटामोल ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को टैमीफ्लू जैसी एंटीवायरल दवाओं या एज़िथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत नहीं होती।

मौसमी फ्लू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

मौसमी फ्लू एक सामान्य संक्रमण है, जिसके मामले देश में आमतौर पर दो बार बढ़ते हैं। पहला पीक जनवरी से मार्च के बीच सर्दियों में और दूसरा मानसून के अंत में देखने को मिलता है। डॉ. बहल के अनुसार, अभी जो मामले बढ़ रहे हैं, वे मौसमी फ्लू के सामान्य पैटर्न का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई वजह नहीं है, क्योंकि संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है। H1N1, जिसे पहले आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता था, अब एक मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह व्यवहार करता है और नियमित रूप से फैलता रहता है। ICMR के सर्विलांस नेटवर्क के आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के मामलों में अभी बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले कुछ हफ्तों में इसके स्थिर होने या कम होने की संभावना है।

H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने आया है क्या?

ICMR के अनुसार, देश में H1N1 संक्रमण में मौजूदा बढ़ोतरी मौसमी इन्फ्लूएंजा के पैटर्न का हिस्सा है। वायरस का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है। ICMR सर्विलांस के अनुसार, खांसी-जुकाम जैसे सांस संबंधी लक्षणों वाले लोगों में इस समय Influenza A (H1N1) pdm09 प्रमुख रूप से पाया जा रहा है। डॉ. बहल के मुताबिक Influenza A संक्रमणों में लगभग 97-98 प्रतिशत H1N1 और करीब 2-3 प्रतिशत H3N2 के मामले हैं।

इसके अलावा Influenza B, खासकर Victoria lineage भी फैल रहा है, लेकिन यह प्रमुख नहीं है। मौजूदा H1N1 वायरस Influenza A (H1N1) pdm09 lineage से संबंधित है, जो 2009 की महामारी के बाद से मौजूद है और बाद में एक सामान्य मौसमी इन्फ्लूएंजा वायरस बन गया। इन्फ्लूएंजा वायरस समय के साथ म्यूटेट होते रहते हैं। इसलिए केवल इन म्यूटेशन के आधार पर इसे नया स्ट्रेन नहीं माना जा सकता।

अभी बड़े स्तर पर फ्लू की जांच की जरूरत क्यों नहीं?

डॉ. बहल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान जांच जरूरी थी, क्योंकि वह एक नया संक्रमण था और वैज्ञानिक उस समय इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे थे। उस समय शुरुआत में लगभग 5-7 प्रतिशत मामले गंभीर हो रहे थे और करीब 2 प्रतिशत लोगों की मौत हो रही थी। ऐसे में जांच से सरकार को संक्रमण की स्थिति समझने और अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलती थी। लेकिन मौसमी फ्लू एक एंडेमिक यानी लंबे समय से मौजूद संक्रमण है। इसलिए हर व्यक्ति की जांच कराने की जरूरत नहीं है।

किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है?

ICMR ने बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं सहित गंभीर संक्रमण के अधिक जोखिम वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। ऐसे लोगों को बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचना चाहिए, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां बड़ी संख्या में बीमार लोग मौजूद हों। वे अपने डॉक्टर से फ्लू वैक्सीन के बारे में भी सलाह ले सकते हैं।

फ्लू के लक्षण दिखे तो ऐसे रखें अपना ख्याल

जिन लोगों में फ्लू जैसे लक्षण हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और दूसरे लिक्विड फूड्स का सेवन करना चाहिए। पीड़ित इंसान पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त आराम करें। ऐसे लोगों को दूसरों के साथ करीबी संपर्क बनाने से बचना चाहिए, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए और हाथों को बार-बार धोना चाहिए। अगर लक्षण गंभीर हो जाएं, खासकर सांस लेने में परेशानी या सीने में दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। फ्लू के लक्षण, जांच, दवा या वैक्सीन से जुड़ा कोई भी निर्णय अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह से ही लें। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों और अन्य हाई-रिस्क व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या लक्षण गंभीर होने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें।