गर्मी के मौसम में पसीना अधिक निकलने और तापमान बढ़ने के कारण शरीर को लगातार हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अक्सर इस मौसम में लोगों को बार-बार ठंडा या मीठा लिक्विड पीने की इच्छा (Cravings) होती है। हालांकि, बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद जूस, सोडा और एरेटेड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में प्राकृतिक और पौष्टिक विकल्प चुनना शरीर के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है।

न्यूट्रिशनिस्ट और वेट लॉस कोच मोहिता मस्करेन्हा के अनुसार, गर्मी के मौसम में सही तरह के नेचुरल ड्रिंक का सेवन करना शरीर को स्वस्थ और एनर्जेटिक बनाए रखने का आसान तरीका है। ऐसे ड्रिंक शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने, लंबे समय तक पेट भरा रखने और थकान कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, इनमें मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को तरोताजा रखने में भी सहायक होते हैं।

बढ़ते तापमान में ये हेल्दी ड्रिंक शरीर को ठंडक देने के साथ डिहाइड्रेशन के खतरे को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। कुछ ड्रिंक्स शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने और एनर्जी लेवल को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 नेचुरल ड्रिंक्स के बारे में, जो इस गर्मी में आपको तरोताजा और हाइड्रेटेड रखने में मददगार साबित हो सकते हैं।

ग्रीक योगर्ट स्मूदी

ग्रीक योगर्ट प्रोटीन से भरपूर होने के कारण लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए ग्रीक योगर्ट में फ्रोजन बेरीज़, एक केला और चाहें तो थोड़ा प्रोटीन पाउडर मिलाकर ब्लेंड करें। अतिरिक्त फाइबर के लिए ओट्स भी डाल सकते हैं। यह स्वादिष्ट स्मूदी मिड-मॉर्निंग भूख और बार-बार स्नैकिंग की इच्छा कम करने में मदद कर सकती है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लीनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार, ग्रीक योगर्ट में सामान्य दही की तुलना में लगभग दुगना प्रोटीन होता है। हाई-प्रोटीन डाइट शरीर में PYY और GLP-1 नाम के सैटिएटी हार्मोन्स (पेट भरा महसूस कराने वाले हार्मोन्स) को बढ़ाती है और भूख बढ़ाने वाले घ्रेलिन’ (Ghrelin) हार्मोन को दबाती है। बेरीज़ के पॉलीफेनॉल्स (Polyphenols) शरीर की सूजन (Inflammation) को कम करते हैं।

योगर्ट-चिया ड्रिंक

150 ग्राम दही या 120 ग्राम ग्रीक योगर्ट में भीगे हुए चिया सीड्स, 7-8 करी पत्ते, पुदीना, आधी हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक मिलाकर ब्लेंड करें। बर्फ डालकर ठंडा-ठंडा पिएं। यह ड्रिंक पाचन को सपोर्ट करता है, लंबे समय तक पेट भरा रखता है और चिया सीड्स, पुदीना व करी पत्ते शरीर को ताजगी और पोषण प्रदान करते हैं। जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड्स की रिपोर्ट के अनुसार, दही जैसे किण्वित (Fermented) खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स (Probiotics) के बेहतरीन स्रोत हैं, जो आंत के बैक्टीरिया को संतुलित करते हैं। पुदीना और करी पत्ते में पाए जाने वाले ‘मेन्थॉल’ और एंटीऑक्सीडेंट्स आंतों की मांसपेशियों को आराम (Smooth Muscle Relaxation) देते हैं, जिससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या में तुरंत राहत मिलती है।

चिया सीड्स और नारियल पानी ड्रिंक

दो चम्मच चिया सीड्स को ठंडे नारियल पानी में भिगोकर उसमें थोड़ा नींबू रस और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाएं। नारियल पानी के इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं, जबकि चिया सीड्स का फाइबर देर तक भूख नहीं लगने देता। यह हल्का, ताजगी देने वाला ड्रिंक मीठा खाने की इच्छा कम करने में भी सहायक हो सकता है। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की एक रिसर्च के मुताबिक नारियल पानी में प्राकृतिक रूप से पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स ड्रिंक के बराबर हाइड्रेशन देते हैं। चिया सीड्स में भारी मात्रा में सुलभ फाइबर (Soluble Fiber) होता है। पानी के संपर्क में आते ही ये अपने वजन से 10-12 गुना ज्यादा पानी सोखकर जेल जैसा रूप ले लेते हैं, जिससे पेट का खाली होना (Gastric Emptying) धीमा हो जाता है और भूख नहीं लगती।

केला, बादाम बटर और बादाम दूध ड्रिंक

एक फ्रोजन केला, दो चम्मच बादाम बटर और बिना चीनी वाला बादाम दूध ब्लेंड करें। ऊपर से थोड़ा दालचीनी पाउडर छिड़कें। बादाम बटर में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। दालचीनी स्वाद बढ़ाने के साथ ड्रिंक को और पौष्टिक बनाती है तथा अचानक एनर्जी क्रैश से बचाने में मददगार हो सकती है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन (JACN) और डायबिटीज केयर की रिसर्च बताती है कि दालचीनी (Cinnamon) इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में मदद करती है। केले में मौजूद पोटैशियम और बादाम बटर का मोनोअनसैचुरेटेड फैट (Healthy Monounsaturated Fats) खून में शुगर के स्तर को अचानक बढ़ने (Spike) नहीं देता। दालचीनी ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को धीमा करती है, जिससे अचानक एनर्जी क्रैश (Energy Crash) नहीं होता।

पीनट बटर-ओट्स स्मूदी

रोल्ड ओट्स, बिना चीनी वाला पीनट बटर, फ्रोजन केला और बिना चीनी वाला दूध मिलाकर स्मूदी तैयार करें। चाहें तो थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। ओट्स में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और बीटा-ग्लूकॉन फाइबर पेट देर तक भरा रखते हैं, जबकि पीनट बटर प्रोटीन और हेल्दी फैट्स देकर लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स (Nutrients) जर्नल में प्रकाशित कई रिसर्च पेपर्स के अनुसार, ओट्स में बीटा-ग्लूकॉन नाम का विशेष सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। बीटा-ग्लूकन पेट के अंदर जाकर एक गाढ़ा जेल बनाता है जो पाचन क्रिया को धीमा कर देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में भी मदद करता है। पीनट बटर के प्रोटीन और ओट्स के कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का कॉम्बिनेशन शरीर को 4-5 घंटे तक लगातार (Sustained) एनर्जी देता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। इस ड्रिंक के फायदे व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और डाइट के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। यदि आपको एलर्जी, पाचन संबंधी समस्या, हाई ब्लड प्रेशर या कोई गंभीर बीमारी है, तो इसे नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर या डाइट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।