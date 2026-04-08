पेट की परेशानी को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी। अक्सर लोग पेट की गैस और एसिडिटी को मामूली बीमारी मानकर देसी नुस्खे के सहारे जीते रहते हैं। आप जानते हैं कि जिसे हम और आप अक्सर गलत खान-पान का नतीजा समझते हैं, वह कभी-कभी शरीर के भीतर पनप रही किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। 46 साल के एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी गैस की समस्या अंत में कैंसर के रूप में सामने आई। डॉक्टरों ने इस मामले में एक ऐसी सलाह दी है, जो हर किसी को जाननी चाहिए।

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन डॉ. कार्तिक साहनी ने सोशल मीडिया पर पेट से जुड़ी हल्की समस्याओं को नजरअंदाज न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने एक 46 वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियर का मामला साझा किया, जिसने व्यस्त जीवन के चलते पेट खराब जैसी मामूली लगने वाली समस्या को लंबे समय तक अनदेखा किया और बाद में गंभीर बीमारी का शिकार हो गया।

डॉ. साहनी ने वीडियो में बताया मरीज को करीब छह महीने तक सिर्फ हल्की असहजता महसूस होती रही। मरीज को न दर्द, न ब्लीडिंग और न ही बाउल हैबिट में कोई बदलाव हुई इसी वजह से उसने गैस की इस समस्या को सामान्य समझा। मरीज गैस से राहत पाने के लिए एंटासिड और घरेलू उपाय करता रहा और डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं निकाल पाया। जब 6 महीनों बाद जांच कराई तो पता चला कि सिगमोइड कोलन कैंसर है, जो लिवर तक फैल चुका था। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आइए डॉक्टर से जानते हैं कि ये सिगमोइड कोलन कैंसर क्या है और बॉडी में इसके कौन से लक्षण दिखते हैं, बिना लक्षणों के कैसे ये तेजी से फैलता है और इसकी पहचान कैसे करें।

सिगमोइड कोलन कैंसर क्या है?

सिगमोइड कोलन कैंसर बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है, जो मलाशय (Rectum) से ठीक पहले होता है। इसी हिस्से में जब असामान्य कोशिकाएं (cells) अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो उसे सिगमोइड कोलन कैंसर कहा जाता है। ये Colorectal cancer का एक प्रकार है और समय पर पहचान न होने पर गंभीर हो सकता है। इस कैंसर के लिए खराब डाइट जैसे कम फाइबर और प्रोसेस फूड्स का ज्यादा सेवन, लंबे समय तक कब्ज, मोटापा, धूम्रपान, और फैमिली हिस्ट्री जिम्मेदार हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर 50 साल के बाद।

शुरुआती लक्षण

शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं, जैसे पेट में हल्का दर्द, गैस, या बार-बार कब्ज और दस्त का बदलना। कई बार लोग इसे सामान्य पाचन समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस कैंसर की पहचान के लिए डॉक्टर Colonoscopy करवाते हैं। इसके अलावा बायोप्सी और स्कैन (CT Scan) से भी पुष्टि की जाती है।

क्या सामान्य दवाएं जैसे एंटासिड कैंसर की बीमारी को छिपा सकती हैं?

एंटासिड जैसी ओवर-द-काउंटर दवाएं अस्थायी राहत तो देती हैं, लेकिन कई बार ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षणों को छिपा सकती हैं। ये दवाएं पेट की जलन, एसिडिटी या गैस को कुछ समय के लिए कम कर देती हैं, जिससे व्यक्ति को लगता है कि समस्या ठीक हो गई है। लेकिन असल में अंदर मौजूद बीमारी जैसे अल्सर या कैंसर धीरे-धीरे बढ़ता रह सकता है। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टरों अनिल हीरूर के अनुसार अगर पेट से जुड़ी समस्या दवाइयां लेने के बाद भी बार-बार लौटती है या 2–4 हफ्तों से ज्यादा बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

डॉक्टर के अनुसार, ओवर-द-काउंटर दवाएं कुछ समय के लिए लक्षणों को कम कर सकती हैं, लेकिन इससे सही समय पर जांच कराने में देरी हो जाती है। अगर इलाज के बावजूद पाचन से जुड़ी समस्याएं कुछ हफ्तों से ज्यादा बनी रहती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लक्षणों में राहत मिलने का मतलब यह नहीं है कि अंदर की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई है। डॉक्टर ने बताया आजकल यह बीमारी 30–40 साल के लोगों में भी बढ़ रही है, जिसका कारण खराब लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, मोटापा और तनाव है।



कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. विकास जिंदल के मुताबिक अगर पेट से जुड़ी समस्या 3–4 हफ्ते से ज्यादा बनी रहती है, तो जांच जरूर करानी चाहिए। लगातार असहजता, बाउल हैबिट में बदलाव, थकान, एनीमिया या कुछ असामान्य महसूस होना, ये सभी संकेत गंभीर हो सकते हैं। ऐसे मामलों में एंडोस्कोपी की जांच शुरुआती स्तर पर बीमारी पकड़ने में मदद करती है। डॉक्टरों का कहना है पेट से जुड़े लक्षणों को लगातार नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। समय पर जांच और सही इलाज से गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है।

सिगमोइड कोलन कैंसर का इलाज कैसे होता है?

इस कैंसर का इलाज कैंसर की स्टेज पर निर्भर करता है। शुरुआती अवस्था में सर्जरी से ट्यूमर हटाया जा सकता है। कुछ मामलों में Chemotherapy और रेडियोथेरेपी की जरूरत भी पड़ती है। डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव भी इस परेशानी से बचाव का तरीका है।



डिस्क्लेमर:

यह जानकारी विशेषज्ञों की राय और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें।