आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, बेचैनी और मन का भटकना आम बात हो गई है। काम का दबाव हो या दिनभर की थकान, कई बार ऐसा लगता है कि दिमाग को थोड़ा आराम देने की जरूरत है। ऐसे में योग आपकी मदद कर सकता है। योग के कई आसनों में से एक है सुखासन, जिसे करना काफी आसान है। यह एक ऐसा आसन है, जिसमें आप जमीन पर आराम से पालथी मारकर बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

सुखासन को अंग्रेजी में Easy Pose या Pleasant Pose कहा जाता है। संस्कृत में ‘सुख’ का अर्थ आराम या आनंद और ‘आसन’ का अर्थ बैठने की मुद्रा होता है। इस आसन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने के लिए बहुत ज्यादा लचीलेपन या योग के पुराने अनुभव की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसे शुरुआती लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प माना जाता है।

सुखासन का इस्तेमाल अक्सर ध्यान लगाने, प्राणायाम करने और मन को शांत रखने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसे करते समय सिर्फ पालथी मारकर बैठना ही काफी नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और सांसों पर ध्यान बनाए रखना भी जरूरी है।

सुखासन करने से क्या फायदे मिल सकते हैं?

मन को शांत करने में मिल सकती है मदद

अगर आपका मन बार-बार इधर-उधर भटकता है या छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव महसूस होता है, तो सुखासन के साथ सांसों पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान आप कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे रोजमर्रा की चिंताओं से ध्यान हटाने और वर्तमान पल पर फोकस करने में मदद मिल सकती है। तनाव कम करने में हो सकता है सहायक

सुखासन में आराम से बैठकर धीरे-धीरे सांस लेने का अभ्यास करने से शरीर और मन को रिलैक्स महसूस हो सकता है। नियमित रूप से ध्यान और सांसों का अभ्यास करने से बेचैनी और मानसिक तनाव को संभालने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह तनाव या चिंता से जुड़ी समस्याओं का इलाज नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने में मदद

कई लोगों को ध्यान लगाते समय बार-बार दूसरे विचार आने लगते हैं। ऐसे में सुखासन एक स्थिर और आरामदायक मुद्रा प्रदान करता है। इस स्थिति में बैठकर सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास करने से धीरे-धीरे एकाग्रता और अपने विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करने में मदद मिल सकती है। बैठने का पोस्चर सुधारने में मदद

सुखासन करते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने पर ध्यान दिया जाता है। इससे शरीर की मुद्रा के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है। नियमित अभ्यास से सही तरीके से बैठने की आदत विकसित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए आसन के दौरान पीठ को बिना जरूरत से ज्यादा तनाव दिए सीधा रखना जरूरी है। कूल्हों और जांघों में लचीलापन बढ़ाने में मदद

जो लोग लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें कूल्हों के आसपास अकड़न महसूस हो सकती है। सुखासन में पालथी मारकर बैठने से कूल्हों और जांघों के अंदरूनी हिस्से में धीरे-धीरे लचीलापन विकसित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर इस मुद्रा में घुटनों या कूल्हों में दर्द हो, तो जबरदस्ती बैठने से बचें।

सुखासन करने का सही तरीका क्या है?

सुखासन करना आसान है, लेकिन इसका पूरा फायदा पाने के लिए सही मुद्रा में बैठना जरूरी है। इसे करने के लिए आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1: सबसे पहले योग मैट या किसी साफ और समतल जगह पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाएं।

सबसे पहले योग मैट या किसी साफ और समतल जगह पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाएं। स्टेप 2: अब दोनों पैरों को आराम से मोड़कर पालथी मार लें। पैरों को विपरीत पिंडलियों के नीचे रखें। ध्यान रखें कि पैर जांघों के ऊपर न हों।

अब दोनों पैरों को आराम से मोड़कर पालथी मार लें। पैरों को विपरीत पिंडलियों के नीचे रखें। ध्यान रखें कि पैर जांघों के ऊपर न हों। स्टेप 3: अपनी कमर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कंधों को ढीला छोड़ें और छाती को सहज स्थिति में रखें।

अपनी कमर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कंधों को ढीला छोड़ें और छाती को सहज स्थिति में रखें। स्टेप 4: दोनों हाथों को घुटनों या जांघों पर रख लें। चाहें तो अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं।

दोनों हाथों को घुटनों या जांघों पर रख लें। चाहें तो अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। स्टेप 5: अब आंखें धीरे से बंद करें और सामान्य तरीके से सांस लें। सांस को जबरदस्ती तेज या धीमा करने की कोशिश न करें।

अब आंखें धीरे से बंद करें और सामान्य तरीके से सांस लें। सांस को जबरदस्ती तेज या धीमा करने की कोशिश न करें। स्टेप 6: शुरुआत में 5 मिनट तक इस मुद्रा में बैठें। सहज महसूस होने पर धीरे-धीरे अभ्यास का समय बढ़ा सकते हैं।

शुरुआत में 5 मिनट तक इस मुद्रा में बैठें। सहज महसूस होने पर धीरे-धीरे अभ्यास का समय बढ़ा सकते हैं। स्टेप 7: आसन से बाहर निकलने के लिए धीरे-धीरे पैरों को सीधा करें। अगली बार बैठते समय पैरों की क्रॉसिंग बदल लें, ताकि दोनों तरफ समान अभ्यास हो सके।

सुखासन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सुखासन देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन गलत तरीके से बैठने पर पीठ, घुटनों या कूल्हों में परेशानी हो सकती है। इसलिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें।

पीठ को झुकाकर न बैठें: कमर को गोल करके बैठने से बचें। रीढ़ को आराम से सीधा रखने की कोशिश करें।

कमर को गोल करके बैठने से बचें। रीढ़ को आराम से सीधा रखने की कोशिश करें। घुटनों पर दबाव न डालें: अगर घुटने जमीन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो उन्हें जबरदस्ती नीचे न दबाएं।

अगर घुटने जमीन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो उन्हें जबरदस्ती नीचे न दबाएं। एक ही तरफ से पालथी न लगाएं: हर बार पैरों की स्थिति बदलें, ताकि दोनों तरफ संतुलित अभ्यास हो सके।

हर बार पैरों की स्थिति बदलें, ताकि दोनों तरफ संतुलित अभ्यास हो सके। सांसों को जबरदस्ती कंट्रोल न करें: आराम से और स्वाभाविक तरीके से सांस लें।

आराम से और स्वाभाविक तरीके से सांस लें। दर्द होने पर अभ्यास जारी न रखें: अगर घुटनों, कूल्हों या पीठ में दर्द हो, तो आसन से बाहर आ जाएं और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से सलाह लें।

अगर जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो क्या करें?

हर व्यक्ति के लिए जमीन पर पालथी लगाकर बैठना आसान नहीं होता। अगर आपके कूल्हों में खिंचाव महसूस होता है या बैठते समय कमर झुकने लगती है, तो आप कुछ आसान बदलाव कर सकते हैं।

तकिया या मुड़ा हुआ कंबल इस्तेमाल करें: कूल्हों के नीचे मुड़ा हुआ कंबल या मजबूत योग कुशन रखें। इससे कूल्हे घुटनों से थोड़े ऊंचे रह सकते हैं और पीठ सीधी रखना आसान हो सकता है।

कूल्हों के नीचे मुड़ा हुआ कंबल या मजबूत योग कुशन रखें। इससे कूल्हे घुटनों से थोड़े ऊंचे रह सकते हैं और पीठ सीधी रखना आसान हो सकता है। कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करें: अगर जमीन पर बैठने में परेशानी होती है, तो कुर्सी पर सीधे बैठकर भी ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। दोनों पैरों को जमीन पर रखें और पीठ सीधी रखें।

अगर जमीन पर बैठने में परेशानी होती है, तो कुर्सी पर सीधे बैठकर भी ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। दोनों पैरों को जमीन पर रखें और पीठ सीधी रखें। पहले हल्का वार्मअप करें: अगर पालथी लगाने में परेशानी होती है, तो अभ्यास से पहले तितली आसन जैसे हल्के योगासन किए जा सकते हैं। किसी भी मुद्रा में दर्द होने पर उसे छोड़ दें।

सुखासन किसे करना चाहिए?

सुखासन उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो ध्यान और प्राणायाम की शुरुआत करना चाहते हैं। शुरुआती योग अभ्यास करने वाले लोग भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

हालांकि, अगर आपको घुटनों, कूल्हों या कमर से जुड़ी समस्या है, तो अपनी सुविधा के अनुसार बदलाव करें। जरूरत पड़ने पर फिजियोथेरेपिस्ट या योग्य योग इंस्ट्रक्टर की सलाह लें।

सुखासन को दिनचर्या में कैसे शामिल करें?

अगर आप पहली बार सुखासन कर रहे हैं, तो शुरुआत में सुबह या शाम किसी शांत जगह पर 5 मिनट बैठने की आदत डालें। इस दौरान मोबाइल को दूर रखें और अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें।

धीरे-धीरे अभ्यास का समय बढ़ाया जा सकता है। आप इसे सुबह की शुरुआत में, योग अभ्यास से पहले या रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नियमित अभ्यास और आरामदायक स्थिति में बैठना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घंटों बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी और गलत पोस्चर कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। इसका असर धीरे-धीरे शरीर की मांसपेशियों, रीढ़ की हड्डी और शारीरिक लचीलेपन पर पड़ सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।