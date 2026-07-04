गर्मी के मौसम में अगर खान-पान और लाइफस्टाइल में सुधार नहीं किया जाए तो पाचन बिगड़ने लगता है। इस मौसम में पाचन से जुड़ी कुछ परेशानियां जैसे पेट में जलन, एसिडिटी और खट्टी डकार बहुत परेशान करती है। इस परेशानी को कम शब्दों में नॉर्मल भाषा में पेट की गर्मी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार, जब शरीर में ‘पित्त दोष’ बढ़ जाता है, तो पेट में अत्यधिक गर्मी महसूस होने लगती है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक डाइट और लाइफस्टाइल में की गई कुछ गलतियां हमारे पाचन को बिगाड़ देती है और पेट में हीट पैदा कर देती है।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झाजर के मुताबिक पेट की गर्मी के लिए खराब डाइट और बिगड़ता लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। एक्सपर्ट ने बताया अगर आप गर्मी में स्टोमक हीट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ आदतों में सुधार करें जो पेट में गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं पेट में गर्मी पैदा करने वाली कौन कौन सी आदते हैं जिन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। पेट में गर्मी से निजात पाना चाहते हैं तो कुछ फूड्स का सेवन करें आपको आसानी से इस समस्या से निजात मिलेगी।

पेट में गर्मी पैदा करने वाली गलतियां

ज्यादा तेल-मसालेदार और तला-भुना भोजन करना

समय पर खाना न खाना (Irregular Eating Habits)

कम पानी पीना (डिहाइड्रेशन)

तनाव और मानसिक दबाव लेना

जरूरत से ज्यादा खाना या वायरल संक्रमण भी पेट में सूजन, जलन और गर्मी का कारण बन सकते हैं।

पेट की गर्मी कंट्रोल करने के लिए कैसी डाइट का करें सेवन

खीरा खाएं, शरीर रहेगा ठंडा

गर्मियों में खीरा पेट और शरीर दोनों को ठंडक पहुंचाने वाला बेहतरीन फूड माना जाता है। इसमें लगभग 95 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसके अलावा खीरा विटामिन C, विटामिन K, पोटैशियम, मैंगनीज, कॉपर जैसे पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। इसका नियमित सेवन पाचन को बेहतर बनाने के साथ पेट की जलन और गर्मी को कम करने में मदद कर सकता है। खीरे में लगभग 95-96% पानी होता है, जो इसे गर्मियों का सबसे बेहतरीन हाइड्रेटिंग फूड बनाता है। Nutrients जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, खीरे में प्रचुर मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो गर्मियों में शरीर के फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखते हैं। खीरे में फिसेटिन नामक एक फ्लेवोनोइड और कुकर बिटासिन पाए जाते हैं। Journal of Young Pharmacists की एक स्टडी बताती है कि ये कंपाउंड शरीर और पाचन तंत्र में होने वाली सूजन और अंदरूनी गर्मी को कम करने में मदद करते हैं।

दही से मिलेगा पेट को आराम

American Journal of Clinical Nutrition में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, दही में मौजूद लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus) जैसे प्रोबायोटिक्स आंतों के माइक्रोबायोम को सुधारते हैं।

अगर पेट में जलन, एसिडिटी या गर्मी की समस्या रहती है तो दही को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है। गर्मियों में रोजाना एक कटोरी ताजा दही खाने से पेट को ठंडक मिल सकती है और गैस व अपच जैसी परेशानियों में भी राहत मिल सकती है।

नारियल पानी से बनाए रखें हाइड्रेशन

Journal of the International Society of Sports Nutrition में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नारियल पानी भारी गर्मी या एक्सरसाइज के बाद शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। गर्मी के मौसम में इसका सेवन करने से शरीर हाइड्रेट रहता है और पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करता है। नियमित रूप से नारियल पानी पीने से पेट में गर्मी और डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाव हो सकता है।

पुदीना देगा ठंडक और बेहतर पाचन

पुदीना अपनी ठंडी तासीर और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें विटामिन A, विटामिन C, फाइबर, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण भी मौजूद होते हैं। पुदीने का सेवन पाचन को बेहतर बनाने, गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को कम करने के साथ पेट को ठंडक पहुं

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए घरेलू उपाय और आहार संबंधी सुझाव हर व्यक्ति पर समान रूप से प्रभावी हों, यह जरूरी नहीं है। यदि आपको पेट में जलन, एसिडिटी, अपच या पेट की गर्मी की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है या बार-बार होती है, तो खुद से इलाज करने के बजाय डॉक्टर या योग्य डाइटीशियन से सलाह लें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दें।